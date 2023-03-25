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Николишин: «Хочу, чтобы понятие «блатной московский хоккей» забыли навсегда»

Марат Сафин
Шеф отдела хоккея
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Знаменитый хоккеист, чемпион мира Андрей Николишин, которому 23 марта исполнилось 50 лет, в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, какие цели он ставит себе на посту президента Федерации хоккея Москвы.

— У меня дети росли в московских хоккейных школах, я очень много высказывался про детский хоккей, но у меня не было возможности что-то сделать в этой сфере. А сейчас появилась. Меня долго уговаривали занять эту должность, года два. И решился только потому, что действительно могу сделать московский детский хоккей таким, каким вижу в идеале. Открытым, доступным, позитивным, развивающимся. Понимаю, что это непростая задача. У меня будут и есть много противников, хейтеров. Не боюсь их. Сказать, что я держусь всеми силами за эту работу, не могу — потому что не боюсь ее потерять. Я ее делаю с удовольствием.

В первую очередь, я хочу сделать московский хоккей прозрачным. Чтобы все понимали, по каким правилам мы играем. Чтобы было взаимоуважение всех участников. Чтобы результат был в его развитии, а не в чемпионских местах каких-то команд, о которых через год все забудут. Чтобы как можно больше детей вырастало до самого высокого уровня, а не ходило по многу лет в чемпионах Москвы, а потом пропадало в никуда. Чтобы мальчишки и девчонки играли в сильном чемпионате, развивались в нем.

Особняком стоит работа с родителями. Хочу, чтобы понятие «блатной московский хоккей» забыли навсегда — и все было по спортивному принципу на всех этапах.

Тренерских кадров у нас — мизер. Очень много тренеров ангажировано родителями, либо финансовыми интересами руководства клубов. Тренеров надо воспитывать так же, как игроков, растить их. Тренер — это призвание.

Точно так же и судьями. Туда многие ребята идут не по призванию, а от безысходности. Им не удалось закрепиться в хоккее, и психологически они очень обижены на это. Профессию судьи надо так же сделать престижной.

Вот этого всего я хочу добиться. Это достижимо, но нужно время. Такая система выстраивается не за год и не за два. Может, только следующий руководитель сможет это все доделать. Но ведь нужно задать вектор в развитии и уже идти по нему!

Андрей Николишин. «Если позовут тренером в КХЛ — не пойду. Освоить бюджет и набить карманы — не мое». Николишину — 50

Андрей Николишин
Хоккей
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