Хоккей
Сборная России
Новости
Суперлига (архив) Высшая лига (архив)
Главная
Хоккей
Россия

Сегодня, 14:20

В ФХР оценили возможность проведения хоккейного матча против сборной Индии

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов в комментарии для «СЭ» поделился мыслями о возможном товарищеском матче против сборной Индии.

«Планов есть громадье. Люди приезжают, мы с ними общаемся, подписываем соглашения. Что из этого дальше вырастет, посмотрим. Сейчас есть просто более приземленные задачи. Поэтому спросите у Романа Борисовича», — сказал Курбатов «СЭ».

Ранее первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг сообщал о возможности культурного обмена между Индией и Россией в сфере хоккея.

Сборная России по хоккею
ФХР
1
3
Читайте также
Кузьмина заняла 59-е место в первой гонке после пятилетнего перерыва
Даниил Медведев оценил свои шансы в финале Australian Open
Генконсул в Пхукете сообщил о скорой депортации участников группы «Би-2»
Восемнадцатилетний спортсмен умер на чемпионате по MMA в Кировской области
Российские силы поразили украинский ЗРК С-300 в Черкасской области
Украинский пленный из Авдеевки рассказал о надежде на спасение войсками РФ
Популярное видео
В Челябинске поддерживают Кузнецова
Воробьева уволили из СКА и сборной. Главное
"Наш план - десятая победа на Олимпиаде"
Третьяк идет в президенты ИИХФ?
Автобус для олимпийских чемпионов
"Химик" выиграл Кубок Овечкина
В Ярославле почтили память Сергея Гимаева
Войнов приступил к тренировкам
Третьяк остался президентом ФХР
Фетисов о Третьяке и российском хоккее
Владислав Третьяк: "Не надо искать виноватого"
Зинэтула Билялетдинов: "Овечкин и Малкин хотели играть вместе"
Борис Майоров: "Билялетдинов не сумел перестроить команду"
Владимир Шалаев: "Беда не только в Билялетдинове"
И победа, и зрелище
Триумф звезд Билялетдинова
Итоги Кубка "Карьяла" с Игорем Лариным
Вымученное поражение
На место Брагина
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ФХР выразила соболезнования в связи со смертью 17-летнего хоккеиста Осипова

Гендиректор ФХР — о комментариях президента ИИХФ про возвращение сборной России: «С интересом читаю»

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости