Захаркин: «Россия быстро вернет свои позиции, как только окажется на Олимпиадах и чемпионатах»

Известный тренер Игорь Захаркин прокомментировал решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) продлить еще на сезон отстранение российских и белорусских сборных от международных соревнований.

«Это очень плохо и для международного хоккея, и для России. Мы вынуждены принять это как факт, причем с горечью. Повлиять на это никак невозможно. Конечно, когда нас вернут на международную арену, потребуется какое-то время на то, чтобы догнать конкурентов. Но потенциал русского хоккея всегда был большим. В целом отстранение от международных соревнований, конечно, обедняет хоккей, снижает к нему интерес. Хоккеисты хотят состязаться с лучшими в мире, добиваться новых высот, в этом суть спорта. Но, поскольку этого сейчас нет, надо изыскивать внутренние резервы для роста. Все равно в глобальном смысле ничего не поменяется. Первенство в мире будут оспаривать пять-шесть хоккейных держав. Россия быстро вернет свои позиции, как только окажется на Олимпиадах и чемпионатах. Я в этом абсолютно уверен», — приводит слова Захаркина «РБ Спорт».

В феврале 2022 года ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. 22 марта организация продлила отстранение на сезон-2023/24.