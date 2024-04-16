Сборная России по хоккею: расписание матчей в мае 2024 года

Сборной России по хоккею отправится на Большой тур в мае 2024 года

Большой тур сборной России по хоккею пройдет в мае, в рамках которого национальная команда проведет пять матчей. «СЭ» публикует расписание игр российской сборной. Время начала — московское.

Лига Ставок Большой тур сборной

2 мая, четверг

19.30. Россия — Казахстан — в Астане

4 мая, суббота

16.30. Россия — Белоруссия — в Астане

6 мая, понедельник

19.30. Россия — Белоруссия — в Омске

9 мая, четверг

17.00. Россия — Белоруссия — в Туле

11 мая, суббота

17.00. Россия — Белоруссия — в Минске

22 апреля, в понедельник, сборная России соберется в Новогорске для прохождения учебно-тренировочного сбора, в рамках которого хоккеисты пройдут медицинское обследование. 30 апреля, во вторник команда вылетит в Астану.