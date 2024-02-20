Хоккей
Сборная России
Новости
Главная
Хоккей
Россия

Сегодня, 13:39

В ФХР рассказали, каким может быть эффект от письма в ИИХФ молодых российских игроков

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Гендиректор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов ответил на вопрос, каким может быть эффект от письма в Международную федерацию хоккея (ИИХФ) молодых российских игроков.

«Посмотрим. Эффект есть от всего, ничто не проходит бесследно. Вопрос, насколько такой эффект критичный и некритичный. «То, что мальчишки написали... Ну понятно, что это очень для них больно. Сборная — это сборная, и несколько возрастов практически выпадают из международного хоккея. То есть они в него не вернутся, останутся взрослыми, кто-то из них попадет в сборную, кто-то нет. И то, что в своем возрасте они не смогли сыграть на чемпионатах мира ни до 18, ни до 20 лет, это потеря и для хоккея в целом, и для российского хоккея, и для самих мальчишек», — приводит слова Курбатова ТАСС.

15 февраля ФХР опубликовала письмо игроков молодежной сборной России, в котором они попросили ИИХФ вернуть команду в турниры. Президент ИИХФ Люк Тардиф сообщил, что в организации не собираются отвечать на такие письма.

Источник: ТАСС
Молодежная сборная России по хоккею
ФХР
1
1
Читайте также
В Магнитогорске завершились соревнования фигуристов на Спартакиаде
Кокорин забил самый быстрый гол чемпионата Кипра
ЦТАК: Ким Чен Ын получил в подарок от Путина автомобиль российского производства
Губернатор Херсонской области Сальдо назвал части «абсолютной России» на Украине
«Известия» показали оставленный ВСУ опорный пункт в Авдеевке
МАГАТЭ: санкции Запада против «Росатома» заведут ядерную сферу в мире в тупик
Популярное видео
В Челябинске поддерживают Кузнецова
Воробьева уволили из СКА и сборной. Главное
"Наш план - десятая победа на Олимпиаде"
Третьяк идет в президенты ИИХФ?
Автобус для олимпийских чемпионов
"Химик" выиграл Кубок Овечкина
В Ярославле почтили память Сергея Гимаева
Войнов приступил к тренировкам
Третьяк остался президентом ФХР
Фетисов о Третьяке и российском хоккее
Владислав Третьяк: "Не надо искать виноватого"
Зинэтула Билялетдинов: "Овечкин и Малкин хотели играть вместе"
Борис Майоров: "Билялетдинов не сумел перестроить команду"
Владимир Шалаев: "Беда не только в Билялетдинове"
И победа, и зрелище
Триумф звезд Билялетдинова
Итоги Кубка "Карьяла" с Игорем Лариным
Вымученное поражение
На место Брагина
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В ФХР считают, что ИИХФ лишила россиян возможности апеллировать в рамках регламента
Новости
RSS RSS
Все новости