Кожевников считает Могильного больше звездой НХЛ, чем отечественного хоккея

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился воспоминаниями о выступлении обладателя Кубка Стэнли, чемпиона мира Александра Могильного за сборную России.

«В сборную он попал в 18 лет. Видно было, что он талантище, коммуникабельный. Великий игрок, и ощущалось, что он таким будет, у человека были видны огромные задатки. Он чувствовал игру, чутье у него было в размеренном понятии. Это чувство времени, когда знаешь, когда увернуться, надо было рассчитать свою скорость и скорость своей передачи. Он этим вполне обладал, поэтому и стал в НХЛ великим. Он привез для страны олимпийскую медаль, но это командное достижение. Большую часть он проиграл в НХЛ, так что он больше звезда в НХЛ, чем для нас, если честно смотреть. Да, он великий игрок, но то, что он почти у нас не играл, для него это минус», — приводит ТАСС слова Кожевникова.

В НХЛ Могильный выступал с 1989 по 2006 год. Он играл в таких командах, как «Баффало», «Ванкувер», «Торонто» и «Нью-Джерси», вместе с которым в 2000 году выиграл Кубок Стэнли. Могильный является одним из пяти российских игроков в НХЛ, набравшим более 1 000 очков за карьеру. 18 февраля ему исполнилось 55 лет.