«Барбашев его просто уничтожил!» В Америке в восторге от мощнейшего хита российского нападающего
«Вегас» уверенно начал свой поход за первым Кубком Стэнли в истории клуба, выиграв два домашних матча финальной серии у «Флориды». Вторая победа получилась очень убедительной — «Голден Найтс» забросили семь шайб в ворота соперника, а один из главных героев плей-офф Сергей Бобровский был заменен после четырех пропущенных шайб.
Второй звездой матча был признан российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашев, который отметился результативной передачей, а также тремя перехватами и тремя заблокированными бросками. Но самым ярким событием матча стал мощнейший силовой прием, который Барбашев провел в начале встречи против чешского защитника «Флориды» Радко Гудаша. После этого чех больше не появлялся на льду, а хит Барбашева получил мощную оценку в соцсетях от североамериканских болельщиков.
Чешский защитник сам известен подчас чересчур жесткой игрой и провокациями, так что сочувствия он не получил. «Выражаю благодарность Барбашеву от всех болельщиков НХЛ, кроме тех, кто болеет за «Флориду». Спасибо тебе, Иван», — написал Scott Keller. Солидарен с ним и Brad Saunders: «Гудас уже лет так 12 нарывался на подобное. Он понимал, что у него не будет преимущества в этом столкновении с Барбашевым, и замедлился, молясь, что Барби сделает то же самое. Но тот на это не пошел! Великолепный силовой!» «Здесь прикольно то, что изначально Гудас сам искал возможность сделать мощный хит — а в итоге Барбашев его просто уничтожил», — пишет пользователь под ником L D.
Болельщики «Сент-Луиса» же вспоминают любопытные истории нападающего, который в сезоне-2018/19 выигрывал Кубок Стэнли в составе «Блюз». «После того как «Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли, группа игроков пошла отмечать это дело в бар O'Briens. Они находились на втором этаже и были просто угашенные, а мы, болельщики, смотрели за ними снизу. Многие из них были одеты черт знает как, на Барбашеве были какие-то обрезанные треники, кроксы и футболка, которая, как казалось, была вся в чипсах. В общем, на месте Гудаса я бы никогда не стал сталкиваться с русским хоккеистом, которому нечего терять в этой жизни».
Контракт Барбашева истекает после этого сезона, и многие уже переживают о том, что у «Вегаса» не хватит места под потолком, чтобы сохранить российского нападающего. «Барбашев показывает просто нереальный хоккей, я люблю его игру. Чертовски плохо, что сохранить Барби может оказаться слишком дорогим удовольствием для «Вегаса», — пишет пользователь под ником AARROONNNNN. Действительно, спрос на Ивана наверняка будет серьезным, а новый контракт должен стать самым крупным в карьере. Но вряд ли в «Вегасе» захотят расставаться с таким полезным игроком.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|52
|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
|Коламбус
|82
|25
|57
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|82
|42
|40
|91
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|51
|31
|109
|2
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|82
|42
|40
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|Финал
|Счет в серии
|
Вегас - Флорида
Вегас - Флорида
2 - 0
|2 - 0
|1/2 финала
|
Вегас - Даллас
|4 - 2
|
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 4
|0 - 4
|Второй раунд
|
Вегас - Эдмонтон
|4 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|4 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|4 - 3
|
Торонто - Флорида
|1 - 4
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
|6.06
|03:00
|
Вегас – Флорида
|7 : 2
|И
|О
|
|
Роопе Хинтц
Даллас
|19
|24
|
|
Мэттью Ткачак
Флорида
|18
|22
|
|
Джек Айкел
Вегас
|19
|22
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|12
|13
|
|
Джонатан Маршессо
Вегас
|19
|12
|
|
Вильям Карлссон
Вегас
|19
|10
|И
|КН
|
|
Джек Кэмпбелл
Эдмонтон
|4
|1.01
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|9
|1.83
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|7
|1.96