Овечкин не забил с игры и смазал буллит. Победную серию «Вашингтона» прервал блистательный Василевский
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй» — 1:2 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Гленденинг — 5 (Хедман), 7:29 — 0:1. Манта — 10 (Дженсен, Протас), 22:01 — 1:1.
Победный буллит: Хедман.
Вратари: Линдгрен — Василевский.
Штраф: 4 — 2.
Броски: 33 (13+10+6+4) — 20 (11+5+2+2).
Наши: Кузнецов (13.53/0/0), Мирошниченко (8.48/1/0), Овечкин (19.43/3/-1) — Кучеров (24.17/2/0).
Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя
«Вашингтон» получил напряженный график перед рождественской паузой. Матч с традиционно опасной «Тампой» — пятый для «Кэпиталз» за семь дней. Что удивительно, к игре с «Лайтнинг» команда Спенсера Карбери подошла с тремя победами подряд, добытыми за пределами основного времени. Успешная серия не значит, что «Столичные» решили главную проблему. Команда по-прежнему мало забивает. 77 голов за 31 матч — третий результат антирейтинга лиги. Хуже дела только у «Чикаго» и «Сан-Хосе».
При такой игре, когда матчи нередко заканчиваются с минимальной разницей в счете, большая нагрузка выпадает на вратарей. Дарси Кемпер присел в запас после двух побед над «Каролиной» и «Айлендерс». Второй матч подряд Карбери доверился Чарли Линдгрену. С ошибки американца начался первый гол «Тампы». Голкипер неверно распорядился шайбой за воротами, а затем не справился с подставлением Люка Гленденинга. После пропущенного гола Линдгрен действовал безупречно до буллитной серии.
«Лайтнинг» не могут похвастаться стабильными результатами в последние недели. Возвращение Андрея Василевского после операции добавило обороне спокойствия и порядка, но «Тампа» все еще играет неровно. Стабильно опасен только Никита Кучеров. Правда, с «Вашингтоном» прервалась очковая серия россиянина из четырех матчей — «Столичные» прикрыли неугомонного бомбардира. Хотя два удаления в первом периоде заставили Линдгрена понервничать. В большинстве от «Молний» всегда стоит ждать сюрпризов. «Вашингтон» отбился, а после перерывы быстро сравнял счет. Постарался Энтони Манта, который удачно подставился под дальний бросок, пока Василевский потерял шайбу из-за трафика.
Вторая тройка «Кэпиталз» (Протас — Макмайкл — Манта) доставила «Лайтнинг» немало хлопот. От гола Ника Дженсена главный тренер «Тампы Джон Купер спасся запросом на положение вне игры. Арбитры подтвердили, что «Вашингтон» ошибся при входе в зону. Близок к голу во втором периоде был Александр Овечкин. Форвард «Столичных» накатывал на добивание после броска Тома Уилсона, но не попал в приоткрытый угол. После чего перебросился парой фраз с Василевским, который записал в актив эффектный сэйв. Бросал Овечкин сегодня не так много — лишь три попадания в створ.
«Вашингтон», несмотря на плотный график, не уступил «Тампе» по скорости и отрезками завышал темп. В затяжных позиционных атаках «Кэпиталз» первыми успевали на подборы, а входить в зону получалось за счет индивидуальных действий. Капканы «Лайтнинг» в средней зоне не работали. Во втором периоде «Столичные» в два раза перебросали соперника (10-5), но шайба Манты так и осталась единственной.
Матч в Вашингтоне не очаровал закрученным сюжетом и обилием голов. «Кэпиталз» затянули «Тампу» в низовую игру, которая плавна перетекла в дуэль вратарей. «Молнии» включились в концовке и попытались обойтись без овертайма. Сольный проход канадского богатыря Ника Пола едва не завершил матч в основное время — Линдгрен выручил команду. «Вашингтон» четвертую игру подряд не укладывается в 60 минут. Победная серия прервалась против «Лайтнинг». На буллитах в традиционно издевательском стиле отличился Евгений Кузнецов, а Овечкин и Кучеров не использовали свои попытки. Не справился Линдгрен с решающим броском Виктора Хедмана, а Василевский, попавшись на уловку Кузнецова, больше не пропустил.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|32
|23
|9
|47
|2
|Айлендерс
|33
|16
|17
|41
|3
|Филадельфия
|33
|18
|15
|40
|4
|Вашингтон
|31
|17
|14
|39
|5
|Каролина
|34
|17
|17
|38
|6
|Нью-Джерси
|32
|17
|15
|36
|7
|Питтсбург
|32
|15
|17
|34
|8
|Коламбус
|35
|11
|24
|28
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|32
|19
|13
|44
|2
|Торонто
|31
|17
|14
|40
|3
|Флорида
|33
|19
|14
|40
|4
|Тампа-Бэй
|35
|17
|18
|39
|5
|Детройт
|34
|16
|18
|36
|6
|Монреаль
|33
|15
|18
|35
|7
|Баффало
|35
|14
|21
|32
|8
|Оттава
|29
|12
|17
|24
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|32
|20
|12
|44
|2
|Колорадо
|34
|21
|13
|44
|3
|Виннипег
|32
|20
|12
|43
|4
|Нэшвилл
|34
|19
|15
|38
|5
|Аризона
|33
|17
|16
|36
|6
|Сент-Луис
|33
|17
|16
|35
|7
|Миннесота
|32
|15
|17
|34
|8
|Чикаго
|33
|10
|23
|21
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|35
|23
|12
|49
|2
|Вегас
|35
|21
|14
|47
|3
|Лос-Анджелес
|30
|19
|11
|42
|4
|Калгари
|34
|14
|20
|33
|5
|Сиэтл
|35
|12
|23
|33
|6
|Эдмонтон
|31
|15
|16
|31
|7
|Анахайм
|33
|12
|21
|24
|8
|Сан-Хосе
|34
|9
|25
|21
|24.12
|03:00
|
Оттава – Питтсбург
|5 : 4 ОТ
|24.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Детройт
|3 : 2
|24.12
|03:00
|
Вашингтон – Тампа-Бэй
|1 : 2 Б
|24.12
|03:00
|
Коламбус – Торонто
|1 : 4
|24.12
|03:00
|
Миннесота – Бостон
|3 : 2
|24.12
|03:30
|
Рейнджерс – Баффало
|4 : 3 ОТ
|24.12
|03:30
|
Каролина – Айлендерс
|4 : 5
|24.12
|04:00
|
Сент-Луис – Чикаго
|7 : 5
|24.12
|04:00
|
Анахайм – Сиэтл
|2 : 3
|24.12
|05:00
|
Колорадо – Аризона
|4 : 1
|24.12
|06:00
|
Лос-Анджелес – Калгари
|5 : 3
|24.12
|06:00
|
Ванкувер – Сан-Хосе
|7 : 4
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|34
|57
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|34
|54
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|35
|47
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|30
|28
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|35
|24
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|34
|23
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|1
|1
|
|
Адин Хилл
Вегас
|15
|1.93