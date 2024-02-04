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Дементьев считает, что Россия со своим населением и интересом к хоккею является лакомым кусочком

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев рассказал, как относится к тому, что международный турнир, который организует НХЛ, пройдет без сборной России.

«В отсутствии сборной России у НХЛ, как и у ИИХФ, возникает вопрос, что лучше и чему следовать — хоккейному или коммерческому интересу. Формат Канада, США, Швеция и Финляндия — интересный в соревновательном плане. Но в плане коммерческом существуют большие проблемы. Население Финляндии — 5 млн, Швеции — 10 млн, Канады — 35 млн и только США — более 300 млн. Весь формат проведения соревнований в основном будет успешен при участии США и Канады. Потенциальные зрители из Швеции и Финляндии не внесут такого большого вклада. Если перевести хоккей на формат коммерческого взаимоотношения, то Россия со своими 145 млн населения и своим интересом к хоккею является лакомым кусочком, от которого очень сложно отказаться. Но в виду определенных ситуаций исходят из того, что могут сделать. Участие других стран, как Германия или Швейцария, не принесет серьезного соревновательного эффекта, но будет больше коммерческий интерес. В текущей ситуации руководителям, которые принимают решения, очень сложно сделать правильный и оптимальный выбор. Поэтому делают так, как считают лучше из всех возможных вариантов», — приводит слова Дементьева «РБ Спорт».

2 февраля НХЛ и Ассоциация игроков лиги (НХЛПА) согласовали с ИИХФ условия участия своих хоккеистов в Играх 2026 и 2030 годов. Детали будут опубликованы в ближайшие месяцы.

Также НХЛ объявила о проведении международного турнира «Четыре нации» в 2025 году. Сборная России не будет участвовать в соревновании.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-dement-ev-rossiya-so-svoim-naseleniem-i-interesom-k-hokkeyu-yavlyaetsya-lakomy-m-kusochkom/
Хоккей
Сборная России по хоккею
Алексей Дементьев
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