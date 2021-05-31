Инсайды о зарплатах в КХЛ. Сколько получают игроки «Автомобилиста»? Как вписать в потолок Дацюка?

Публикуем все зарплаты хоккеистов клуба из Екатеринбурга.

«Автомобилист» не первый год проводит мощную трансферную политику, но в нынешнее межсезонье действительно удивил всех. Клуб из Екатеринбурга собрал у себя игроков, которые удачно провели прошлый регулярный чемпионат, — защитников Гуркина и Блэкера, нападающих Принса, Спунера, Да Косту и Романцева. При этом действительно ощутимой потерей можно назвать лишь уход нападающего Голышева, который подписал контракт с «Айлендерс».

«СЭ» стали известны все зарплаты игроков основного состава «Автомобилиста». На данный момент клуб не укладывается в потолок зарплат, который с 2020 года составляет 900 миллионов рублей. Сейчас суммарный доход хоккеистов (базовая зарплата без учетов бонусов) на следующий сезон составляет 913 миллионов рублей.

Зарплаты хоккеистов «Автомобилиста» в сезоне-2021/22. Фото «СЭ»

Ставка на североамериканцев

Главный вектор трансферной политики «Автомобилиста» был определен еще по ходу прошлого сезона. Канадец Билл Питерс сохранил пост главного тренера, и под него в команду было решено набирать североамериканцев, у которых есть паспорта Белоруссии или Казахстана, — такие игроки не считаются в КХЛ легионерами. В итоге «Автомобилист» пополнили нападающий Шейн Принс и защитник Джесси Блэкер, которые не так давно стали гражданами союзных государств. Был интерес и к форварду «Барыса» Кертису Волку, но на него уже не было свободных денег — игрок остался в Казахстане.

В связку к Принсу «Автомобилист» подписал еще одного игрока, блиставшего в минувшем сезоне в минском «Динамо», — Райана Спунера. Вложились в Екатеринбурге и еще в двух легионеров. Патрис Кормье и Стефан Да Коста в прошлом сезоне выступали за «Ак Барс». Но в плей-офф Да Коста ушел в тень, а в серии с «Авангардом» и вовсе был выведен из состава. К Кормье вопросов меньше, но стоит ли 55 миллионов легионер, который выполнял вспомогательную роль в третьем звене?

В «Автомобилисте» вообще сильно тратятся на атаку — почти 60 процентов общей зарплатной ведомости приходится на нападающих. А ведущие шесть форвардов (Да Коста, Мэйсек, Принс, Спунер, Шумаков, Кормье) получают суммарно 365 миллионов рублей — в КХЛ есть клубы, которые на всех игроков тратят меньше. При этом есть еще тройка форвардов, которые попали в наш рейтинг топ-95 самых дорогих игроков КХЛ, — Бочаров, Макеев и перешедший из «Сибири» Романцев.

Если раньше оборона «Автомобилиста» считалась слабым местом, то теперь тут хороший подбор игроков — по факту Геноуэя и Хольцера сменили Блэкер и Гуркин, которые на данный момент сильнее. Остался в Екатеринбурге и важнейший для команды защитник Трямкин.

Коварж пошел на понижение, но этого мало

Перед руководителями «Автомобилиста» теперь стоит главная задача — найти способ попасть под потолок зарплат. По сравнению с прошлым сезоном существенно упал в деньгах основной вратарь Якуб Коварж. Если до этого он получал 90 миллионов в год, то теперь его зарплата составит 60. Даже если он выполнит все бонусы, то не дотянется до прежнего дохода — успешная игра принесет ему максимум около 20 миллионов.

Ушли Голышев (он получал 70 миллионов), Холланд (60), Секстон (45), Геноуэй (38), но затраты на новичков все равно это перевешивают. Чтобы чувствовать себя более-менее уверенно, «Автомобилист» должен освобождать минимум 30 миллионов из платежки — вплотную подбираться к потолку опасно, ведь, например, бонусы за определенные достижения в плане результативности также попадут под потолок.

По нашей информации, в клубе рассматривали варианты с расставанием с защитниками Арзамасцевым и Василевским, которые в прошлом сезоне частенько не попадали в состав. Но покупателей на них не нашлось. Сейчас, пожалуй, единственный выход — расторжения. Главные кандидаты — защитники Березин (35 миллионов) и Мамкин (25). В случае разрыва контракта им придется выплатить 25 процентов от его суммы, и эти деньги войдут в потолок. Но по-другому решить проблему вряд ли удастся. Возможно, будет спрос на Станислава Бочарова (40 миллионов), но добротный снайпер наверняка пригодится и самому «Автомобилисту».

Бросается в глаза то, что глубины состава у екатеринбуржцев нет. На двусторонних контрактах (поэтому мы не учли их под потолком) есть Жукенов, который внезапно пробился в основу в концовке прошлого сезона, и Рассейкин, вернувшийся из минской «Юности». Но этого маловато — в случае травм проблемы у команды возникнут.

Куда вписать Дацюка?

Еще одна интрига межсезонья для «Автомобилиста» — продолжит ли карьеру Дацюк. «Будущее Павла полностью в руках и мыслях самого Павла. Сезон он провел на очень хорошем уровне. Каковы его творческие планы — будет ли это продолжение карьеры или смена деятельности внутри хоккея, — Павел в свое время сообщит. Будем ждать его решения», — заявил по окончании сезона директор клуба Максим Рябков.

Пока Дацюк не принял решения, но в случае подписания вряд ли «Автомобилисту» снова придется освобождать место в платежной ведомости. В прошлом сезоне форвард подписал контракт с зарплатой 10 миллионов в год. Наверняка и сейчас, если Дацюк продолжит карьеру, он согласится и на минимальный контракт, чтобы у «Автомобилиста» не возникло проблем.