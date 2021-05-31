«Каролина» была не хуже «Тампы», но Кучеров и Василевский вытащили свою команду. Как забить российскому вратарю?

Сверхсложная задача для «Харрикейнз».

Плей-офф

Второй раунд

Первый матч

«Каролина» — «Тампа-Бэй» — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Голы: Пойнт — 5 (бол., Хедман, Кучеров), 28:15 — 0:1. Бин — 1 (бол., Свечников, Фаст), 41:41 — 1:1. Гудроу — 1 (Коулман), 52:39 — 1:2.

Вратари: Неделькович (58:54) — Василевский.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 38 (15+11+12) — 30 (12+9+9).

Наши: Свечников (18.26/5/0) — Кучеров (18.34/1/0), Сергачев (22.43/2/0).

31 мая. Роли. PNC Arena.

Счет в серии: 0-1.

Невероятно напряженный матч прошел в Каролине. «Харрикейнз» при фантастической поддержке своих болельщиков дали настоящий бой действующим чемпионам. «Тампа» столкнулась с большим количеством проблем походу встречи, а Андрею Василевскому пришлось включать свой привычный сверхрежим.

Рассчитывать на легкую прогулку в этой серии «молниям» не приходится. Все-таки «Каролина» в регулярном чемпионате заняла первое место в дивизионе, а в восьми встречах против «Тампы» одержала четыре победы. Команда Рода Бриндамора получила преимущество домашней площадки, и это может сыграть важную роль. Сегодняшний матч посетило более 16 тысяч зрителей, что стало вторым показателем в текущем плей-офф.

В состав «ураганов» вернулся нападающий Седрик Пакетт, который должен быть мотивирован в серии против своей бывшей команды. В прошлом сезоне с «Тампой» он выигрывал Кубок Стэнли. У «молнии» в третьей паре обороны появился Люк Шенн, который заменил Давида Савара, получившего травму верхней части тела.

В середине сегодняшней встречи «Тампа» лишилась еще одного защитника. Андрей Свечников жестко въехал в Эрика Чернака и словак не смог продолжить встречу. Пока новостей о его состоянии нет, но потенциальная потеря Чернака может серьезно отразиться на игре в обороне.

#GoBolts Erik Cernak down on the ice after getting sandwiched between 2 #LetsGoCanes



He now leaves for the room.

? @NHLonNBCSports pic.twitter.com/uu0sHmHPyu — Just some guy (@TheReplayGuy) May 30, 2021

Вкатиться в игру «Тампе» удалось только после первого периода. В стартовом отрезке «Каролина» смотрелась гораздо целостнее соперника, а гости ничего не могли придумать в атаке, кроме набросов от синей линии. Если бы хозяева смогли не хватать ненужные удаления, то «молниям» пришлось бы еще труднее. К счастью Джона Купера, его команда умеет пользоваться своим сильнейшим оружием. Брэйден Поинт реализовал численный перевес в середине игры, а помогли ему в этом Виктор Хедман и Никита Кучеров.

Восемь из своих 12 (3+9) очков в этом плей-офф Кучеров набрал как раз в большинстве. Хоккеисты «Каролины» перед матчем делали акцент на игре российского нападающего «Тампы». «Это их икс-фактор. Кучеров не только один из лучших и самых талантливых игроков, но он еще и полон сил. Сложив эти компоненты, вы поймете, что мы находимся в не самой приятной ситуации», — говорил главный тренер «Каролины». Кучерову сегодня пришлось несладко. За ним активно следили, и под такой плотной опекой Никита отметился всего одним броском в створ и дважды удалился.

Набранным очком сегодня отметился и Андрей Свечников. Сегодня он играл в третьем звене с Джорданом Стаалом и Уорреном Фогелем. В этом сочетании игроки могут доминировать у бортов, что, например, не могут делать Себастиан Ахо и Теуво Терявяйнен. Немного изменилась роль Свечникова и в большинстве. Теперь он выходит во второй спецбригаде и именно она сегодня отличилась заброшенной шайбой. Классный бросок получился у Джейка Бина.

Казалось, что такая плотная игра неизбежно перейдет в овертайм, но за семь минут до конца третьего периода неожиданную ошибку допустил голкипер «Каролины» Алекс Неделькович. Американец проводит классный сезон, он выиграл конкуренцию у опытного Петра Мразека, но этот гол может заставить тренерский штаб «Харрикейнз» задуматься о вратарской позиции на следующий матч. С таким броском Баркли Гудроу Неделькович обязан был справляться.

В концовке встречи хозяева смогли организовать мощнейший навал, но восстановить равновесие у «ураганов» так и не получилось. Андрей Василевский провел шикарный матч, отразил 37 бросков и заслуженно стал первой звездой матча. «Каролине» будет непросто искать ключи к его воротам в этой серии.