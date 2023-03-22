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22 марта, 23:30

Захаркин: «Россия быстро вернет свои позиции, как только окажется на Олимпиадах и чемпионатах»

Захаркин отреагировал на решение ИИХФ продлить еще на сезон отстранение россиян от международных соревнований
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Известный тренер Игорь Захаркин прокомментировал решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) продлить еще на сезон отстранение российских и белорусских сборных от международных соревнований.

«Это очень плохо и для международного хоккея, и для России. Мы вынуждены принять это как факт, причем с горечью. Повлиять на это никак невозможно. Конечно, когда нас вернут на международную арену, потребуется какое-то время на то, чтобы догнать конкурентов. Но потенциал русского хоккея всегда был большим. В целом отстранение от международных соревнований, конечно, обедняет хоккей, снижает к нему интерес. Хоккеисты хотят состязаться с лучшими в мире, добиваться новых высот, в этом суть спорта. Но, поскольку этого сейчас нет, надо изыскивать внутренние резервы для роста. Все равно в глобальном смысле ничего не поменяется. Первенство в мире будут оспаривать пять-шесть хоккейных держав. Россия быстро вернет свои позиции, как только окажется на Олимпиадах и чемпионатах. Я в этом абсолютно уверен», — приводит слова Захаркина «РБ Спорт».

В феврале 2022 года ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. 22 марта организация продлила отстранение на сезон-2023/24.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-zaharkin-rossiya-vernet-svoi-pozitsii-v-mirovom-hokkee-kak-tol-ko-reshenie-ob-izolyatsii-budet-peresmotreno/
Сборная России по хоккею
Игорь Захаркин
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