Последний сезон в карьере Гретцки в 38 лет: всего 9 голов, затмил всех на Матче звезд, но не попал в плей-офф
Александр Овечкин в нынешнем сезоне гонится за рекордом Гретцки в сомнительном темпе и успел пережить мрачную серию из 14 матчей без заброшенных шайб. У капитана «Кэпиталз» есть блестящий стимул — он может войти в историю как величайший снайпер всех времен и народов. Однако годы уже дают о себе знать. В 38, каким бы ты мастером ни был, сложно выдерживать конкуренцию с молодыми и быстрыми. Именно в этом возрасте великий канадец провел свой последний сезон в карьере.
Якорем для своей команды он не был. Но индивидуальные и командные титулы были выиграны с запасом. Количество «вечных рекордов» результативности превосходило все мыслимые границы.
Гретцки несколько лет мучили серьезные проблемы со спиной, и продолжать карьеру без конкретной цели ему стало откровенно скучно. Великий, к тому времени выступавший за «Рейнджерс» уже третий год, доигрывал, если сравнивать даже с его предыдущим отрезком карьеры. От снайпера, когда-то заколачивавшего по 92 гола за сезон, осталась лишь бледная тень.
Лига вступала в эпоху «мертвой шайбы», когда капканы в средней зоне стали модным явлением, а средняя результативность ежегодно снижалась по сравнению с расцветом в 1980-е. Канадец в сезоне-1998/99 забил всего девять раз, полностью переключившись на роль ассистента, что ему удавалось неплохо. Отличная параллель с нынешним Овечкиным, который в силу различных причин сейчас тоже стал играть чаще на партнеров. Хотя смена роли у него произошла почти моментально, в отличие от предшественника.
Главное — мотивация Гретцки была почти на нулевой отметке. Укомплектованный под завязку разнообразными звездами (Майк Рихтер, Брайан Лич, Петр Недвед, Кевин Стивенс, Алексей Ковалев, Мэтью Шнайдер и другие) «Рейнджерс» тратил на зарплаты столько денег, сколько хотел, но лучше команде, где царили разброд и шатание, не становилось.
В свой первый сезон на Бродвее канадская суперзвезда еще сияла, выдав блестящий плей-офф (20 очков, включая 10 шайб, в 10 матчах) и дотащив на своих плечах ньюйоркцев до финала конференции. Дальше дела пошли хуже. Уход его старого товарища и признанного лидера Марка Мессье в «Ванкувер» стал для команды невосполнимой потерей. Попытка подписать Джо Сакика окончилась неудачей, поскольку «Колорадо» повторил предложение — 21 миллионов долларов, из которых 15 миллионов были подписным бонусом, на три года. Космические по тем временам деньги!
Сезон-1997/98 вышел катастрофическим. Команда набрала всего 68 очков.
Попытка перестройки на ходу, предпринятая генеральным менеджером Нилом Смитом, окончилась неудачей. Следующий сезон также стал провальным. Он открылся четырьмя поражениями подряд. В дальнейшем ситуацию удалось худо-бедно исправить — команда чаще играла с перепадами. Гретцки забил свой первый гол в пятом матче, а за 20 встреч с начала чемпионата отличился всего два раза. Худшая для него серия без заброшенных шайб составила девять игр в декабре — январе.
Между тогдашним «Рейнджерс» и нынешним «Вашингтоном» есть общее, если отталкиваться исключительно от результатов. Два года подряд без намека на кубковые матчи — чувствительный момент для привыкшего побеждать всегда и везде Гретцки. В его последний сезон ньюйоркцы (77 очков) отстали от «Каролины», которая выиграла Юго-Восточный дивизион, на девять очков, от ставшего восьмым в конференции «Питтсбурга» — на 13. «Рейнджерс» в общей таблице были лишь 18-й командой из 27.
В регулярном чемпионате-1996/97 канадец набрал 97 очков, в 1997/98 — 90, оба раза сыграв по все 82 матча, став лучшим ассистентом (72 и 67 передач соответственно) и войдя при этом в пятерку лучших бомбардиров лиги. Впоследствии было много дискуссий о том, стоило ли Великому задерживаться в НХЛ еще на год-другой.
Пассажиром бы он точно не был. В своем последнем сезоне он стал лучшим бомбардиром команды, был ее лидером среди нападающих по игровому времени (21.43), вошел в десятку лучших в лиге по голевым передачам. «Для Атоса это слишком много, для графа де Ла Фер, — слишком мало», — вспоминаем великое произведение Александра Дюма. Хоккеист, который превратился в легенду при жизни, видимо, захотел завершить карьеру в момент, когда его воспринимают как большого игрока, а не доживающего свой век ветерана.
