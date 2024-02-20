В ФХР считают, что ИИХФ лишила россиян возможности апеллировать в рамках регламента

Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов заявил, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) лишила ФХР возможности апеллировать на решения организации в рамках регламента.

«Нас отстранили от соревнований задолго до дела Ивана Федотова по такому хитрому основанию, как безопасность. По сути, нас лишили возможности апеллировать к тем положениям, которые есть в регламентирующих документах ИИХФ, где написано, что не должно быть никакой дискриминации по политическому, национальному или какому-либо еще признаку. То есть очевидно, что нас отстранили по политическим причинам, но они это не признают и прикрываются темой безопасности, притом что много где идут вооруженные конфликты в мире, и сборные тех стран, участвующих в конфликтах, продолжают выступать», — приводит слова Курбатова ТАСС.

В феврале 2022 года ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. 13 февраля 2024 года ИИХФ во второй раз продлила отстранение до конца сезона-2024/25.