Кожевников считает Могильного больше звездой НХЛ, чем отечественного хоккея
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился воспоминаниями о выступлении обладателя Кубка Стэнли, чемпиона мира Александра Могильного за сборную России.
«В сборную он попал в 18 лет. Видно было, что он талантище, коммуникабельный. Великий игрок, и ощущалось, что он таким будет, у человека были видны огромные задатки. Он чувствовал игру, чутье у него было в размеренном понятии. Это чувство времени, когда знаешь, когда увернуться, надо было рассчитать свою скорость и скорость своей передачи. Он этим вполне обладал, поэтому и стал в НХЛ великим. Он привез для страны олимпийскую медаль, но это командное достижение. Большую часть он проиграл в НХЛ, так что он больше звезда в НХЛ, чем для нас, если честно смотреть. Да, он великий игрок, но то, что он почти у нас не играл, для него это минус», — приводит ТАСС слова Кожевникова.
В НХЛ Могильный выступал с 1989 по 2006 год. Он играл в таких командах, как «Баффало», «Ванкувер», «Торонто» и «Нью-Джерси», вместе с которым в 2000 году выиграл Кубок Стэнли. Могильный является одним из пяти российских игроков в НХЛ, набравшим более 1 000 очков за карьеру. 18 февраля ему исполнилось 55 лет.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|54
|35
|19
|73
|2
|Каролина
|54
|32
|22
|69
|3
|Филадельфия
|56
|29
|27
|65
|4
|Нью-Джерси
|54
|28
|26
|60
|5
|Айлендерс
|53
|22
|31
|57
|6
|Вашингтон
|53
|24
|29
|56
|7
|Питтсбург
|51
|24
|27
|55
|8
|Коламбус
|53
|17
|36
|44
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|55
|36
|19
|76
|2
|Бостон
|55
|32
|23
|75
|3
|Торонто
|53
|29
|24
|66
|4
|Тампа-Бэй
|56
|30
|26
|65
|5
|Детройт
|54
|28
|26
|62
|6
|Баффало
|54
|24
|30
|52
|7
|Монреаль
|55
|22
|33
|52
|8
|Оттава
|51
|22
|29
|46
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|55
|34
|21
|75
|2
|Виннипег
|52
|33
|19
|71
|3
|Колорадо
|55
|33
|22
|70
|4
|Сент-Луис
|54
|29
|25
|60
|5
|Нэшвилл
|55
|28
|27
|58
|6
|Миннесота
|54
|25
|29
|56
|7
|Аризона
|53
|23
|30
|50
|8
|Чикаго
|55
|15
|40
|33
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|56
|37
|19
|80
|2
|Вегас
|54
|31
|23
|68
|3
|Эдмонтон
|51
|32
|19
|65
|4
|Лос-Анджелес
|52
|26
|26
|62
|5
|Сиэтл
|54
|23
|31
|56
|6
|Калгари
|55
|25
|30
|55
|7
|Анахайм
|54
|19
|35
|40
|8
|Сан-Хосе
|54
|15
|39
|35
|18.02
|00:00
|
Калгари – Детройт
|0 : 5
|18.02
|01:00
|
Тампа-Бэй – Флорида
|2 : 9
|18.02
|01:00
|
Сент-Луис – Нэшвилл
|2 : 5
|18.02
|01:00
|
Миннесота – Баффало
|2 : 3 ОТ
|18.02
|03:00
|
Торонто – Анахайм
|9 : 2
|18.02
|03:00
|
Монреаль – Вашингтон
|3 : 4
|18.02
|04:00
|
Нью-Джерси – Филадельфия
|6 : 3
|18.02
|06:00
|
Ванкувер – Виннипег
|2 : 4
|18.02
|06:30
|
Сан-Хосе – Коламбус
|3 : 4
|18.02
|06:30
|
Вегас – Каролина
|1 : 3
|18.02
|23:00
|
Айлендерс – Рейнджерс
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|55
|94
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|55
|89
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|49
|81
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|52
|48
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|55
|39
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|55
|36
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Спенсер Мартин
Каролина
|2
|1.5