«Миннесота» предлагает Капризову большой контракт почти до конца карьеры. Но не все так просто, нас ждет длинный сериал

Обзор дня Алексея Шевченко.

Контракт

Василий Подколзин подписал трехлетний контракт новичка с «Ванкувером». Шансы на то, что нападающий СКА останется в России, были минимальными, весь сезон ему предлагали продлить соглашение, но форвард мягко отказывался. Теперь еще и не попал в заявку сборной на чемпионат мира, хотя приехал в Ригу. Но вряд ли это стало решающим фактором.

Подколзин выбран в первом раунде, канадцы сделали это осознанно и теперь рассчитывают на то, что наш спортсмен сделает клуб сильней. Василий знает это и потому уже психологически подготовился к отъезду. Но Подколзину будет очень непросто в Северной Америке. Думаю, что его российские проблемы перенесутся и за океан. Дело в том, что мы даже не представляем, какой Подколзин настоящий, хотя видели его долгое время. Кто-то до сих пор считает, что он должен набирать очки, как Кирилл Капризов, и разочарованно смотрит на статистику нападающего, набравшего в прошлом регулярном чемпионате 11 очков, а год назад — восемь. Не забывайте и про молодежный чемпионат мира этого года, там у Василия тоже было не все гладко.

Но не стоит забывать, что в нынешнем плей-офф он набрал те же 11 баллов и был настоящим заводилой на льду. Если бы у всех хоккеистов было столько энергии, то команда бы прошла ЦСКА. А с мирового первенства жива картина, когда нападающий провел мини-собрание на скамейке и призывал своих игроков очнуться и дать бой сопернику. Много будет зависеть от того, как тренер «Ванкувера» будет использовать Подколзина. Судя по тому, что говорят из Канады, они точно понимают, зачем им Василий. Но частенько там говорят совсем не то, что потом делают.

... on the dotted line. Vasily Podkolzin is officially in #Canucks colours. ?



MORE INFO ?? https://t.co/RGmBzaEpMO pic.twitter.com/1HhhQYOD6p — Vancouver #Canucks (@Canucks) May 30, 2021

Предложение

«Миннесота» хочет, чтобы Кирилл Капризов подписал с клубом максимальное восьмилетнее соглашение, и готова платить в среднем по 8 миллионов долларов за сезон. Это очень щедрое предложение от клуба. Кириллу ведь 24 года, если он пойдет на эти условия, значит, проведет у «дикарей» всю карьеру. Безусловно, выйдя на рынок в 32 года, можно будет еще подписать соглашение, но вряд ли такое же шикарное. Впрочем, и тут возможны варианты. Вдруг он превратится для клуба в Александра Овечкина, и ему дадут еще больше. Но и понятно, почему агент хоккеиста не спешит соглашаться на такой договор, предпочитая чуть более короткий контракт, чтобы выйти на рынок пораньше, чуть ли не в первый сезон, когда это возможно.

Нам предстоит увидеть длинный, не самый увлекательный сериал, в котором обе стороны будут торговаться. Главный минус «Миннесоты» — команда не является претендентом на Кубок Стэнли. И пока нет оснований полагать, что она сможет бороться за трофей в ближайший год. Слишком много надо менять, слишком много исправлять. Но это на ближайший сезон. Капризов хочет выигрывать, но и он должен понимать, что в НХЛ нет формулы успеха. Потому эту лигу и любят, что здесь нельзя точно предугадать исход турнира. У агента игрока совсем другие мотивы. Ему все равно, выиграет Капризов или нет. Он хочет содрать с клубом максимум, который только возможен. Сначала три-четыре года здесь, затем еще поторговаться и снова получить жирный контракт. Нам остается следить за тем, что выберет сам Кирилл.

Замена

СКА, вероятно, поменяет своего иностранного вратаря. Клуб собирается предложить контракт на весьма приличную сумму Ларсу Юханссону, дошедшего в прошлом сезоне с ЦСКА до финала, а Магнус Хелльберг либо будет просто освобожден из клуба, либо обменян в «Динамо», но первый вариант видится самым реальным, так как бело-голубые не для того собирали состав, чтобы отказываться от кого-то серьезного.

Напомним, что Ларс весной неожиданно не получил предложения от команды Игоря Никитина. По двум причинам, которые вытекают одна из другой. Его представитель выставил слишком большие требования, но армейцы не могли платить такие деньги (чуть ли не 75 миллионов) хоккеисту, у которого есть проблемы со здоровьем. В прошлом сезоне Ларс долго пытался восстановиться от коронавируса, но у него есть и другие болячки, о которых только шепчут, но открыто не говорят. Опять же здоровый Юханссон показал, что действительно является одним из сильнейших голкиперов КХЛ. И не его вина, что полевые игроки ЦСКА не поддержали порыва голкипера и проиграли финал.

Питерцы рискуют, но могут себе позволить риск, ведь если швед начнет лечиться, то есть Александр Самонов, готовый играть много. Выглядит логичным и отказ от Хелльберга. За три сезона в Санкт-Петербурге он так и не стал самым важным элементом команды, слишком много плохих матчей для клуба такого уровня. Конечно же, он уступает Ларсу по всем показателям.