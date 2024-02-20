Журова подтвердила участие в хоккейной медиалиге: «Играю давно»

Депутат Государственной думы РФ Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответила на вопрос о возможном выступлении в хоккейной медиалиге.

«Собираюсь участвовать, пока в команде записана. Все будет зависеть от работы. У нас команда «Чемпион» называется, насколько я знаю, пока вроде ничего не поменялось. Я играю давно в ночной женской лиге. К тому же мы в конгрессе играем. А ребята, с которыми мы вместе тренируемся, предложили в медиалиге сыграть. Мне стало интересно», — сказала Журова корреспонденту «СЭ» Анастасии Тынянкиной.

25 февраля в Москве состоится турнир хоккейной медиалиги. Участие в соревнованиях примут 8 команд: «Чемпион», «Чисто Питер», HC10, NBSC, Hockey Brothers, True Fighters, «Титан» и «Звезда России».