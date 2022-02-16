Как сыграли российские хоккеисты в НХЛ 16 февраля.

«Вашингтон» выиграл в Нэшвилле.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Вашингтон» — 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)

Голы: Снивли — 3 (Шири, Орлов), 4:17 — 0:1. Маккэррон — 2 (Йоси, Фаббро), 42:43 — 1:1. Дженсен — 4 (Хэтэуэй, Хагелин), 43:27 — 1:2. Овечкин — 30 (бол., Карлсон, Уилсон), 44:33 — 1:3. Овечкин — 31 (п.в.), 58:37 — 1:4.

Вратари: Сарос (56:32 — 58:37) — Самсонов.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 34 (15+8+11) — 28 (10+10+8).

Наши: Тренин (15.42/3/0) — Кузнецов (17.08/0/+1), Овечкин (16.55/4/+1), Орлов (23.39/1/+3).

16 февраля. Нэшвилл. Bridgestone Arena.

«Вашингтон» продолжает штормить и испытывать нервы своих болельщиков на прочность. Команда Питера Лавиолетта по-прежнему чередует провальные матчи с хорошими или хотя бы неплохими. После домашнего поражения от «Оттавы» (1:4) казалось, что на выезде против «Нэшвилла» шансов у «столичных» не так и много. Однако «Кэпиталз» начали свое четырехматчевое выездное турне на хорошей ноте, а капитан команды Александр Овечкин наконец-то прервал безголевую серию, продлившуюся шесть матчей.

«Нам нужно больше отдачи от всех. Когда необходимо выиграть матч, все ребята должны схватиться за веревку и тянуть. Несправедливо все сваливать на кого-то одного. Так что нам нужно, чтобы прибавили все, не только Самсонов», — говорил Лавиолетт после фиаско с «Оттавой». Судя по всему, эти слова задели российского голкипера «Вашингтона» и в Теннеси он стал одним из главных героев встречи. Илья отразил 33 броска из 34 и был признан второй звездой матча.

the strrrrretch by sammy pic.twitter.com/P42k7FBccg — Washington Capitals (@Capitals) February 16, 2022

30-ю шайбу Овечкина болельщики ждали долго. Последний раз Александр забивал 23 января в игре против «Оттавы». Сегодня он сделал все по классике и классным броском из любимого левого круга реализовал большинство. Форвард «Нэшвилла» Яков Тренин подвел свою команду и за нарушение на Джоне Карлсоне отправился на две минуты в бокс-штрафников. Этот момент стал одним из ключевых, так как «Вашингтон» вскоре повел со счетом 3:1.

«Нэшвилл» действовал неплохо, однако команде немного не везло. Штанги неоднократно выступили на стороне соперника, а гости сумели довести дело до победы в такой напряженной игре. За полторы минуты до финальной сирены Овечкин поразил уже пустые ворота и поставил точку. В 16-й раз за карьеру в НХЛ Александр преодолел отметку в 30 шайб и таких сезонов больше только у легендарного Майка Гартнера. Пока в игре капитана «Вашингтона» чувствуется спад, но, возможно, две заброшенные шайбы помогут ему вновь набрать серьезные обороты. Через два дня «Кэпиталз» сыграют с «Филадельфией».

That's 30 goals on the season for @ovi8! ?



He reached the mark for the 16th time in his NHL career and is now just one 30-goal season back of matching longtime @Capitals forward Mike Gartner for the most in League history. #NHLStats: https://t.co/WJpXCLjdJU pic.twitter.com/LpRNKsHzjq — NHL Public Relations (@PR_NHL) February 16, 2022

Камбэк от «Тампы»

«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй» — 3:6 (2:1, 1:2, 0:3)

Голы: Мерсер — 11 (Хьюз, Шарангович), 8:27 — 1:0. Марун — 8, 9:05 — 1:1. Шарангович — 10 (бол., Татар, Мерсер), 19:04 — 2:1. Хьюз — 14 (Мерсер), 21:48 — 3:1. Стэмкос — 23 (Кучеров, Рутта), 35:32 — 3:2. Киллорн — 16 (Сергачев, Хедман), 36:13 — 3:3. Хедман — 11 (Перри, Белльмар), 47:17 — 3:4. Кучеров — 7 (Пойнт), 49:14 — 3:5. Белльмар — 6 (Перри, Марун), 50:21 — 3:6.

