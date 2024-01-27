Хоккей
Сборная России
Новости
Суперлига (архив) Высшая лига (архив)
Главная
Хоккей
Россия

Сегодня, 14:50

Курбатов ответил на вопрос, почему у ФХР и ИИХФ «не очень дружественные» отношения

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов объяснил «СЭ» слова о том, что отношения с ИИХФ не очень дружественные.

— Вы сказали, что отношения с ИИХФ у ФХР «не очень дружественные», почему?

— Мы считаем наше отстранение несправедливым. Поэтому отношения не те, которые были.

— В чем это выражается, есть ли какие-то сигналы, которые позволяют об этом говорить?

— Тут нечего комментировать.

В феврале 2022 года ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. 22 марта прошлого года организация продлила отстранение на сезон-2023/24.

ФХР
0
Читайте также
Кузьмина заняла 59-е место в первой гонке после пятилетнего перерыва
Даниил Медведев оценил свои шансы в финале Australian Open
Генконсул в Пхукете сообщил о скорой депортации участников группы «Би-2»
Восемнадцатилетний спортсмен умер на чемпионате по MMA в Кировской области
Российские силы поразили украинский ЗРК С-300 в Черкасской области
Украинский пленный из Авдеевки рассказал о надежде на спасение войсками РФ
Популярное видео
В Челябинске поддерживают Кузнецова
Воробьева уволили из СКА и сборной. Главное
"Наш план - десятая победа на Олимпиаде"
Третьяк идет в президенты ИИХФ?
Автобус для олимпийских чемпионов
"Химик" выиграл Кубок Овечкина
В Ярославле почтили память Сергея Гимаева
Войнов приступил к тренировкам
Третьяк остался президентом ФХР
Фетисов о Третьяке и российском хоккее
Владислав Третьяк: "Не надо искать виноватого"
Зинэтула Билялетдинов: "Овечкин и Малкин хотели играть вместе"
Борис Майоров: "Билялетдинов не сумел перестроить команду"
Владимир Шалаев: "Беда не только в Билялетдинове"
И победа, и зрелище
Триумф звезд Билялетдинова
Итоги Кубка "Карьяла" с Игорем Лариным
Вымученное поражение
На место Брагина
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Российские прыгуны в воду не выступят на Олимпиаде-2024 в Париже
Гендиректор ФХР — о комментариях президента ИИХФ про возвращение сборной России: «С интересом читаю»
USA Today: CAS вынесет решение по делу Валиевой 29 января
Поздняков заявил, что ОКР не питает никаких иллюзий о беспристрастности слушаний по иску к МОК
Россия не примет этап «Гран-при» в сезоне-2024/25
К черту весь остальной мир. Егоров — о русском футболе в условиях изоляции
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гендиректор ФХР — о комментариях президента ИИХФ про возвращение сборной России: «С интересом читаю»

Гендиректор ФХР — о возвращении сборной Израиля на международную арену: «Это открывает для нас окно возможностей»

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости