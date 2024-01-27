Курбатов ответил на вопрос, почему у ФХР и ИИХФ «не очень дружественные» отношения

Генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов объяснил «СЭ» слова о том, что отношения с ИИХФ не очень дружественные.

— Вы сказали, что отношения с ИИХФ у ФХР «не очень дружественные», почему?

— Мы считаем наше отстранение несправедливым. Поэтому отношения не те, которые были.

— В чем это выражается, есть ли какие-то сигналы, которые позволяют об этом говорить?

— Тут нечего комментировать.

В феврале 2022 года ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. 22 марта прошлого года организация продлила отстранение на сезон-2023/24.