Вратари: Гиллис (Доус, 50:21) — Василевский.

Штраф: 22 — 16.

Броски: 25 (9+7+9) — 32 (4+14+14).

Наши: — - Кучеров (18.05/5/+2), Сергачев (22.03/2/+2).

16 февраля. Нью-Джерси. Prudential Center. 10410 зрителей.

Расписание у команды Джона Купера сейчас довольно курортное, так как на этой неделе лига отвела «Лайтнинг» всего один матч. До выездной встречи с «Нью-Джерси» действующие чемпионы отдыхали четыре дня и далеко не всем игрокам идет на пользу такой рваный ритм. Возможно, именно поэтому «Тампе» тяжело далась первая половина матча, а уже в начале второго периода гости уступали со счетом 1:3. Один из голов «Девилз» на счету белорусского форварда Егора Шаранговича, который, кажется, на игры против Андрея Василевского настраивается особенным образом. В ноябре он отметился дублем, а сегодня реализовал численный перевес своей команды.

Однако у российского голкипера было гораздо меньше работы, чем в своей предыдущей встрече. В матче против «Колорадо» на Андрея выпала самая большая нагрузка в этом сезоне — он отразил 44 из 47 бросков. Разумеется, «Нью-Джерси» такой атакующей мощью похвастаться не могут. Во второй половине встречи хозяева упустили инициативу и рассыпались, а ключевым стал третий период. За три минуты «Тампа» забросила три шайбы, одна из которых на счету Никиты Кучерова. В трех матчах после возвращения форварда из ковид-протокола на его счету 3 (2+1) очка. Следующий матч «Лайтнинг» проведут только через восемь дней и примут дома «Эдмонтон».

Тарасенко на полном ходу

«Оттава» — «Сент-Луис» — 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)

Голы: Шенн — 13 (О`Райлли), 13:20 — 0:1. Штютцле — 9 (бол., Ткачак, Браннстрем), 16:27 — 1:1. Тарасенко — 17 (бол., Бучневич, Томас), 22:15 — 1:2. Томас — 6 (Тарасенко, Бучневич), 25:34 — 1:3. Келли — 2 (Браннстрем, Бишоп), 26:53 — 2:3. Сундквист — 4 (Костин, Фолк), 50:00 — 2:4. Тарасенко — 18 (п.в., Томас, Бучневич), 57:49 — 2:5.

Вратари: Мюррей (Форсберг, 50:49, 57:31 — 57:49) — Хуссо.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 20 (7+6+7) — 36 (14+8+14).

Наши: Зайцев (20.21/2/0), Зуб (20.45/0/-2) — Барбашев (17.52/3/0), Бучневич (18.44/2/+2), Костин (8.33/1/0), Тарасенко (17.23/5/+2).

16 февраля. Оттава. Canadian Tire Centre. 500 зрителей.

«Сент-Луис» без особых проблем справился в гостях с «Оттавой» и одержал вторую победу подряд. Совсем недавно команда Крэйга Беруби уступила «Виннипегу» и «Нью-Джерси», однако в последних двух матчах полностью реабилитировалась и забросила 10 шайб. Интересно, что во второй встрече кряду Владимир Тарасенко стал первой звездой. Сегодня на его счету голевой дубль и результативная передача. Свою 17-ю шайбу в сезоне форвард забросил в большинстве с передачи Павла Бучневича, а 18-я зашла уже в пустые ворота.

«Я всегда знал, что Владди умеет прекрасно обращаться с шайбой и играть в пас. Он совсем не эгоистичный парень и всегда поможет партнерам», — говорил недавно главный тренер «Сент-Луиса». Тарасенко раз за разом демонстрирует, что рулевой команды не зря так говорит. В текущем сезоне в активе форварда уже 26 результативных передач, а сегодня он помог отличиться Роберту Томасу. 30-летний россиянин находится в потрясающей форме и доказывает, что со счетов его списывали слишком рано.