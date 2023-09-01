ИИХФ оштрафовала ФХР на 5 тысяч франков за участие Федотова в матче КХЛ

Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) выступила с заявлением по поводу участия вратаря ЦСКА Ивана Федотова в матче с «Ак Барсом».

«1 сентября 2023 года Федотов сыграл в матче ЦСКА против «Ак Барса», несмотря на спортивные санкции, наложенные ИИХФ как на Ивана, так и на клуб. Поскольку участие Федотова является нарушением решения ИИХФ, организация передает дело игрока в Дисциплинарный комитет», — говорится в заявлении федерации.

Также ИИХФ оштрафовала Федерацию хоккея России (ФХР) на 5 тысяч франков (примерно 545 тысяч рублей) за данный инцидент.

«Если Федотов продолжит играть без действительного трансфера, ИИХФ передаст дело на рассмотрение Дисциплинарного комитета, который будет иметь право применить дополнительные санкции к соответствующим сторонам, включая Ивана Федотова, ЦСКА и Федерацию хоккея России», — заявила ИИХФ.

В августе ИИХФ установила, что Федотов нарушил контракт с «Филадельфией», и приняла решение наложить на ЦСКА запрет на международные трансферы сроком на сезон. Сам Федотов получил дисквалификацию на 4 месяца с 1 сентября — даты первого матча ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24.