ИИХФ примет решение о возвращении ФХР независимо от УЕФА

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова генсека РФС Максима Митрофанова о том, что федерация следит за решением УЕФА по возвращению сборной России на международную арену.

«Мы следим за ситуацией, которая происходит в мире. Однако решение ИИХФ принимает самостоятельно. УЕФА — это УЕФА. ИИХФ — это ИИХФ», — сказал Тардиф «СЭ».

В феврале 2022 года ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. 22 марта прошлого года организация продлила отстранение на сезон-2023/24.

В январе Тардиф заявил, что вопрос допуска российских и белорусских сборных будет рассмотрен советом организации 12-13 февраля.