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Сегодня, 08:15

Овечкин не забил с игры и смазал буллит. Победную серию «Вашингтона» прервал блистательный Василевский

Василевский не дал Овечкину забить в матче «Вашингтон» — «Тампа-Бэй»
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Вратарь Андрей Василевский и Александр Овечкин (справа).
Фото USA Today Sports
Российский вратарь «Тампы» отразил 33 броска и три буллита из четырех, пропустив только от Евгения Кузнецова.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй» — 1:2 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Гленденинг — 5 (Хедман), 7:29 — 0:1. Манта — 10 (Дженсен, Протас), 22:01 — 1:1.
Победный буллит: Хедман.
Вратари: Линдгрен — Василевский.
Штраф: 4 — 2.
Броски: 33 (13+10+6+4) — 20 (11+5+2+2).
Наши: Кузнецов (13.53/0/0), Мирошниченко (8.48/1/0), Овечкин (19.43/3/-1) — Кучеров (24.17/2/0).
Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя

«Вашингтон» получил напряженный график перед рождественской паузой. Матч с традиционно опасной «Тампой» — пятый для «Кэпиталз» за семь дней. Что удивительно, к игре с «Лайтнинг» команда Спенсера Карбери подошла с тремя победами подряд, добытыми за пределами основного времени. Успешная серия не значит, что «Столичные» решили главную проблему. Команда по-прежнему мало забивает. 77 голов за 31 матч — третий результат антирейтинга лиги. Хуже дела только у «Чикаго» и «Сан-Хосе».

При такой игре, когда матчи нередко заканчиваются с минимальной разницей в счете, большая нагрузка выпадает на вратарей. Дарси Кемпер присел в запас после двух побед над «Каролиной» и «Айлендерс». Второй матч подряд Карбери доверился Чарли Линдгрену. С ошибки американца начался первый гол «Тампы». Голкипер неверно распорядился шайбой за воротами, а затем не справился с подставлением Люка Гленденинга. После пропущенного гола Линдгрен действовал безупречно до буллитной серии.

«Лайтнинг» не могут похвастаться стабильными результатами в последние недели. Возвращение Андрея Василевского после операции добавило обороне спокойствия и порядка, но «Тампа» все еще играет неровно. Стабильно опасен только Никита Кучеров. Правда, с «Вашингтоном» прервалась очковая серия россиянина из четырех матчей — «Столичные» прикрыли неугомонного бомбардира. Хотя два удаления в первом периоде заставили Линдгрена понервничать. В большинстве от «Молний» всегда стоит ждать сюрпризов. «Вашингтон» отбился, а после перерывы быстро сравнял счет. Постарался Энтони Манта, который удачно подставился под дальний бросок, пока Василевский потерял шайбу из-за трафика.

Александр Овечкин (№8) с&nbsp;Джоном Карлсоном празднует гол в&nbsp;овертайме матча &laquo;Коламбус&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Вашингтон&raquo; (2:3 ОТ) 21&nbsp;декабря в&nbsp;Коламбусе. «Великое ожидание окончено». Овечкин прервал антирекордную засуху в фирменном стиле

Вторая тройка «Кэпиталз» (Протас — Макмайкл — Манта) доставила «Лайтнинг» немало хлопот. От гола Ника Дженсена главный тренер «Тампы Джон Купер спасся запросом на положение вне игры. Арбитры подтвердили, что «Вашингтон» ошибся при входе в зону. Близок к голу во втором периоде был Александр Овечкин. Форвард «Столичных» накатывал на добивание после броска Тома Уилсона, но не попал в приоткрытый угол. После чего перебросился парой фраз с Василевским, который записал в актив эффектный сэйв. Бросал Овечкин сегодня не так много — лишь три попадания в створ.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский.
Фото USA Today Sports

«Вашингтон», несмотря на плотный график, не уступил «Тампе» по скорости и отрезками завышал темп. В затяжных позиционных атаках «Кэпиталз» первыми успевали на подборы, а входить в зону получалось за счет индивидуальных действий. Капканы «Лайтнинг» в средней зоне не работали. Во втором периоде «Столичные» в два раза перебросали соперника (10-5), но шайба Манты так и осталась единственной.

Матч в Вашингтоне не очаровал закрученным сюжетом и обилием голов. «Кэпиталз» затянули «Тампу» в низовую игру, которая плавна перетекла в дуэль вратарей. «Молнии» включились в концовке и попытались обойтись без овертайма. Сольный проход канадского богатыря Ника Пола едва не завершил матч в основное время — Линдгрен выручил команду. «Вашингтон» четвертую игру подряд не укладывается в 60 минут. Победная серия прервалась против «Лайтнинг». На буллитах в традиционно издевательском стиле отличился Евгений Кузнецов, а Овечкин и Кучеров не использовали свои попытки. Не справился Линдгрен с решающим броском Виктора Хедмана, а Василевский, попавшись на уловку Кузнецова, больше не пропустил.

Александр Овечкин
Андрей Василевский (хоккей)
Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 32 23 9 47
2 Айлендерс 33 16 17 41
3 Филадельфия 33 18 15 40
4 Вашингтон 31 17 14 39
5 Каролина 34 17 17 38
6 Нью-Джерси 32 17 15 36
7 Питтсбург 32 15 17 34
8 Коламбус 35 11 24 28
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 32 19 13 44
2 Торонто 31 17 14 40
3 Флорида 33 19 14 40
4 Тампа-Бэй 35 17 18 39
5 Детройт 34 16 18 36
6 Монреаль 33 15 18 35
7 Баффало 35 14 21 32
8 Оттава 29 12 17 24
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 32 20 12 44
2 Колорадо 34 21 13 44
3 Виннипег 32 20 12 43
4 Нэшвилл 34 19 15 38
5 Аризона 33 17 16 36
6 Сент-Луис 33 17 16 35
7 Миннесота 32 15 17 34
8 Чикаго 33 10 23 21
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 35 23 12 49
2 Вегас 35 21 14 47
3 Лос-Анджелес 30 19 11 42
4 Калгари 34 14 20 33
5 Сиэтл 35 12 23 33
6 Эдмонтон 31 15 16 31
7 Анахайм 33 12 21 24
8 Сан-Хосе 34 9 25 21
Результаты / календарь
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29.12
30.12
31.12
1.01
24.12 03:00
Оттава – Питтсбург
 5 : 4 ОТ
24.12 03:00
Нью-Джерси – Детройт
 3 : 2
24.12 03:00
Вашингтон – Тампа-Бэй
 1 : 2 Б
24.12 03:00
Коламбус – Торонто
 1 : 4
24.12 03:00
Миннесота – Бостон
 3 : 2
24.12 03:30
Рейнджерс – Баффало
 4 : 3 ОТ
24.12 03:30
Каролина – Айлендерс
4 : 5
24.12 04:00
Сент-Луис – Чикаго
 7 : 5
24.12 04:00
Анахайм – Сиэтл
 2 : 3
24.12 05:00
Колорадо – Аризона
 4 : 1
24.12 06:00
Лос-Анджелес – Калгари
 5 : 3
24.12 06:00
Ванкувер – Сан-Хосе
 7 : 4
Все результаты / календарь
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 34 57
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 34 54
Джей Ти Миллер

Джей Ти Миллер

Ванкувер

 35 47
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 30 28
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 35 24
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 34 23
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Давид Риттих

Давид Риттих

Лос-Анджелес

 1 1
Адин Хилл

Адин Хилл

Вегас

 15 1.93

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