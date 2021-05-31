«Каролина» была не хуже «Тампы», но Кучеров и Василевский вытащили свою команду. Как забить российскому вратарю?
Плей-офф
Второй раунд
Первый матч
«Каролина» — «Тампа-Бэй» — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
Голы: Пойнт — 5 (бол., Хедман, Кучеров), 28:15 — 0:1. Бин — 1 (бол., Свечников, Фаст), 41:41 — 1:1. Гудроу — 1 (Коулман), 52:39 — 1:2.
Вратари: Неделькович (58:54) — Василевский.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 38 (15+11+12) — 30 (12+9+9).
Наши: Свечников (18.26/5/0) — Кучеров (18.34/1/0), Сергачев (22.43/2/0).
31 мая. Роли. PNC Arena.
Счет в серии: 0-1.
Невероятно напряженный матч прошел в Каролине. «Харрикейнз» при фантастической поддержке своих болельщиков дали настоящий бой действующим чемпионам. «Тампа» столкнулась с большим количеством проблем походу встречи, а Андрею Василевскому пришлось включать свой привычный сверхрежим.
Рассчитывать на легкую прогулку в этой серии «молниям» не приходится. Все-таки «Каролина» в регулярном чемпионате заняла первое место в дивизионе, а в восьми встречах против «Тампы» одержала четыре победы. Команда Рода Бриндамора получила преимущество домашней площадки, и это может сыграть важную роль. Сегодняшний матч посетило более 16 тысяч зрителей, что стало вторым показателем в текущем плей-офф.
Y'all turned it up to 11!!!#TakeWarning pic.twitter.com/9yFPkS5X5M— Carolina Hurricanes (@Canes) May 30, 2021
В состав «ураганов» вернулся нападающий Седрик Пакетт, который должен быть мотивирован в серии против своей бывшей команды. В прошлом сезоне с «Тампой» он выигрывал Кубок Стэнли. У «молнии» в третьей паре обороны появился Люк Шенн, который заменил Давида Савара, получившего травму верхней части тела.
В середине сегодняшней встречи «Тампа» лишилась еще одного защитника. Андрей Свечников жестко въехал в Эрика Чернака и словак не смог продолжить встречу. Пока новостей о его состоянии нет, но потенциальная потеря Чернака может серьезно отразиться на игре в обороне.
#GoBolts Erik Cernak down on the ice after getting sandwiched between 2 #LetsGoCanes— Just some guy (@TheReplayGuy) May 30, 2021
He now leaves for the room.
? @NHLonNBCSports pic.twitter.com/uu0sHmHPyu
Вкатиться в игру «Тампе» удалось только после первого периода. В стартовом отрезке «Каролина» смотрелась гораздо целостнее соперника, а гости ничего не могли придумать в атаке, кроме набросов от синей линии. Если бы хозяева смогли не хватать ненужные удаления, то «молниям» пришлось бы еще труднее. К счастью Джона Купера, его команда умеет пользоваться своим сильнейшим оружием. Брэйден Поинт реализовал численный перевес в середине игры, а помогли ему в этом Виктор Хедман и Никита Кучеров.
Восемь из своих 12 (3+9) очков в этом плей-офф Кучеров набрал как раз в большинстве. Хоккеисты «Каролины» перед матчем делали акцент на игре российского нападающего «Тампы». «Это их икс-фактор. Кучеров не только один из лучших и самых талантливых игроков, но он еще и полон сил. Сложив эти компоненты, вы поймете, что мы находимся в не самой приятной ситуации», — говорил главный тренер «Каролины». Кучерову сегодня пришлось несладко. За ним активно следили, и под такой плотной опекой Никита отметился всего одним броском в створ и дважды удалился.
Набранным очком сегодня отметился и Андрей Свечников. Сегодня он играл в третьем звене с Джорданом Стаалом и Уорреном Фогелем. В этом сочетании игроки могут доминировать у бортов, что, например, не могут делать Себастиан Ахо и Теуво Терявяйнен. Немного изменилась роль Свечникова и в большинстве. Теперь он выходит во второй спецбригаде и именно она сегодня отличилась заброшенной шайбой. Классный бросок получился у Джейка Бина.
Казалось, что такая плотная игра неизбежно перейдет в овертайм, но за семь минут до конца третьего периода неожиданную ошибку допустил голкипер «Каролины» Алекс Неделькович. Американец проводит классный сезон, он выиграл конкуренцию у опытного Петра Мразека, но этот гол может заставить тренерский штаб «Харрикейнз» задуматься о вратарской позиции на следующий матч. С таким броском Баркли Гудроу Неделькович обязан был справляться.
В концовке встречи хозяева смогли организовать мощнейший навал, но восстановить равновесие у «ураганов» так и не получилось. Андрей Василевский провел шикарный матч, отразил 37 бросков и заслуженно стал первой звездой матча. «Каролине» будет непросто искать ключи к его воротам в этой серии.
Vasilevskiy stops Aho with the glove, while casually in a split. pic.twitter.com/IeKUBQQOeD— Shayna (@hayyyshayyy) May 30, 2021
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