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Ротенберг объявил состав сборной России на матчи с Белоруссией и Казахстаном

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Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг в своем telegram-канале объявил расширенный состав национальной команды на предстоящее турне.

Вратари: Никита Серебряков, Сергей Иванов, Артемий Плешков, Евгений Волохин, Егор Заврагин.

Защитники: Егор Брютов, Иван Выдренков, Данила Галенюк, Владимир Грудинин, Михаил Гуляев, Даниил Журавлев, Артем Земченок, Никита Камалов, Артемий Князев, Богдан Конюшков, Арсений Коромыслов, Никита Лямкин, Николай Макаров, Александр Никишин, Даниил Пыленков, Никита Седов, Владислав Семин, Максим Федотов, Семен Чистяков, Дамир Шарипзянов.

Нападающие: Виталий Абрамов, Руслан Абросимов, Даниил Аймурзин, Василий Атанасов, Захар Бардаков, Владислав Барулин, Дмитрий Бучельников, Михаил Воробьев, Василий Глотов, Сергей Гончарук, Арсений Грицюк, Максим Джиошвили, Никита Дыняк, Валентин Зыков, Никита Коростелев, Матвей Мичков, Прохор Полтапов, Николай Поляков, Дмитрий Рашевский, Илья Сафронов, Максим Соркин, Егор Степанов, Сергей Толчинский, Артур Тянулин, Марат Хайруллин, Андрей Чивилев.

«В команду вызвали игроков, которые обладают универсальными игровыми навыками и способны играть в агрессивный хоккей в высоком темпе на протяжении всего матча», — написал Ротенберг.

2 мая в рамках турнира в Казахстане национальная команда сыграет с Казахстаном, 4 мая с Белоруссией. В рамках турне Россия проведет 3 матча с Белоруссией (6 мая, 9 мая, 11 мая).

Источник: Telegram-канал Романа Ротенберга
Хоккей
Сборная России по хоккею
Роман Ротенберг
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