Легендарный форвард московского «Динамо», двукратный олимпийский чемпион Александр Мальцев в эксклюзивном интервью «СЭ» в честь своего 75-летия рассказал о людях, которые помогали ему пережить тяжелое заболевание.

— Из трех лет, проведенных на больничной койке, года полтора вообще как в тумане, — сказал «СЭ» Мальцев. — Почти ничего не помню. Но выкарабкался, наступила ремиссия. Огромная благодарность моему старому товарищу Алишеру Усманову. Он дал мне вторую путевку в жизнь. Нашел хорошую клинику, все оплатил. Цены-то в Германии о-го-го!

Я и до этого летал туда пару раз. У меня же еще спина болит. Третий и четвертый позвонки стерлись от нагрузок. От операции отказался, лечили консервативно. Тоже при финансовой поддержке Усманова. Мне не только он помогал, но и Андрей Сафронов, и родное «Динамо». Всем большое спасибо!

Про Сафронова вообще могу сказать только хорошее. Сужу по успехам родного «Динамо». Когда команда два года подряд брала Кубок Гагарина, это были незабываемые впечатления. А теперь мы каждую весну огорчаемся, потому что даже в медали не попадаем. Хотя возможности есть. Теперь пишут, что Сафронов может уйти. Но это будет неправильно — потерять такого человека. Он же знает, что такое Кубок Гагарина в раздевалке «Динамо». Его опыт был бы полезен сегодняшней команде.