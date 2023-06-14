Сказка главного русского героя плей-офф! Барбашев уже выиграл больше Кубков Стэнли, чем Овечкин

Нападающим, у которого заканчивается контракт с «Вегасом», интересуются многие клубы.

НХЛ. Плей-офф. Финал. Пятый матч

«Вегас» — «Флорида» — 9:3 (2:0, 4:1, 3:2)

Голы: Стоун — 9 (мен.), 11:52 — 1:0. Хэг — 2 (Айкел, Маршессо), 13:41 — 2:0. Экблад — 2 (Казинс), 22:15 — 2:1. Мартинес — 2 (Айкел, Пьетранджело), 30:28 — 3:1. Смит — 4 (Карлссон, Теодор), 32:13 — 4:1. Стоун — 10 (Хауден, Стивенсон), 37:15 — 5:1. Амадио — 5 (Смит), 39:58 — 6:1. Барбашев — 7 (Айкел, Теодор), 48:22 — 7:1. Райнхарт — 8 (Беннетт, Монтур), 48:47 — 7:2. Беннетт — 5 (Форслинг, Райнхарт), 51:39 — 7:3. Стоун — 11 (п.в.), 54:06 — 8:3. Руа — 3 (Теодор, Макнэбб), 58:58 — 9:3.

Вратари: Хилл — Бобровский (53:17 — 54:06).

Штраф: 2 — 2.

Броски: 31 (11+14+6) — 33 (8+6+19).

Наши: Барбашев (15.45/2/+1) — Денисенко (5.57/0/-3).

14 июня. Парадайс. T-Mobile Arena. 19058 зрителей.

Счет в серии: 4-1

Иван Барбашев — двукратный обладатель Кубка Стэнли! 27-летний москвич присоединился к элитной компании россиян, куда входят Кучеров и Василевский, Сергачев и Войнов, Дацюк и Твердовский, Зубов и Фетисов, дважды становившиеся чемпионами НХЛ. Для этого форварду пришлось сменить команду и переехать из Сент-Луиса в Парадайс. Обмен пошел на пользу обеим сторонам. Барбашев вписался в схемы Брюса Кэссиди, а в плей-офф стал ценнейшим форвардом «Голден Найтс»: вошел в топ-5 бомбардиров, забивал важные голы. Без таких крепких орешков не выигрываются кубки.

Форвард «Вегаса» Иван Барбашев c Кубком Стэнли. Фото USA Today Sports

«Вегас» получил в дедлайн настоящего монстра плей-офф и завидного универсала. Иван выделялся этими качествами еще в «Сент-Луисе», но из-за скромной статистики нередко оставался без должного внимания. В «Голден Найтс» форварда наградили новой ролью — Барбашев выходил в первой тройке с Джеком Айкелом и Джонатаном Маршессо. Россиянин справился с повышением. Главный тренер «Вегаса» Брюс Кэссиди нашел способ, как получить от форварда больше пользы. Теперь очевидно, что в «Блюз» не до конца использовали потенциал Ивана, преимущественно полагаясь на него, как на рабочую лошадку и форварда нижних звеньев.

В «Голден Найтс» все увидели другого Барбашева. Ставка Кэссиди, который не скрывал восхищения от полезности россиянина, сыграла в полной мере. Иван разнообразил нападение «Вегаса» и гармонично смотрелся с лидерами команды. Сошлись все звезды. Против «Флориды» в финале форвард долго молчал, но все-таки отметился голом в заключительном матче, поддержав унижение Сергея Бобровского. Шайба Барбашева уже ничего не решала, но точно добавила полноту ощущений от победы в Кубке Стэнли.

Прорывной сезон Барбашева пришелся на последний год старого контракта, подписанного еще с «Сент-Луисом». Кэпхит по которому составлял копеечные для форварда первого звена 2,25 млн долларов. Иван без сомнения заслужил повышения зарплаты. Североамериканские коллеги предвкушают борьбу за россиянина на рынке и пишут о возможном контракте на пять лет и 25 млн. Право первого шага в переговорах останется за «Вегасом», но и другие клубы нацелены на героя плей-офф. Такой игрок пригодится каждому тренеру и каждой команде.

Форвард «Вегаса» Иван Барбашев (в центре) празднует забитый гол. Фото USA Today Sports

Человек, сделавший себя сам — это определение идеально подходит для нападающего «Вегаса». В «Сент-Луисе» Барбашеву не позволили полностью раскрыться. При этом форвард не воротил нос от игры в нижних звеньях и работал на команду. Обмен в «Голден Найтс» перезагрузил Ивана. Россиянин открылся с новой стороны, составил компанию Айкелу и обладателю «Конн Смайт Трофи» Маршессо в первой тройке и пополнил личную коллекцию вторым чемпионским перстнем.

Теперь о Барбашеве уместно говорить, как о большой и состоявшейся звезде лиги. Выигрыш Кубка Стэнли — сказка для многих хоккеистов, а Ивану удалось оформить золотой дубль. А главное, форварду — лишь 27 лет, и история Барбашева в НХЛ только пишется. Продолжится ли она в «Вегаса» или другом клубе — узнаем совсем скоро. После того, как игрок определится с новым контрактом. Почему бы Ивану не замахнуться на третий кубок и не догнать Евгения Малкина, Сергея Федорова, Игоря Ларионова и Сергея Брылина?