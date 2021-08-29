Россия сыграет с Германией в турнире за 5-8-е места чемпионата мира по хоккею
08:42
Женская сборная России, проигравшая Швейцарии (2:3 ОТ) в 1/4 финала, сыграет с командой Германии в первом матче турнира за 5-8-е места на чемпионате мира в Калгари. Чехия сыграет с Японией. Встречи пройдут 29 августа по местному времени.
Последним полуфиналистом стала сборная Финляндии, победившая команду Чехии со счетом 1:0.
Ранее Канада в 1/4 финала разгромили сборную Германии — 7:0, а США разгромили Японию (10:2).
В полуфиналах сборная Канады сыграет с командой Швейцарии, а США — с Финляндией . Оба матча состоятся 30 августа.
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