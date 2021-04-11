Вот вам и русский Макдэвид! 19-летний форвард, на котором многие поставили крест, тащит СКА из пропасти

Почему мы наконец дождались прогресса Подколзина.

Хочет того Подколзин или нет, но от давней фразы, неосторожно вброшенной в публичное пространство главой штаба сборной, он еще не скоро отделается. Сейчас уже не имеет значения точная формулировка или правильный контекст. В массовом сознании к юному форварду СКА прилипло одновременно лестное и шутливое прозвище «русский Макдэвид». Смеяться над этим можно было раньше. Теперь — уже нет. Дело не в уровне индивидуального мастерства. В этом отношении на одном уровне с канадцем стоят от силы пять человек в мире. Настоящий Макдэвид на своих плечах «Эдмонтон» дальше второго раунда плей-офф пока не продвинул. Юный Подколзин сейчас ведет за собой СКА в третьем раунде Кубка Гагарина. При всей разнице в лигах и сиюминутности момента игнорировать мощный прогресс российского форварда невозможно.

Кубковые битвы, как известно, рождают героев. Тех, кто за уши вытягивает свои команды из болота и тащит к титулу. СКА еще не переломил серию с ЦСКА, выиграв лишь два матча, и по-прежнему стоит на краю обрыва. Но надежда на спасение появилась. В составе петербуржцев человеком, сделавшим разницу, стал именно 19-летний Подколзин, а не опытные игроки, получающие большие зарплаты. Он набрал пять очков в двух последних играх и стал лучшим бомбардиром команды в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина (11 очков в 15 матчах). И это при том, что Василий почти не выходит в большинстве и в среднем проводит на льду чуть меньше 14 минут — он всего лишь 12-й по данному показателю среди основных нападающих своей команды в плей-офф!

По стилю его нельзя отнести к классическому типу российского форварда хотя бы из-за далеко не выдающегося катания и средней техники. Это не гений тонкого паса или король снайперского броска. Работоспособность, характер, злость, цепкость, готовность нестись в самые горячие точки на площадке — набор таких черт больше подошел бы для игрока, выросшего где-нибудь в Онтарио или Манитобе. В плей-офф они ценятся высоко, поэтому расцвет Подколзина именно сейчас можно объяснить.

О его лидерских качествах говорят не первый год, но на последнем МЧМ форвард дал весомый повод в себе еще раз разочароваться. Отдельные всплески как среди сверстников, так и в окружении взрослых не давали повода быть на сто процентов уверенным в завтрашнем дне талантливого нападающего. Он, казалось, уже одной ногой находится в «Ванкувере», где его почему-то ждут чуть ли не как спасителя клуба. О натуральной истерии в местных СМИ минувшей осенью, когда Подколзин имел мало игрового времени и его якобы гнобили в СКА за отказ продлевать контракт, вспоминать даже смешно. Именно петербургский клуб выкупил талантливого юниора из Подольска и давал ему массу шансов проявить себя на серьезном уровне.

Игрок наконец отблагодарил за оказанное доверие, хотя на него могли легко махнуть рукой, зная о предстоящем отъезде в Северную Америку. Мелкие обиды, которые потенциально могли иметь место, для Романа Ротенберга на фоне командных задач оказались пустяком. При всей сложности клубной политики применительно к ротации состава результат налицо. Подколзин прибавляет, играя у тренера, который его всегда очень ценил. Такими темпами и о попадании на чемпионат мира в Риге можно задуматься. Ванкувер подождет до лета, тем более сейчас «Кэнакс» слегли под атакой коронавируса и сохранили минимум шансов на попадание в плей-офф.

Не всегда развитие игрока бывает линейным и характеризуется исключительным движением вверх. Случай Подколзина отлично подходит под это описание. Далек от мысли заранее вручать ему кубки и вешать на шею медали. Однако приятно, что Кубок Гагарина, пока очень бедный на достижения в чисто хоккейном пространстве, дает солидный повод для гордости. На фоне травм, мелких скандалов, пререканий и сотрясания воздуха между играми.