Овечкин наконец-то забил! Легенда снова в деле — есть голы впервые за три недели
«Вашингтон» выиграл в Нэшвилле.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Вашингтон» — 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)
Голы: Снивли — 3 (Шири, Орлов), 4:17 — 0:1. Маккэррон — 2 (Йоси, Фаббро), 42:43 — 1:1. Дженсен — 4 (Хэтэуэй, Хагелин), 43:27 — 1:2. Овечкин — 30 (бол., Карлсон, Уилсон), 44:33 — 1:3. Овечкин — 31 (п.в.), 58:37 — 1:4.
Вратари: Сарос (56:32 — 58:37) — Самсонов.
Штраф: 8 — 4.
Броски: 34 (15+8+11) — 28 (10+10+8).
Наши: Тренин (15.42/3/0) — Кузнецов (17.08/0/+1), Овечкин (16.55/4/+1), Орлов (23.39/1/+3).
16 февраля. Нэшвилл. Bridgestone Arena.
«Вашингтон» продолжает штормить и испытывать нервы своих болельщиков на прочность. Команда Питера Лавиолетта по-прежнему чередует провальные матчи с хорошими или хотя бы неплохими. После домашнего поражения от «Оттавы» (1:4) казалось, что на выезде против «Нэшвилла» шансов у «столичных» не так и много. Однако «Кэпиталз» начали свое четырехматчевое выездное турне на хорошей ноте, а капитан команды Александр Овечкин наконец-то прервал безголевую серию, продлившуюся шесть матчей.
«Нам нужно больше отдачи от всех. Когда необходимо выиграть матч, все ребята должны схватиться за веревку и тянуть. Несправедливо все сваливать на кого-то одного. Так что нам нужно, чтобы прибавили все, не только Самсонов», — говорил Лавиолетт после фиаско с «Оттавой». Судя по всему, эти слова задели российского голкипера «Вашингтона» и в Теннеси он стал одним из главных героев встречи. Илья отразил 33 броска из 34 и был признан второй звездой матча.
30-ю шайбу Овечкина болельщики ждали долго. Последний раз Александр забивал 23 января в игре против «Оттавы». Сегодня он сделал все по классике и классным броском из любимого левого круга реализовал большинство. Форвард «Нэшвилла» Яков Тренин подвел свою команду и за нарушение на Джоне Карлсоне отправился на две минуты в бокс-штрафников. Этот момент стал одним из ключевых, так как «Вашингтон» вскоре повел со счетом 3:1.
«Нэшвилл» действовал неплохо, однако команде немного не везло. Штанги неоднократно выступили на стороне соперника, а гости сумели довести дело до победы в такой напряженной игре. За полторы минуты до финальной сирены Овечкин поразил уже пустые ворота и поставил точку. В 16-й раз за карьеру в НХЛ Александр преодолел отметку в 30 шайб и таких сезонов больше только у легендарного Майка Гартнера. Пока в игре капитана «Вашингтона» чувствуется спад, но, возможно, две заброшенные шайбы помогут ему вновь набрать серьезные обороты. Через два дня «Кэпиталз» сыграют с «Филадельфией».
Камбэк от «Тампы»
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй» — 3:6 (2:1, 1:2, 0:3)
Голы: Мерсер — 11 (Хьюз, Шарангович), 8:27 — 1:0. Марун — 8, 9:05 — 1:1. Шарангович — 10 (бол., Татар, Мерсер), 19:04 — 2:1. Хьюз — 14 (Мерсер), 21:48 — 3:1. Стэмкос — 23 (Кучеров, Рутта), 35:32 — 3:2. Киллорн — 16 (Сергачев, Хедман), 36:13 — 3:3. Хедман — 11 (Перри, Белльмар), 47:17 — 3:4. Кучеров — 7 (Пойнт), 49:14 — 3:5. Белльмар — 6 (Перри, Марун), 50:21 — 3:6.
Вратари: Гиллис (Доус, 50:21) — Василевский.
Штраф: 22 — 16.
Броски: 25 (9+7+9) — 32 (4+14+14).
Наши: — - Кучеров (18.05/5/+2), Сергачев (22.03/2/+2).
16 февраля. Нью-Джерси. Prudential Center. 10410 зрителей.
Расписание у команды Джона Купера сейчас довольно курортное, так как на этой неделе лига отвела «Лайтнинг» всего один матч. До выездной встречи с «Нью-Джерси» действующие чемпионы отдыхали четыре дня и далеко не всем игрокам идет на пользу такой рваный ритм. Возможно, именно поэтому «Тампе» тяжело далась первая половина матча, а уже в начале второго периода гости уступали со счетом 1:3. Один из голов «Девилз» на счету белорусского форварда Егора Шаранговича, который, кажется, на игры против Андрея Василевского настраивается особенным образом. В ноябре он отметился дублем, а сегодня реализовал численный перевес своей команды.
