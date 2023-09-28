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Сергей Широков: «По-человечески жалко ребят, которые не могут играть на чемпионатах мира»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Автомобилиста» Сергей Широков рассказал, как относится к отстранению сборной России от международных турниров.

«Мне по-человечески очень жалко поколение ребят, которое сейчас растет. Помню, когда мне было 16-18 лет и мы ездили на международные турниры, юниорский чемпионат мира. Это было очень много эмоций и опыта, много нового в плане хоккея, быта и общения. А теперь ребята не могут выступать за сборную, и это касается не только хоккеистов и футболистов. Люди всю жизнь идут к тому, чтобы выступить на чемпионате мира», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

Также 37-летний спортсмен надеется, что российские сборные скоро вернутся на международную арену, потому что спортивный век у хоккеистов не такой большой, а время, когда игрок находится в топе, еще короче.

Широков — олимпийский чемпион 2018 года и двукратный чемпион мира (2012 и 2014).

26 сентября в Международной федерации хоккея (ИИХФ) заявили, что не планируют обсуждать возвращение юниорских сборных России на международные соревнования.

Российские национальные команды отстранены от турниров с февраля 2022 года. В марте того же года дисквалификация была продлена на сезон-2023/24.

Источник: РБ Спорт
Сергей Широков
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