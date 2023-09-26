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Сегодня, 18:58

ИИХФ не будет обсуждать возвращение юниорских сборных России

Руслан Минаев
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Люк Тардиф.
Фото Global Look Press

Международная федерация хоккея (ИИХФ) не планирует обсуждать возвращение юниорских сборных России на международные соревнования.

«Такого вопроса нет в повестке [конгресса]», — цитирует президента организации Люка Тардифа ТАСС.

Конгресс ИИХФ пройдет с 5 по 7 октября в Португалии.

«Мы проинформируем конгресс о ситуации, связанной с Федерацией хоккея России, Континентальной хоккейной лигой и [вратарем] Иваном Федотовым», — добавил Тардиф.

Сегодня, 26 сентября, исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предложил руководству организации допустить к участию в международных соревнованиях сборные России до 17 лет.

1 сентября ИИХФ оштрафовала Федерацию хоккея России за участие Федотова в матче КХЛ на 5000 франков. Российский вратарь сыграл в матче открытия сезона КХЛ против «Ак Барса».

В августе ИИХФ дисквалифицировала голкипера до 1 января 2024 года.

Источник: ТАСС
Иван Федотов
Сборная России по хоккею
Люк Тардиф
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