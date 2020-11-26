18-летняя российская хоккеистка объяснила, зачем решила завести блог на YouTube

Нападающий «Агидели» Илона Маркова рассказала, почему решила вести блог на YouTube.

— Влогом я занимаюсь только в свободное время, — отметила Маркова. — Если пришла уставшая с игры, тренировки или скоро важный матч, никогда не сяду монтировать видео. Если же у меня появляется свободное время, есть желание и вдохновение, я буду этим заниматься.

Видео публикую не так часто. Предпоследнее — с молодежного чемпионата мира — выложила спустя год. Не гонюсь за подписчиками и делаю все, когда захочу. Никогда не заставляю себя. Влог — исключительно хобби. Все это прекрасно понимают и поддерживают меня в этом.

Мне неважно, как на это смотрят люди. Главное — мне это нравится. Сейчас каждый адекватный человек увлечен только своей жизнью. А если кто-то косо на тебя смотрит, значит, в их жизни нет чего-то интересного, чем бы они были увлечены. (Михаил Скрыль)

Интервью с Илоной Марковой можно прочитать здесь.