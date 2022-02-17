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Сегодня, 16:00

«Вашингтон» не договорится по обмену Флери? Без топ-вратаря у Овечкина нет шансов на Кубок Стэнли

«Вашингтон» продолжает переговоры с «Чикаго» по обмену голкипера Флери
Михаил Скрыль
Корреспондент
Марк-Андре Флери и Александр Овечкин после финала Кубка Стэнли-2018 «Вашингтон» — «Вегас».
Фото Getty Images
Соперники из «Вашингтона» и «Питтсбурга» Александр Овечкин и Марк-Андре Флери на Матче звезд-2011.
Фото Getty Images
Марк-Андре Флери и Александр Овечкин: в этом сезоне их противостояние перешло в формат «Вашингтон» против «Чикаго».
Фото Getty Images
Статистика вратарей «Вашингтона» в сезоне-2021/22.
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Самсонов и Ванечек слишком нестабильны для плей-офф.

Чемпионское окно

О полноценном величии Александра Овечкина в НХЛ заговорили в 2018 году. Когда «Вашингтон» вместе с элитным снайпером выиграл первый Кубок Стэнли. К бесчисленным индивидуальным призам и рекордам нападающий добавил главный трофей сильнейшей лиги планеты. Разговоры о том, что Александр — некубковый игрок, утихли. Прошедший через годы разочарований и критики форвард закрыл долгожданную цель. Путь к кубку занял 13 сезонов.

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Не сомневаюсь, что Александр хотел бы повторить подвиг 2018 года и снова закатить чемпионский парад. Правда, на фоне снайперской гонки Овечкина за Уэйном Гретцки результаты «Вашингтона» нередко уходят на второй план. Слышал мнения, что россиянин уже выиграл Кубок, и теперь его задача — обойти легендарного канадца. Болельщики и журналисты ведут отсчет каждой шайбы Александра. Традиционный утренний ритуал после игр «Кэпиталз» — посмотреть хайлайты и узнать, забил ли Овечкин сегодня. Все буквально помешались на статистике форварда, который в 36 лет летает по площадке, как в 18 или 20.

Но ошибочно полагать, что «Вашингтон» зациклен только на достижениях Александра. Для клуба не менее важен результат в плей-офф. О чемпионском окне «Кэпиталз» будут рассуждать до тех пор, пока Овечкин не понизит обороты снайперской машины. Влияние россиянина на команду велико. Александр не собирается уходить на второй план и сдавать позиции. Однако для победы в Кубке Стэнли феерии одного Овечкина недостаточно. Прошли времена, когда добыть 16 побед в плей-офф невозможно за счет геройств одного суперзвена. Современным хоккеем правит баланс. У «Вашингтона» он прослеживается далеко не во всех линиях.

Соперники из «Вашингтона» и «Питтсбурга» Александр Овечкин и Марк-Андре Флери на Матче звезд-2011. Фото Getty Images
Соперники из «Вашингтона» и «Питтсбурга» Александр Овечкин и Марк-Андре Флери на Матче звезд-2011.
Фото Getty Images

Интерес к Флери

Вратарской проблеме «Кэпиталз» посвятил немало текстов. С тех пор как команду покинул Брэйден Холтби, а приглашенный швед Хенрик Лундквист завершил карьеру из-за проблем с сердцем, «Вашингтон» мечется с выбором основного голкипера. В теории клуб выбрал правильный путь. Довериться двум проспектам — Илье Самсонову и Витеку Ванечеку — и в честной конкуренции выявить первого номера. Пока это получается с переменным успехом. Россиянин и чех чередуют удачные матчи со средними и откровенно слабыми. Значительного прогресса в их игре нет. Самсонов и Ванечек — хорошие вратари, которые держат уровень НХЛ, но для возрастной команды, идущей за Кубком Стэнли, слишком нестабильные.

Меня нисколько не удивил интерес «Вашингтона» к голкиперу Марку-Андре Флери из «Чикаго». Опытный вратарь, которого в прошлом сезоне признали лучшим в НХЛ, добавит надежности последнему рубежу. Похожий трюк «Кэпиталз» хотели провернуть, когда подписали ветерана Лундквиста. Шведа позвали на помощь развивающему Самсонову, чтобы Хенрик стал для него дядькой-наставником. Планы «Столичных» разрушили проблемы голкипера со здоровьем.

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У обменянного летом из «Вегаса» в «Чикаго» Флери сразу не задались отношения с новой командой. Сделка шокировала голкипера. Близкие к хоккеисту источники сообщали, что Марк-Андре отказывался выступать за «Чикаго», объясняя это нежеланием переезжать с семьей в незнакомое место. Впрочем, Флери прибыл в расположение клуба и старался помогать кризисной команде. Статистикой голкипер не блистал — но и странно требовать от него крутых цифр в клубе — аутсайдере Центрального дивизиона.

