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Экспонаты московского Музея хоккея выставляются на аренах российских городов

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экспонаты Музея хоккея в Москве в связи с временным его закрытием выставляются в других российских городах, сообщил директор Музея хоккея Антон Осеев.

«Ввиду того, что музей временно закрыт для посетителей, мы возим экспонаты по стране, — цитирует Осеева ТАСС. — Они были в Туле, Альметьевске (в этих городах проводились матчи финала Кубка Петрова). Мы сотрудничаем с другими музеями, в частности, передавали в музей «Динамо» свои коллекции. Пока у нас не решится проблема со зданием в Москве, мы планируем ездить по России и показывать наши экспонаты».

Музей хоккея не работает с 1 февраля. Он был открыт 6 мая 2016 года и расположен в здании памятника архитектуры начала XX века.

Источник: ТАСС
Хоккей
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