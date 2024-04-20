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Мальцев объяснил, чем Чернышев сильнее Тарасова

Александр Кружков
Обозреватель
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Легендарный форвард московского «Динамо», двукратный олимпийский чемпион Александр Мальцев в эксклюзивном интервью «СЭ» в честь своего 75-летия заявил, что Аркадий Чернышев для него — тренер номер один.

 — Тренер номер один для вас — Аркадий Чернышев. Почему именно он?

— Начнем с того, что Аркадий Иванович и создал наш хоккей. Выиграл всё! С «Динамо» стал первым чемпионом СССР — в 1947-м. Со сборной спустя семь лет — первым чемпионом мира. Потом еще десять раз побеждал на мировых первенствах, завоевал четыре олимпийских золота. Ни у кого нет таких достижений!

Чернышев не только выдающийся тренер, но и замечательный человек. Для меня словно второй отец. Да он и любил игроков как своих детей. Все, кто с Аркадием Ивановичем поработал, ему благодарны.

 — Чернышев как тренер сильнее Тарасова?

— Да. Между прочим, при Тарасове сборная СССР за три года ничего не выиграла. В 1958-м и 1959-м с чемпионатов мира привезла серебро, в 1960-м с Олимпиады — бронзу. Зато когда главным стал Чернышев, а Тарасов — его помощником, мы девять лет подряд побеждали на всех турнирах! Вот и ответ на ваш вопрос.

Александр Мальцев на&nbsp;трибуне в&nbsp;2021 году. «Меня вытащили с того света». Великий динамовец Александр Мальцев — о себе в 75

ХК Динамо (Москва)
Александр Мальцев (хоккей)
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