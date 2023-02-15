Александр Овечкин со своим отцом. Редкие фото семьи российского хоккеиста

Памяти Михаила Овечкина.

В среду стало известно о смерти отца форварда «Вашингтона» Александра Овечкина. Об этом сообщил сам хоккеист в своих соцсетях.

«Сегодня не стало моего отца... я благодарю всех за поддержку, но прошу отнестись с пониманием и не беспокоить мою семью в столь тяжелое для нас время! Спасибо», — написал Александр.

Накануне россиянин покинул расположение клуба по семейным обстоятельствам и срочно вылетел из США. Стало известно, что ранее Михаила Овечкина госпитализировали с обострением хронической болезни — расслаивающей аневризмы.

Фото Соцсети

Фото Соцсети

Фото Соцсети

Александр Овечкин родился в спортивной семье: мама Татьяна была двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу, а отец Михаил — бывшим футболистом, выступал за дубль московского «Динамо», но закончил карьеру из-за травмы.

По словам родителей, Саша начал проявлять интерес к хоккею уже с самого детства. Когда мальчику было десять лет, погиб его старший брат Сергей, который внес огромный вклад в становление его карьеры.

Александр Федоров, Фото «СЭ»

Александр Федоров, Фото «СЭ»

Александр Федоров, Фото «СЭ»

В то время как Татьяна работала главным тренером и впоследствии президентом женского баскетбольного клуба «Динамо», Михаил занимался воспитанием детей, водил Александра на занятия и контролировал тренировочный процесс. Именно он оказал огромное влияние на то, каким человеком и спортсменом стал его сын, и поспособствовал всем его успехам в хоккее.

Фото Соцсети

Фото Григорий Филиппов

Александр Федоров, Фото «СЭ»

Александр Федоров, Фото «СЭ»

Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Родители всегда поддерживали его и были очень близки, даже после того, как он уехал за океан и начал играть за «Вашингтон». Одним из самых счастливых моментов стала победа в Кубке Стэнли в 2018 году и то, что хоккеист разделил эту радость со своим отцом. По словам хоккеиста, его папа был его учителем, главным болельщиком и самым близким другом. Они регулярно созванивались после матчей и обсуждали ход игры, а Александр всегда прислушивался к отцовским советам.

Фото Соцсети

ХК «Динамо»

Фото Соцсети