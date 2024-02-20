В ФХР рассказали, каким может быть эффект от письма в ИИХФ молодых российских игроков

Гендиректор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов ответил на вопрос, каким может быть эффект от письма в Международную федерацию хоккея (ИИХФ) молодых российских игроков.

«Посмотрим. Эффект есть от всего, ничто не проходит бесследно. Вопрос, насколько такой эффект критичный и некритичный. «То, что мальчишки написали... Ну понятно, что это очень для них больно. Сборная — это сборная, и несколько возрастов практически выпадают из международного хоккея. То есть они в него не вернутся, останутся взрослыми, кто-то из них попадет в сборную, кто-то нет. И то, что в своем возрасте они не смогли сыграть на чемпионатах мира ни до 18, ни до 20 лет, это потеря и для хоккея в целом, и для российского хоккея, и для самих мальчишек», — приводит слова Курбатова ТАСС.

15 февраля ФХР опубликовала письмо игроков молодежной сборной России, в котором они попросили ИИХФ вернуть команду в турниры. Президент ИИХФ Люк Тардиф сообщил, что в организации не собираются отвечать на такие письма.