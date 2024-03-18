Фетисов считает необходимым проводить больше соревнований и повысить статус тренеров

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов считает необходимым проводить больше соревнований внутри страны.

«Надо как можно больше проводить соревнований, искать талантливых ребят по всей стране. Будем ждать, когда нас попросят вернуться обратно в международный спорт. Для этого нужно быть сильным внутри, проводить соревнования», — цитирует Фетисова ТАСС.

Ранее Фетисов пригласил игроков зарубежных стран сыграть на льду Байкала.