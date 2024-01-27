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Гендиректор ФХР — о комментариях президента ИИХФ про возвращение сборной России: «С интересом читаю»

В ФХР отреагировали на слова Тардифа о возможном возвращении сборной России на международные турниры
Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов ответил на вопрос «СЭ» о словах президента ИИХФ Люка Тардифа по поводу возможного возвращения сборной России на международные турниры.

— В начале января Люк Тардиф высказывался по поводу условий возвращения ФХР к международным соревнованиям. В том числе он затронул дело Федотова и всю эту ситуацию. Как ФХР смотрит на эти слова?

— Я с вами не соглашусь, что Люк Тардиф это напрямую так увязал. Честно говоря, я такого не видел. Цитаты там были. Похоже, что он просто берет трубку от наших корреспондентов и отвечает на вопросы по телефону. С интересом читаю.

— Там говорилось, в частности, о том, что ФХР должна уважать правила регистрации контрактов.

— Да, ФХР должна уважать, дальше что. Причем здесь возвращение?

— Есть ли для вас какая-то связь?

— Я считаю, что нет. Видите, какая там история: у нас конфликт пошел в августе-сентябре, а в октябре они внесли поправку о том, что хоккеист, который подписал контракт с НХЛ, сразу считается перемешанным. Мы голосовали против, естественно. И тем самым они признали, что на тот момент, когда у нас с ними началось разбирательство, такой поправки у них не было. И вот это решение или мнение о том, что в тот момент, когда хоккеист даже по факсу или как-то ставит подпись под контрактом НХЛ, и он сразу мгновенно перемещается под юрисдикцию Hockey Canada или USA Hockey, это их мнение. Наше мнение другое.

Если так юридически углубиться, это конфликт между Федотовым и клубом «Филадельфия Флайерз». Причем здесь Люк Тардиф? Вы придете к спортивному юристу, который не погружен, он скажет: вы то тут что, деньги получаете, есть с ним контракт? Нет. О чем речь. Есть ситуация с отстранением. Есть тут ситуация с буквой Z и клубом ЦСКА во время предматчевой разминки. Есть ситуация с Иваном Федотовым. Они в целом между собой не сильно связаны.

1 января Тардиф в интервью «СЭ» пожелал ФХР вернуться на международные соревнования в 2024 году.

В феврале 2022 года ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. 22 марта организация продлила отстранение на сезон-2023/24.

Сборная России по хоккею
ФХР
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