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Сегодня, 18:52

Задоров рассказал о безумных бонусах игрокам сборной России за победу на ЧМ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Калгари» Никита Задоров рассказал о бонусах игроков сборной России после победы на чемпионате мира по хоккею в 2014 году.

«После Олимпиады в Сочи, когда ребята проиграли, они поехали на ЧМ в Минск — там нужно было реабилитироваться. Они выиграли. Саша Овечкин попросил «Мерседес» — им дали «Мерседес». Еще им дали по 400 тысяч долларов. Каждому дали по карте и сказали: «У тебя два дня, чтоб снять деньги наличкой». Все поехали в банк. 400 кусков за победу на чемпионате мира, на который канадцы привезли 18-ю команду. Каждому. Долларов. Налом. Есть ребята, которые там играли, они мне это говорили», — сказал Задоров в интервью YouTube-каналу «вДудь"*.

Он также заявил, что для всего мира это ненормально. По его словам, Маккиннон рассказывал, как получил за победу айпад.

В последний раз Задоров играл за сборную России на чемпионате мира в 2021 году.

*признан иноагентом в РФ

Никита Задоров
Хоккей
Сборная России по хоккею
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