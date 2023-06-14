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Сегодня, 08:30

Слезы Бобровского и русский герой с сыном. Как «Вегас» праздновал Кубок Стэнли

Отдел хоккея «СЭ»
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Форвард «Вегаса» Иван Барбашев с сыном.
Первый трофей клуба в истории.

Третий период последнего матча сезона НХЛ можно было не проводить. Болельщики «Вегаса» уже вовсю скандировали, что хотят кубок, а их любимая команда за первые 40 минут пятой игры накидала шесть шайб в ворота «Флориды». Где-то на трибунах улыбался знаменитый рэпер 50 Cent, принимавший участие в разогреве толпы перед матчем.

В итоге «Вегас» забил аж девять голов и начал праздновать секунд за 15 до финальной сирены. Игроки со скамейки «Голден Найтс» начали выпрыгивать на лед еще до сирены, но никто и не думал штрафовать их за нарушение численного состава.

Игроки &laquo;Вегаса&raquo; Ши&nbsp;Теодор и&nbsp;Марк Стоун празднуют забитый гол. «Вегас» — чемпион! В решающем матче «Флориду» размазали по льду

Смотреть на Сергея Бобровского было тяжело. Российский вратарь с трудом сдерживал слезы. Бобровский вытащил три серии плей-офф для «Флориды», но на финал у команды банально не хватило сил — соперник был намного сильнее.

Камеры выхватывали на трибунах ликовавшего президента «Вегаса» по хоккейным операциям Джорджа Макфи. Он приложил руку к созданию чемпионского «Вашингтона» — 2017/18, но за четыре года до триумфа покинул «Кэпиталз». А затем перешел в «Вегас» и проиграл бывшему клубу в финале. И вот сегодня Макфи впервые в карьере наконец-то стал обладателем Кубка Стэнли.

Форвард &laquo;Вегаса&raquo; Иван Барбашев c&nbsp;Кубком Стэнли. Сказка главного русского героя плей-офф! Барбашев уже выиграл больше Кубков Стэнли, чем Овечкин

На послематчевом рукопожатии Бобровский дольше остальных общался с Эдином Хиллом — вратарем «Вегаса», покорившим своей игрой абсолютно всех.

Приз самому ценному игроку достался Джонатану Маршессо, который прошел вместе с «Вегасом» путь от самого первого матча в истории клуба. Забавно, что Макфи забрал Маршессо с драфта расширения после того, как его не защитила «Флорида».

Форвард «Вегаса» Иван Барбашев передает Кубок Стэнли голкиперу Эдину Хиллу.
Фото USA Today Sports

Хрипевший на интервью Марк Стоун первым поднял кубок на правах капитана. Кажется, на арене были слишком заворожены празднованием своей любимой команды и минут семь-восемь не могли включить знаменитый хит Quenn «We are the champions». Донесся он, только когда кубок из рук партнеров получил российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашев.

На льду Барбашева, выигравшего уже второй кубок в карьере, поздравила семья, а позже в сети появилось милое фото из раздевалки.

