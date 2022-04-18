Каким был последний матч Гретцки? Великий расплакался, Джордан записал речь, на арене меняли слова гимна

Ровно 23 года назад лучший бомбардир в истории НХЛ в последний раз вышел на лед.

Ровно 23 года назад, 18 апреля 1999 года, великий Уэйн Гретцки провел свою последнюю игру в НХЛ. «Рейнджерс», в составе которых канадец заканчивал невероятную карьеру, принимали дома «Питтсбург». Тем вечером хоккейный мир затаил дыхание, а достать билеты на трибуны «Медисон-сквер-гарден» было практически невозможно. Разделить эмоциональный момент пришли такие легенды, как Марк Мессье, Фил Эспозито, Марио Лемье, и даже Майкл Джордан не остался в стороне, записав трогательную речь для Гретцки. Матч полностью ушел на второй план, ведь 99-й номер прощался с хоккеем, и в конце встречи форвард все-таки не смог сдержать слез.

О своем решении Уэйн рассказал публично только за несколько дней до окончания регулярного чемпионата. Слухи распространялись по ходу всего сезона, но долго не получали подтверждения. Однако 15 апреля во время последней игры Гретцки в Канаде на трибунах домашней арены «Оттавы» появилась вся его семья. «Он не хотел, чтобы матчи в каждом из городов воспринимались как прощальные. Это бы отвлекало всех от хоккея и создавало ненужный ажиотаж. У него было свое мнение на этот счет. Уэйну не хотелось напрягать другие команды, тем более у каждой из них были свои поставленные задачи на сезон», — говорил голкипер «Рейнджерс» Майк Рихтер.

Гретцки очень волновался перед знаменательным событием, которое воскресным вечером должно было поставить точку в его невероятной карьере. Большую часть субботы он потратил на организацию послематчевой вечеринки, а вечером отправился в ресторан поужинать со своей семьей. «В тот день моя голова разрывалась от количества мыслей. Когда за столом я сказал всем, что пойду домой отдохнуть, то последовала забавная реакция. Мой отец всегда советовал мне пораньше ложиться спать, а теперь он был в недоумении, куда я так рано собрался. Телефон просто не умолкал. Лемье, кстати, позвонил и пошутил, что не сможет прийти на матч», — вспоминал Гретцки.

Уэйн Гретцки. Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Уже перед стартовым вбрасыванием все перестало быть привычным. На «Медисон-сквер-гарден» в честь Уэйна исполнили канадский гимн и изменили несколько строчек текста на слова «мы будем скучать по тебе». Свой прощальный матч Гретцки сыграл 52 клюшками, которые подписал и подарил партнерам и близким людям. Для идеального сценария многие ждали от Уэйна заброшенной шайбы, но 38-летний форвард ограничился передачей, ставшей для него последним, 2857-м, очком в НХЛ. В концовке второго периода Гретцки помог отличиться в большинстве Брайана Личу.

Активное участие в историческом матче приняли и российские хоккеисты. Нападающий «Питтсбурга» Алексей Морозов записал в свой актив две результативные передачи, а Алексей Ковалев в середине второго периода вывел «Пингвинз» вперед. Основное время команды закончили со счетом 1:1, а в овертайме победу гостям принес Яромир Ягр. Интересно, что чех вообще не планировал играть и собирался отдохнуть перед плей-офф. «Когда я узнал, что для Уэйна этот матч станет последним, то мгновенно передумал. Всем хочется стать частью великой истории. Такие игроки, как Гретцки и Лемье, рождаются раз в сто лет. Их невозможно заменить», — говорил Яромир.

Радость хоккеистов «Питтсбурга» в овертайме была скромной. Как признались после игры некоторые из них, никто бы не расстроился голу Гретцки. Разумеется, все три звезды матча получил Уэйн. Со льда его не хотели отпускать. Форварду пришлось неоднократно возвращаться из тоннеля, потому что болельщики не переставали скандировать его имя. Гретцки кружил по площадке с поднятыми вверх руками, как в свое время в честь четырех выигранных Кубков Стэнли делал это в Эдмонтоне. К сожалению, теперь повод был менее радостным. Сдержать слезы в тот момент было непросто для всех.

После матча репортеры просто разрывали Уэйна со всех сторон. Не сняв форму, канадец встретился с журналистами. «Наверное, подсознательно я не хотел ее снимать, — сказал форвард, когда его спросили, почему он не переоделся. — Я больше ее уже никогда не надену. Это тяжело осознавать. Непросто ее снять. Честно скажу — я даже не хочу ее снимать. До сих пор я чувствую себя всего лишь мальчишкой, который любил хоккей и которому повезло в жизни. Бог одарил меня страстью к этой игре», — говорил Уэйн. Даже после того, как раздевалку покинули практически все, Гретцки не спешил уходить. Ему хотелось побыть наедине и прочувствовать один из самых эмоциональных моментов его жизни.

1487 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, 2857 (894+1963) очков, несколько десятков индивидуальных наград и великих рекордов. Закрылась одна из самых ярких глав в истории мирового хоккея. «Нам всем было трудно сосредоточиться на матче. Возможно, это единственная игра в моей жизни, когда я думал совершенно о другом. Я смотрел на все, что делает Уэйн, и не мог поверить, что мне посчастливилось делить с ним площадку. Просто невероятно, с какой самоотдачей и страстью он выступал даже в 38 лет. Он был и остается идолом для любого канадского мальчишки, и это вряд ли когда-нибудь изменится», — говорил нападающий «Питтсбурга» Мэттью Барнаби.

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Многие рекорды Гретцки могут остаться вечными, но, разумеется, главная тема последних лет — снайперская погоня Александра Овечкина за знаменитым канадцем. «Искренне считаю, что рекорды созданы для того, чтобы их обновлять. Сделать то, что сделал я, очень тяжело. И очень трудно делать, то что сейчас показывает Алекс. На мой взгляд, у него есть по-настоящему реальный шанс догнать меня. Нужны две вещи: оставаться здоровым и быть прирожденным голеадором. Он полностью отдается игре и выступает в хорошей команде», — говорил Уэйн в интервью официальному сайту НХЛ.

Гретцки очень хорошо помнит свои ощущения от приближения к рекорду Горди Хоу (801). Хоу со своей женой Коллин следовали за Уэйном в каждом матче, пока он не забил 802-й гол. Гретцки очень хотел бы повторить роль Хоу через несколько лет. «Думаю, что это принесло бы пользу хоккею. Такие позитивные вещи здорово сказываются на игре. Как-то в шутку я выразил надежду, что владелец «Вашингтона» Тед Леонсис понимает, что, когда я догонял Горди, они с супругой летали на клубном самолете. Я надеюсь, что меня пригласят в самолет команды, потому что мне бы очень хотелось принимать в этом непосредственное участие», — рассказывал Гретцки. Вот уже 23 года его 99-й номер официально выведен из обращения во всей НХЛ, и пока трудно представить, кто еще может удостоиться такой чести.