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Сегодня, 08:15

Панарин ушел в тень — «Рейнджерс» проиграли команде Макдэвида

«Рейнджерс» проиграл «Эдмонтону», Панарин не набрал ни одного очка
Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
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«Рейнджерс» на своем льду проиграл «Эдмонтону».
Фото USA Today Sports
«Эдмонтон» переиграл «Рейнджерс» благодаря четырем шайбам подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Эдмонтон» — 3:4 (1:0, 0:0, 2:4)
Голы: Уилер — 5 (Зибанежад, Крайдер), 11:03 — 1:0. Хаймэн — 20 (Экхольм, Макдэвид), 43:07 — 1:1. Кейн — 13 (Райан), 44:17 — 1:2. Фогеле — 5 (Маклеод, Сиси), 46:36 — 1:3. Маклеод — 5 (Фогеле), 49:52 — 1:4. Зибанежад — 12 (бол., Лафренье, Крайдер), 55:42 — 2:4. Куилль — 6, 59:59 — 3:4.
Вратари: Куик (54:37 — 55:42, 56:25 — 59:59) — Скиннер.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 34 (8+14+12) — 28 (7+11+10).
Наши: Панарин (23.05/3/-2) — -.
23 декабря. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.

Матч с «Рейнджерс» был для «Эдмонтона» вторым за два дня. И обе встречи сложились по одному и тому же удивительному сценарию: «Ойлерз» выходят на третий период, уступая в одну шайбу, и заколачивают четыре гола подряд.

Первые 40 минут сегодня вышли не особо богатыми на событиями. Зрители увидели лишь один гол Блейка Уилера после невероятного паса Мики Зибанежада. Для 37-летнего ветерана эта шайба стала пятой в сезоне.

Уже во втором периоде мог отличиться и сам Зибанежад, но Стюарт Скиннер оформил невероятный сэйв.

В начале третьего игрового отрезка хоккеисты «Ойлерз» поймали то же настроение, что и в матче с «Девилз» днем ранее и настреляли 4 гола в течение 6 минут. При этом лидеры «Эдмонтона» не стали главными героями этого отрезка: у Макдэвида лишь один голевой пас, а Драйзайтль и вовсе не набрал ни одного очка.

За четыре с небольшим минуты до конца Зибанежад все же забросил: в большинстве тренерский штаб «Рейнджерс» снял вратаря и команда играла в формате «6 на 4».

Окончательный счет в матче установил 21-летний Уильям Куле, забросивший шайбу в ворота «Эдмонтона» практически одновременно с финальной сиреной.

Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports

Впервые за 5 матчей Артемий Панарин ушел со льда без набранных очков. Это вообще всего шестой такой случай в этом сезоне. Их тройка с Лафреньером и Трочеком провела на льду почти 15 минут. Для сравнения, вторым по игровому времени стало сочетание Крайдер — Зибанежад — Уилер, которое было на площадке на 7 минут меньше.

Несмотря на поражение, «Рейнджерс» по-прежнему занимают первое место на Востоке. «Эдмонтон» же продолжает погоню за зоной плей-офф, до которой клубу осталось 5 очков.

Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Эдмонтон Ойлерз
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2 Филадельфия 33 18 15 40
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4 Вашингтон 30 17 13 38
5 Каролина 33 17 16 38
6 Нью-Джерси 31 16 15 34
7 Питтсбург 31 15 16 33
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Атлантический дивизион И В П О
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2 Торонто 30 16 14 38
3 Флорида 32 18 14 38
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5 Детройт 33 16 17 36
6 Монреаль 33 15 18 35
7 Баффало 34 14 20 31
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2 Даллас 31 19 12 42
3 Колорадо 33 20 13 42
4 Нэшвилл 33 19 14 38
5 Аризона 32 17 15 36
6 Сент-Луис 32 16 16 33
7 Миннесота 31 14 17 32
8 Чикаго 32 10 22 21
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1 Ванкувер 34 22 12 47
2 Вегас 34 21 13 47
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