Иван Барбашев
Сергей Бобровский
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Флорида Пантерз
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Сказка главного русского героя плей-офф! Барбашев уже выиграл больше Кубков Стэнли, чем Овечкин
Положение команд
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Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 52 30 113
2 Нью-Джерси 82 52 30 112
3 Рейнджерс 82 47 35 107
4 Айлендерс 82 42 40 93
5 Питтсбург 82 40 42 91
6 Вашингтон 82 35 47 80
7 Филадельфия 82 31 51 75
8 Коламбус 82 25 57 59
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 82 65 17 135
2 Торонто 82 50 32 111
3 Тампа-Бэй 82 46 36 98
4 Флорида 82 42 40 92
5 Баффало 82 42 40 91
6 Оттава 82 39 43 86
7 Детройт 82 35 47 80
8 Монреаль 82 31 51 68
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 51 31 109
2 Даллас 82 47 35 108
3 Миннесота 82 46 36 103
4 Виннипег 82 46 36 95
5 Нэшвилл 82 42 40 92
6 Сент-Луис 82 37 45 81
7 Аризона 82 28 54 70
8 Чикаго 82 26 56 59
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 51 31 111
2 Эдмонтон 82 50 32 109
3 Лос-Анджелес 82 47 35 104
4 Сиэтл 82 46 36 100
5 Калгари 82 38 44 93
6 Ванкувер 82 38 44 83
7 Сан-Хосе 82 22 60 60
8 Анахайм 82 23 59 58
Финал Счет в серии
Вегас - Флорида
Вегас - Флорида
4 - 1
1. Вегас - Флорида
5 - 2
2. Вегас - Флорида
7 - 2
3. Флорида - Вегас
3 - 2
4. Флорида - Вегас
2 - 3
5. Вегас - Флорида
9 - 3
4 - 1
1/2 финала
Вегас - Даллас
Вегас - Даллас
4 - 2
1. Вегас - Даллас
4 - 3
2. Вегас - Даллас
3 - 2
3. Даллас - Вегас
0 - 4
4. Даллас - Вегас
3 - 2
5. Вегас - Даллас
2 - 4
6. Даллас - Вегас
0 - 6
4 - 2
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 4
1. Каролина - Флорида
2 - 3
2. Каролина - Флорида
1 - 2
3. Флорида - Каролина
1 - 0
4. Флорида - Каролина
4 - 3
0 - 4
Второй раунд
Вегас - Эдмонтон
Вегас - Эдмонтон
4 - 2
1. Вегас - Эдмонтон
6 - 4
2. Вегас - Эдмонтон
1 - 5
3. Эдмонтон - Вегас
1 - 5
4. Эдмонтон - Вегас
4 - 1
5. Вегас - Эдмонтон
4 - 3
6. Эдмонтон - Вегас
2 - 5
4 - 2
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
4 - 1
1. Каролина - Нью-Джерси
5 - 1
2. Каролина - Нью-Джерси
6 - 1
3. Нью-Джерси - Каролина
8 - 4
4. Нью-Джерси - Каролина
1 - 6
5. Каролина - Нью-Джерси
3 - 2
4 - 1
Даллас - Сиэтл
Даллас - Сиэтл
4 - 3
1. Даллас - Сиэтл
4 - 5
2. Даллас - Сиэтл
4 - 2
3. Сиэтл - Даллас
7 - 2
4. Сиэтл - Даллас
3 - 6
5. Даллас - Сиэтл
5 - 2
6. Сиэтл - Даллас
6 - 3
7. Даллас - Сиэтл
2 - 1
4 - 3
Торонто - Флорида
Торонто - Флорида
1 - 4
1. Торонто - Флорида
2 - 4
2. Торонто - Флорида
2 - 3
3. Флорида - Торонто
3 - 2
4. Флорида - Торонто
1 - 2
5. Торонто - Флорида
2 - 3
1 - 4
Первый раунд
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
4 - 2
1. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 7
2. Торонто - Тампа-Бэй
7 - 2
3. Тампа-Бэй - Торонто
3 - 4
4. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 5
5. Торонто - Тампа-Бэй
2 - 4
6. Тампа-Бэй - Торонто
1 - 2
4 - 2
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
4 - 1
1. Вегас - Виннипег
1 - 5
2. Вегас - Виннипег
5 - 2
3. Виннипег - Вегас
4 - 5
4. Виннипег - Вегас
2 - 4
5. Вегас - Виннипег
4 - 1
4 - 1
Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
3 - 4
1. Колорадо - Сиэтл
1 - 3
2. Колорадо - Сиэтл
3 - 2
3. Сиэтл - Колорадо
4 - 6
4. Сиэтл - Колорадо
3 - 2
5. Колорадо - Сиэтл
2 - 3
6. Сиэтл - Колорадо
1 - 4
7. Колорадо - Сиэтл
1 - 2
3 - 4
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 3
1. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
2. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
3. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 2
4. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 3
5. Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 0
6. Рейнджерс - Нью-Джерси
5 - 2
7. Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 0
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
3 - 2
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 5
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 3
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 5
4 - 2
Бостон - Флорида
Бостон - Флорида
3 - 4
1. Бостон - Флорида
3 - 1
2. Бостон - Флорида
3 - 6
3. Флорида - Бостон
2 - 4
4. Флорида - Бостон
2 - 6
5. Бостон - Флорида
3 - 4
6. Флорида - Бостон
7 - 5
7. Бостон - Флорида
3 - 4
3 - 4
Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
4 - 2
1. Даллас - Миннесота
2 - 3
2. Даллас - Миннесота
7 - 3
3. Миннесота - Даллас
5 - 1
4. Миннесота - Даллас
2 - 3
5. Даллас - Миннесота
4 - 0
6. Миннесота - Даллас
1 - 4
4 - 2
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
4 - 2
1. Каролина - Айлендерс
2 - 1
2. Каролина - Айлендерс
4 - 3
3. Айлендерс - Каролина
5 - 1
4. Айлендерс - Каролина
2 - 5
5. Каролина - Айлендерс
2 - 3
6. Айлендерс - Каролина
1 - 2
4 - 2
Результаты / календарь
23.05
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14.06 03:00
Вегас – Флорида
 9 : 3
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Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Джек Айкел

Джек Айкел

Вегас

 22 26
Джонатан Маршессо

Джонатан Маршессо

Вегас

 22 25
Мэттью Ткачак

Мэттью Ткачак

Флорида

 20 24
И Г
Джонатан Маршессо

Джонатан Маршессо

Вегас

 22 13
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 12 13
Вильям Карлссон

Вильям Карлссон

Вегас

 22 11
И КН
Джек Кэмпбелл

Джек Кэмпбелл

Эдмонтон

 4 1.01
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 9 1.83
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 7 1.96
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