Слезы Бобровского и русский герой с сыном. Как «Вегас» праздновал Кубок Стэнли
Третий период последнего матча сезона НХЛ можно было не проводить. Болельщики «Вегаса» уже вовсю скандировали, что хотят кубок, а их любимая команда за первые 40 минут пятой игры накидала шесть шайб в ворота «Флориды». Где-то на трибунах улыбался знаменитый рэпер 50 Cent, принимавший участие в разогреве толпы перед матчем.
В итоге «Вегас» забил аж девять голов и начал праздновать секунд за 15 до финальной сирены. Игроки со скамейки «Голден Найтс» начали выпрыгивать на лед еще до сирены, но никто и не думал штрафовать их за нарушение численного состава.
Смотреть на Сергея Бобровского было тяжело. Российский вратарь с трудом сдерживал слезы. Бобровский вытащил три серии плей-офф для «Флориды», но на финал у команды банально не хватило сил — соперник был намного сильнее.
Камеры выхватывали на трибунах ликовавшего президента «Вегаса» по хоккейным операциям Джорджа Макфи. Он приложил руку к созданию чемпионского «Вашингтона» — 2017/18, но за четыре года до триумфа покинул «Кэпиталз». А затем перешел в «Вегас» и проиграл бывшему клубу в финале. И вот сегодня Макфи впервые в карьере наконец-то стал обладателем Кубка Стэнли.
На послематчевом рукопожатии Бобровский дольше остальных общался с Эдином Хиллом — вратарем «Вегаса», покорившим своей игрой абсолютно всех.
Приз самому ценному игроку достался Джонатану Маршессо, который прошел вместе с «Вегасом» путь от самого первого матча в истории клуба. Забавно, что Макфи забрал Маршессо с драфта расширения после того, как его не защитила «Флорида».
Хрипевший на интервью Марк Стоун первым поднял кубок на правах капитана. Кажется, на арене были слишком заворожены празднованием своей любимой команды и минут семь-восемь не могли включить знаменитый хит Quenn «We are the champions». Донесся он, только когда кубок из рук партнеров получил российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашев.
На льду Барбашева, выигравшего уже второй кубок в карьере, поздравила семья, а позже в сети появилось милое фото из раздевалки.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|52
|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
|Коламбус
|82
|25
|57
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|82
|42
|40
|91
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|51
|31
|109
|2
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|82
|42
|40
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|Финал
|Счет в серии
|
Вегас - Флорида
|4 - 1
|1/2 финала
|
Вегас - Даллас
|4 - 2
|
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 4
|0 - 4
|Второй раунд
|
Вегас - Эдмонтон
|4 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|4 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|4 - 3
|
Торонто - Флорида
|1 - 4
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
|14.06
|03:00
|
Вегас – Флорида
|9 : 3
|И
|О
|
|
Джек Айкел
Вегас
|22
|26
|
|
Джонатан Маршессо
Вегас
|22
|25
|
|
Мэттью Ткачак
Флорида
|20
|24
|И
|Г
|
|
Джонатан Маршессо
Вегас
|22
|13
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|12
|13
|
|
Вильям Карлссон
Вегас
|22
|11
|И
|КН
|
|
Джек Кэмпбелл
Эдмонтон
|4
|1.01
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|9
|1.83
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|7
|1.96