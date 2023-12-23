«Эдмонтон» переиграл «Рейнджерс» благодаря четырем шайбам подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Эдмонтон» — 3:4 (1:0, 0:0, 2:4)

Голы: Уилер — 5 (Зибанежад, Крайдер), 11:03 — 1:0. Хаймэн — 20 (Экхольм, Макдэвид), 43:07 — 1:1. Кейн — 13 (Райан), 44:17 — 1:2. Фогеле — 5 (Маклеод, Сиси), 46:36 — 1:3. Маклеод — 5 (Фогеле), 49:52 — 1:4. Зибанежад — 12 (бол., Лафренье, Крайдер), 55:42 — 2:4. Куилль — 6, 59:59 — 3:4.

Вратари: Куик (54:37 — 55:42, 56:25 — 59:59) — Скиннер.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 34 (8+14+12) — 28 (7+11+10).

Наши: Панарин (23.05/3/-2) — -.

23 декабря. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.

Матч с «Рейнджерс» был для «Эдмонтона» вторым за два дня. И обе встречи сложились по одному и тому же удивительному сценарию: «Ойлерз» выходят на третий период, уступая в одну шайбу, и заколачивают четыре гола подряд.

Первые 40 минут сегодня вышли не особо богатыми на событиями. Зрители увидели лишь один гол Блейка Уилера после невероятного паса Мики Зибанежада. Для 37-летнего ветерана эта шайба стала пятой в сезоне.

Уже во втором периоде мог отличиться и сам Зибанежад, но Стюарт Скиннер оформил невероятный сэйв.

В начале третьего игрового отрезка хоккеисты «Ойлерз» поймали то же настроение, что и в матче с «Девилз» днем ранее и настреляли 4 гола в течение 6 минут. При этом лидеры «Эдмонтона» не стали главными героями этого отрезка: у Макдэвида лишь один голевой пас, а Драйзайтль и вовсе не набрал ни одного очка.

За четыре с небольшим минуты до конца Зибанежад все же забросил: в большинстве тренерский штаб «Рейнджерс» снял вратаря и команда играла в формате «6 на 4».

Окончательный счет в матче установил 21-летний Уильям Куле, забросивший шайбу в ворота «Эдмонтона» практически одновременно с финальной сиреной.

Артемий Панарин. Фото USA Today Sports

Впервые за 5 матчей Артемий Панарин ушел со льда без набранных очков. Это вообще всего шестой такой случай в этом сезоне. Их тройка с Лафреньером и Трочеком провела на льду почти 15 минут. Для сравнения, вторым по игровому времени стало сочетание Крайдер — Зибанежад — Уилер, которое было на площадке на 7 минут меньше.

Несмотря на поражение, «Рейнджерс» по-прежнему занимают первое место на Востоке. «Эдмонтон» же продолжает погоню за зоной плей-офф, до которой клубу осталось 5 очков.