Шансы «Чикаго» на плей-офф ничтожно малы. Сомневаюсь, что Флери захочет завершать сезон после регулярки. Канадец, которому в ноябре исполнилось 37 лет, еще не сказал последнего слова и готов пойти за четвертым Кубком Стэнли. Объединиться с давним конкурентом Александром Овечкиным ради общей цели — разумный и осуществимый план. От такой истории веет чем-то киношным, но разве она не достойна чемпионского сценария? Однако, по информации Daily Faceoff, «Вашингтон» не смог договориться с «Чикаго» об обмене. Не сказано, что сделка окончательно сорвалась. Пока стороны не нашли устраивающие условия, и неизвестно, вернутся ли они к переговорам.

Марк-Андре Флери и Александр Овечкин: в этом сезоне их противостояние перешло в формат «Вашингтон» против «Чикаго». Фото Getty Images
Марк-Андре Флери и Александр Овечкин: в этом сезоне их противостояние перешло в формат «Вашингтон» против «Чикаго».
Фото Getty Images

Помощь Овечкину

Если «Вашингтон» пригласит Флери, придется расстаться с кем-то из нынешних вратарей. «Кэпиталз» уже отдавали Ванечека «Сиэтлу» на драфте расширения, но затем договорились об обмене, и Витек вернулся в команду. Держать трех зрелых голкиперов — абсолютно нерационально. Да и «Чикаго» не отдаст ветерана за мешок картошки. «Блэкхокс» точно попросят одного из вратарей — а уж кого они выберут и кем захочет пожертвовать «Вашингтон», не берусь предполагать. По логике менеджерских решений, в клубе больше верят в Самсонова. При этом у Ванечека в этом сезоне лучшая статистика по проценту отраженных бросков и коэффициенту надежности.

Статистика вратарей «Вашингтона» в сезоне-2021/22.
Статистика вратарей «Вашингтона» в сезоне-2021/22.

Североамериканские коллеги писали, что «Вашингтон», помимо вратаря, интересовался отказником «Сан-Хосе» Эвандером Кейном, который в итоге всплыл в «Эдмонтоне». Место в платежке ограничено — если «Кэпс» планируют усилиться еще и нападающим, придется отдать кого-то из действующих игроков с неплохими контрактами, чтобы вписать новичков. Предположу, что менеджеры хотят помочь Питеру Лавиолетту избавиться от зависимости от Овечкина. Чтобы в руках тренера появился новый герой, способный обеспечивать результат в атаке.

«Вашингтон» весь сезон преследуют кадровые проблемы. То и дело кто-то из хоккеистов попадал в ковид-протокол или продолжал восстанавливаться от повреждений или операций. Энтони Манта до сих пор в списке травмированных, Никлас Бэкстрем провел только 17 матчей, а Ти Джей Оши — 18. Лавиолетт не боялся экспериментировать с сочетаниями, поднимал игроков из фарм-клуба. У «Вашингтона» сильная центральная ось и крепкие чеккеры для нижних звеньев и меньшинства. Креативный вингер, который усилил бы вторую тройку и составил компанию Бэкстрему, точно не помешал бы «Столичным». От этого интерес к плохишу Кейну не кажется вбросом или агентской игрой.

До дедлайна у «Вашингтона» достаточно времени, чтобы оценить рынок. Прежде всего менеджерам надо задуматься о поиске вратаря. Потенциальный союз с Флери видится оптимальной сделкой для обеих сторон. «Кэпиталз» получат кубкового голкипера, который знает, как побеждать в плей-офф. А Марк-Андре попадет в команду, которой для близкого к идеальному баланса не хватает как раз сильного основного вратаря.

Александр Овечкин
Марк-Андре Флери
НХЛ
Олимпиада
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Чикаго Блэкхокс
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Столичный дивизион И В П О
1 Питтсбург 50 31 19 70
2 Каролина 47 32 15 68
3 Рейнджерс 48 31 17 66
4 Вашингтон 51 27 24 63
5 Коламбус 47 23 24 47
6 Айлендерс 43 17 26 40
7 Филадельфия 48 15 33 39
8 Нью-Джерси 50 17 33 39
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 48 33 15 71
2 Тампа-Бэй 49 32 17 70
3 Торонто 46 31 15 65
4 Бостон 47 27 20 58
5 Детройт 50 22 28 50
6 Баффало 48 16 32 40
7 Оттава 46 17 29 38
8 Монреаль 48 8 40 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 48 35 13 74
2 Миннесота 45 30 15 63
3 Сент-Луис 47 28 19 61
4 Нэшвилл 49 28 21 60
5 Даллас 47 26 21 54
6 Виннипег 47 21 26 50
7 Чикаго 49 18 31 43
8 Аризона 48 12 36 28
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 47 28 19 62
2 Вегас 49 28 21 59
3 Эдмонтон 47 26 21 55
4 Лос-Анджелес 48 24 24 55
5 Анахайм 50 23 27 55
6 Ванкувер 49 22 27 50
7 Сан-Хосе 47 22 25 48
8 Сиэтл 49 16 33 36
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22.02
17.02 03:00
Виннипег – Миннесота
 6 : 3
17.02 03:30
Каролина – Флорида
 2 : 3 ОТ
17.02 05:30
Калгари – Анахайм
 6 : 2
17.02 06:00
Вегас – Колорадо
 0 : 2
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И О
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 47 66
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 46 66
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 48 66
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 48 33
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 47 33
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 43 32
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 17 1.85
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

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Якоб Маркстрем

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