Но сходящая со сцены суперзвезда устроила два шоу, о которых вспоминают спустя годы. Первое — Матч звезд. В те годы он мало походил на современные покатушки, и порой на льду кипели настоящие страсти. Формат Северная Америка против Европы на первых порах оказался удачной идеей, поскольку добавлял мотивации его участникам, которые представляли разные континенты и страны. Гретцки в Тампе заткнул за пояс всех, включая молодых талантов, годившихся ему в дети.
Уходить красиво — это тоже замечательное качество лучшего хоккеиста всех времен. Канадец в матче, который закончился победой его команды 8-6, набрал 3 (1+2) очка и был признан MVP. В качестве приза самому ценному игроку всегда достается мощный джип с кузовом. Гретцки собрал близких друзей, которым заранее сообщил, что этот Матч звезд станет для него последним. «Что ж, если это твоя последняя игра, то постарайся получить машину», — сказала ему его супруга Джанет Джонс. Призовую тачку Гретцки решил оставить себе, хотя раньше отдавал машины.
Второй и не менее яркой частью последней гастроли стал матч в легендарном «Мэдисон-сквер-гарден». К тому моменту все уже знали, что Гретцки собирался закончить карьеру. Он официально объявил о своем решении 16 апреля 1999 года — за несколько дней до заключительной игры сезона.
Воспоминания о том матче приправлены изрядной порцией лести и восхитительным описанием атмосферы на легендарной арене. Было непохоже, чтобы соперники ему поддавались. Но канадец ушел как Король — вовремя и красиво, под восторг и овации. Хотя «Рейнджерс» проиграл 1:2 «Питтсбургу». Гретцки отдал голевой пас, а победный гол оказался на счету Яромира Ягра, которому ассистировал Алексей Морозов.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|42
|27
|15
|56
|2
|Каролина
|42
|24
|18
|53
|3
|Филадельфия
|43
|23
|20
|52
|4
|Айлендерс
|42
|19
|23
|48
|5
|Нью-Джерси
|40
|22
|18
|47
|6
|Питтсбург
|41
|20
|21
|46
|7
|Вашингтон
|41
|20
|21
|46
|8
|Коламбус
|43
|13
|30
|35
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|42
|25
|17
|59
|2
|Флорида
|42
|27
|15
|56
|3
|Торонто
|41
|21
|20
|50
|4
|Детройт
|43
|22
|21
|49
|5
|Тампа-Бэй
|44
|22
|22
|49
|6
|Монреаль
|42
|17
|25
|41
|7
|Баффало
|43
|18
|25
|40
|8
|Оттава
|38
|15
|23
|30
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|42
|28
|14
|60
|2
|Колорадо
|43
|28
|15
|59
|3
|Даллас
|42
|25
|17
|55
|4
|Нэшвилл
|43
|24
|19
|49
|5
|Аризона
|41
|21
|20
|44
|6
|Сент-Луис
|41
|21
|20
|44
|7
|Миннесота
|42
|17
|25
|39
|8
|Чикаго
|43
|12
|31
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|43
|29
|14
|61
|2
|Вегас
|43
|24
|19
|53
|3
|Лос-Анджелес
|39
|20
|19
|48
|4
|Эдмонтон
|39
|23
|16
|47
|5
|Сиэтл
|42
|19
|23
|47
|6
|Калгари
|43
|20
|23
|45
|7
|Анахайм
|42
|14
|28
|29
|8
|Сан-Хосе
|43
|10
|33
|23
|15.01
|03:00
|
Торонто – Детройт
|2 : 4
|15.01
|20:00
|
Баффало – Сан-Хосе
|- : -
|15.01
|21:00
|
Питтсбург – Сиэтл
|- : -
|15.01
|21:00
|
Бостон – Нью-Джерси
|- : -
|15.01
|21:00
|
Флорида – Анахайм
|- : -
|15.01
|21:00
|
Коламбус – Ванкувер
|- : -
|15.01
|23:00
|
Каролина – Лос-Анджелес
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|43
|72
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|43
|69
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|42
|59
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|40
|33
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|42
|31
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|43
|28
|И
|КН
|
|
Крис Дриджер
Сиэтл Кракен
|1
|1
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41