Однако у российского голкипера было гораздо меньше работы, чем в своей предыдущей встрече. В матче против «Колорадо» на Андрея выпала самая большая нагрузка в этом сезоне — он отразил 44 из 47 бросков. Разумеется, «Нью-Джерси» такой атакующей мощью похвастаться не могут. Во второй половине встречи хозяева упустили инициативу и рассыпались, а ключевым стал третий период. За три минуты «Тампа» забросила три шайбы, одна из которых на счету Никиты Кучерова. В трех матчах после возвращения форварда из ковид-протокола на его счету 3 (2+1) очка. Следующий матч «Лайтнинг» проведут только через восемь дней и примут дома «Эдмонтон».
Тарасенко на полном ходу
«Оттава» — «Сент-Луис» — 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)
Голы: Шенн — 13 (О`Райлли), 13:20 — 0:1. Штютцле — 9 (бол., Ткачак, Браннстрем), 16:27 — 1:1. Тарасенко — 17 (бол., Бучневич, Томас), 22:15 — 1:2. Томас — 6 (Тарасенко, Бучневич), 25:34 — 1:3. Келли — 2 (Браннстрем, Бишоп), 26:53 — 2:3. Сундквист — 4 (Костин, Фолк), 50:00 — 2:4. Тарасенко — 18 (п.в., Томас, Бучневич), 57:49 — 2:5.
Вратари: Мюррей (Форсберг, 50:49, 57:31 — 57:49) — Хуссо.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 20 (7+6+7) — 36 (14+8+14).
Наши: Зайцев (20.21/2/0), Зуб (20.45/0/-2) — Барбашев (17.52/3/0), Бучневич (18.44/2/+2), Костин (8.33/1/0), Тарасенко (17.23/5/+2).
16 февраля. Оттава. Canadian Tire Centre. 500 зрителей.
«Сент-Луис» без особых проблем справился в гостях с «Оттавой» и одержал вторую победу подряд. Совсем недавно команда Крэйга Беруби уступила «Виннипегу» и «Нью-Джерси», однако в последних двух матчах полностью реабилитировалась и забросила 10 шайб. Интересно, что во второй встрече кряду Владимир Тарасенко стал первой звездой. Сегодня на его счету голевой дубль и результативная передача. Свою 17-ю шайбу в сезоне форвард забросил в большинстве с передачи Павла Бучневича, а 18-я зашла уже в пустые ворота.
«Я всегда знал, что Владди умеет прекрасно обращаться с шайбой и играть в пас. Он совсем не эгоистичный парень и всегда поможет партнерам», — говорил недавно главный тренер «Сент-Луиса». Тарасенко раз за разом демонстрирует, что рулевой команды не зря так говорит. В текущем сезоне в активе форварда уже 26 результативных передач, а сегодня он помог отличиться Роберту Томасу. 30-летний россиянин находится в потрясающей форме и доказывает, что со счетов его списывали слишком рано.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Питтсбург
|50
|31
|19
|70
|2
|Каролина
|46
|32
|14
|67
|3
|Рейнджерс
|48
|31
|17
|66
|4
|Вашингтон
|51
|27
|24
|63
|5
|Коламбус
|47
|23
|24
|47
|6
|Айлендерс
|43
|17
|26
|40
|7
|Филадельфия
|48
|15
|33
|39
|8
|Нью-Джерси
|50
|17
|33
|39
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|49
|32
|17
|70
|2
|Флорида
|47
|32
|15
|69
|3
|Торонто
|46
|31
|15
|65
|4
|Бостон
|47
|27
|20
|58
|5
|Детройт
|50
|22
|28
|50
|6
|Баффало
|48
|16
|32
|40
|7
|Оттава
|46
|17
|29
|38
|8
|Монреаль
|48
|8
|40
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|47
|34
|13
|72
|2
|Миннесота
|44
|30
|14
|63
|3
|Сент-Луис
|47
|28
|19
|61
|4
|Нэшвилл
|49
|28
|21
|60
|5
|Даллас
|47
|26
|21
|54
|6
|Виннипег
|46
|20
|26
|48
|7
|Чикаго
|49
|18
|31
|43
|8
|Аризона
|48
|12
|36
|28
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|46
|27
|19
|60
|2
|Вегас
|48
|28
|20
|59
|3
|Лос-Анджелес
|47
|24
|23
|55
|4
|Анахайм
|49
|23
|26
|55
|5
|Эдмонтон
|46
|25
|21
|53
|6
|Ванкувер
|49
|22
|27
|50
|7
|Сан-Хосе
|47
|22
|25
|48
|8
|Сиэтл
|49
|16
|33
|36
|16.02
|03:00
|
Оттава – Сент-Луис
|2 : 5
|16.02
|03:00
|
Питтсбург – Филадельфия
|5 : 4 ОТ
|16.02
|03:00
|
Баффало – Айлендерс
|6 : 3
|16.02
|03:00
|
Нью-Джерси – Тампа-Бэй
|3 : 6
|16.02
|03:00
|
Рейнджерс – Бостон
|2 : 1 Б
|16.02
|04:00
|
Нэшвилл – Вашингтон
|1 : 4
|16.02
|05:00
|
Калгари – Коламбус
|6 : 2
|16.02
|05:00
|
Колорадо – Даллас
|1 : 4
|16.02
|06:30
|
Лос-Анджелес – Эдмонтон
|- : -
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|46
|65
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|45
|64
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|47
|64
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|48
|33
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|46
|33
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|43
|32
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|17
|1.85
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|30
|2.05
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|33
|2.07