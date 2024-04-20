Легенда «Динамо» Мальцев назвал имя своего любимого хоккеиста

Легендарный форвард московского «Динамо», двукратный олимпийский чемпион Александр Мальцев в эксклюзивном интервью «СЭ» в честь своего 75-летия назвал лучшего, по его мнению, хоккеиста всех времен.

— Как-то спросил Виталия Давыдова, трехкратного олимпийского чемпиона: «Кто лучший игрок в истории нашего хоккея?» Ответил, не задумываясь: «Мальцев. Мог на любом месте играть — справа, слева, в центре. В сборной у него не было постоянной тройки — Сашку использовали в семидесяти сочетаниях!»

— А для меня лучший хоккеист всех времен — Анатолий Фирсов. Игрок без слабых мест. Мой кумир!

Хороших нападающих много, но такого, как Фирсов, не будет никогда. По уровню мастерства к нему никто не приблизился. На площадке это был артист. Яркий, находчивый. Он не играл, а творил на льду. Поражал техникой, скоростью, неожиданными решениями. А щелчок какой? Вратари Фирсова боялись. Одно слово — великий! Жаль, что в последние годы мы стали его забывать...

— Другой легендарный, Александр Якушев, считает, что Никита Кучеров похож на вас по манере игры. Что-то в этом есть?

— Трудно сравнивать. У каждого свой стиль. Это касается и катания, и игрового мышления. Одинаковых хоккеистов пока не встречал.

Знаю, что Кучеров в НХЛ — лучший бомбардир регулярки, набрал 144 очка. Результат впечатляет, особенно 100 голевых передач. Но если говорить непосредственно об игре, тут от меня оценок не ждите. Я давно не видел Кучерова в деле. За НХЛ вообще не слежу.