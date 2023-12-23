Панарин ушел в тень — «Рейнджерс» проиграли команде Макдэвида
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Эдмонтон» — 3:4 (1:0, 0:0, 2:4)
Голы: Уилер — 5 (Зибанежад, Крайдер), 11:03 — 1:0. Хаймэн — 20 (Экхольм, Макдэвид), 43:07 — 1:1. Кейн — 13 (Райан), 44:17 — 1:2. Фогеле — 5 (Маклеод, Сиси), 46:36 — 1:3. Маклеод — 5 (Фогеле), 49:52 — 1:4. Зибанежад — 12 (бол., Лафренье, Крайдер), 55:42 — 2:4. Куилль — 6, 59:59 — 3:4.
Вратари: Куик (54:37 — 55:42, 56:25 — 59:59) — Скиннер.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 34 (8+14+12) — 28 (7+11+10).
Наши: Панарин (23.05/3/-2) — -.
23 декабря. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.
Матч с «Рейнджерс» был для «Эдмонтона» вторым за два дня. И обе встречи сложились по одному и тому же удивительному сценарию: «Ойлерз» выходят на третий период, уступая в одну шайбу, и заколачивают четыре гола подряд.
Первые 40 минут сегодня вышли не особо богатыми на событиями. Зрители увидели лишь один гол Блейка Уилера после невероятного паса Мики Зибанежада. Для 37-летнего ветерана эта шайба стала пятой в сезоне.
Уже во втором периоде мог отличиться и сам Зибанежад, но Стюарт Скиннер оформил невероятный сэйв.
В начале третьего игрового отрезка хоккеисты «Ойлерз» поймали то же настроение, что и в матче с «Девилз» днем ранее и настреляли 4 гола в течение 6 минут. При этом лидеры «Эдмонтона» не стали главными героями этого отрезка: у Макдэвида лишь один голевой пас, а Драйзайтль и вовсе не набрал ни одного очка.
За четыре с небольшим минуты до конца Зибанежад все же забросил: в большинстве тренерский штаб «Рейнджерс» снял вратаря и команда играла в формате «6 на 4».
Окончательный счет в матче установил 21-летний Уильям Куле, забросивший шайбу в ворота «Эдмонтона» практически одновременно с финальной сиреной.
Впервые за 5 матчей Артемий Панарин ушел со льда без набранных очков. Это вообще всего шестой такой случай в этом сезоне. Их тройка с Лафреньером и Трочеком провела на льду почти 15 минут. Для сравнения, вторым по игровому времени стало сочетание Крайдер — Зибанежад — Уилер, которое было на площадке на 7 минут меньше.
Несмотря на поражение, «Рейнджерс» по-прежнему занимают первое место на Востоке. «Эдмонтон» же продолжает погоню за зоной плей-офф, до которой клубу осталось 5 очков.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|31
|22
|9
|45
|2
|Филадельфия
|33
|18
|15
|40
|3
|Айлендерс
|32
|15
|17
|39
|4
|Вашингтон
|30
|17
|13
|38
|5
|Каролина
|33
|17
|16
|38
|6
|Нью-Джерси
|31
|16
|15
|34
|7
|Питтсбург
|31
|15
|16
|33
|8
|Коламбус
|34
|11
|23
|28
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|31
|19
|12
|44
|2
|Торонто
|30
|16
|14
|38
|3
|Флорида
|32
|18
|14
|38
|4
|Тампа-Бэй
|34
|16
|18
|37
|5
|Детройт
|33
|16
|17
|36
|6
|Монреаль
|33
|15
|18
|35
|7
|Баффало
|34
|14
|20
|31
|8
|Оттава
|28
|11
|17
|22
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|32
|20
|12
|43
|2
|Даллас
|31
|19
|12
|42
|3
|Колорадо
|33
|20
|13
|42
|4
|Нэшвилл
|33
|19
|14
|38
|5
|Аризона
|32
|17
|15
|36
|6
|Сент-Луис
|32
|16
|16
|33
|7
|Миннесота
|31
|14
|17
|32
|8
|Чикаго
|32
|10
|22
|21
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|34
|22
|12
|47
|2
|Вегас
|34
|21
|13
|47
|3
|Лос-Анджелес
|29
|18
|11
|40
|4
|Калгари
|33
|14
|19
|33
|5
|Эдмонтон
|31
|15
|16
|31
|6
|Сиэтл
|34
|11
|23
|31
|7
|Анахайм
|32
|12
|20
|24
|8
|Сан-Хосе
|33
|9
|24
|21
|23.12
|03:00
|
Рейнджерс – Эдмонтон
|3 : 4
|23.12
|03:00
|
Детройт – Филадельфия
|7 : 6 Б
|23.12
|04:00
|
Виннипег – Бостон
|5 : 1
|23.12
|04:30
|
Чикаго – Монреаль
|2 : 5
|23.12
|22:00
|
Нэшвилл – Даллас
|- : -
|23.12
|23:00
|
Флорида – Вегас
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|33
|57
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|33
|53
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|34
|45
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|29
|26
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|34
|24
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|33
|23
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|1
|1
|
|
Адин Хилл
Вегас
|15
|1.93