ИИХФ не включила россиян в новый пул допинг-тестирования

Международная федерация хоккея (ИИХФ) не включила российских игроков в новый пул допинг-тестирования.

«В настоящее время в международном пуле допинг-тестирования нет ни одного российского хоккеиста. В прошлом году туда входил один игрок, фамилию которого я не считаю нужным разглашать», — приводит ТАСС слова руководителя медицинского департамента ФХР Екатерины Варфоломеевой.

Ранее РУСАДА также не включило хоккеистов в свои новые пулы тестирования. В пул допинг-тестирования включены 1580 спортсменов.