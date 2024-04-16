Сборная России по хоккею: расписание матчей в мае 2024 года
Сборной России по хоккею отправится на Большой тур в мае 2024 года
Большой тур сборной России по хоккею пройдет в мае, в рамках которого национальная команда проведет пять матчей. «СЭ» публикует расписание игр российской сборной. Время начала — московское.
Лига Ставок Большой тур сборной
2 мая, четверг
19.30. Россия — Казахстан — в Астане
4 мая, суббота
16.30. Россия — Белоруссия — в Астане
6 мая, понедельник
19.30. Россия — Белоруссия — в Омске
9 мая, четверг
17.00. Россия — Белоруссия — в Туле
11 мая, суббота
17.00. Россия — Белоруссия — в Минске
22 апреля, в понедельник, сборная России соберется в Новогорске для прохождения учебно-тренировочного сбора, в рамках которого хоккеисты пройдут медицинское обследование. 30 апреля, во вторник команда вылетит в Астану.
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