«Не найдется человека лучше». Гретцки ждет Овечкина на вершине

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на отметку в 808 голов в гонке за снайперским рекордом великого канадца.

Овечкин — Томпсон — 2:3

Овечкин мощно открыл 2023-й после сильного завершения 2022-го: после хет-трика новогодним вечером с «Монреалем» на этот раз оформил дубль с «Баффало». «Вашингтон» в домашнем матче с «Сэйбрз» (4:5 ОТ) отыгрался с 1:3 и повел, но не удержал победу в основное время и уступил в овертайме.

Капитан «Кэпиталз» начал погоню с помощью выигравшего вбрасывание Евгения Кузнецова, а затем с передачи Конора Шири вывел свою команду вперед в третьем периоде и отпраздновал гол с сидящим в первом ряду старшим сыном Сергеем.

Александр теперь забил 399 голов в домашних матчах регулярных чемпионатов и после следующей шайбы станет пятым игроком в истории лиги с 400 голами. В гостевых играх он ранее преодолел эту отметку и в этом превзошел достижение Уэйна Гретцки.

Финн Укко-Пекка Луукконен стал 167-м вратарем НХЛ, пропускавшим от Овечкина. Большему числу голкиперов забивали только Яромир Ягр (178) и Патрик Марло (177).

Статус первой звезды вечера у Овечкина увел Тэйдж Томпсон. Американский форвард «Баффало» провел победный гол в овертайме и оформил хет-трик, а первую шайбу в игре провел в большинстве броском из левого круга для вбрасывания, из офиса Ови на его льду.

Овечкин и Томпсон ранее были названы НХЛ в тройке звезд декабря: Александр — первым, Тэйдж — третьим, а между ними — Коннор Макдэвид. Эта же тройка возглавляет список снайперов регулярного чемпионата: Макдэвид — 33 гола, Томпсон — 30, Овечкин (с Бо Хорватом) — 28.

Александр Овечкин атакует ворота в матче «Вашингтон» — «Баффало» (4:5 ОТ). Фото USA Today Sports Фото USA Today Sports

«Еще год назад сказали, что вопрос в том, когда Ови сделает это»

Овечкин вышел на отметку в 808 голов за карьеру в регулярных чемпионатах. До рекорда Гретцки — 86 шайб. Великий канадец давно не скрывает: он ждет своего российского друга на первом месте среди снайперов. Голы для невероятного и разностороннего центрфорварда в игровой карьере были далеко не главным достижением.

Гретцки в очередной раз вспомнил про гонку Овечкина во время Зимней классики между «Бостоном» и «Питтсбургом». Уэйн с другими экспертами работал в выездной студии и чуть было со всеми зрителями не задержался в эффектной атмосфере старейшего стадиона главной лиги бейсбола, но Евгений Малкин забил уже после окончания основного времени матча и не затащил «Пингвинз» в овертайм.

Гретцки оценил выход Овечкина на второе место списка снайперов. Александр в конце 2022 года эффектно поднялся на отметку в 800 голов и после четырехматчевой паузы догнал и перегнал Горди Хоу за один вечер.

«Я думаю, мы прошли точку «если», когда надо спрашивать, сделает ли он это. Год назад мы сказали, что вопрос уже в том, когда он сделает это. Так что это здорово для хоккея. Это позитивный момент. И думаю, что это не могло случиться с человеком лучше. Он просто великолепен в нашем спорте», — сказал Гретцки.

В предыдущем сезоне Овечкин в девятый раз в карьере забил не менее 50 голов в регулярном чемпионате, по их числу повторил рекорд Гретцки и Майка Босси и стал первым ветераном на такой отметке. Теперь 37-летний Ови забил 28 раз в 40 матчах, идет в ритме 57 голов за регулярку и претендует на очередное уникальное достижение — десяти сезонов с 50 и более шайбами не было ни у кого.

«Пара парней, которых я видел за свою карьеру, — Майк Босси и Бретт Халл, — два наиболее продуктивных снайпера. И одна вещь объединяет их и Овечкина — все трое не так-то часто промахиваются мимо ворот. Много раз вы можете видеть, как у игроков возникают отличные моменты, прежде чем осознаете, что шайба летит мимо ворот в борт и попадает с другой стороны. Но если вы внимательно посмотрите на Алекса, Брета и Майка, то они почти не промахиваются и знают, как найди пространство для броска в цель между защитником и форвардом. Есть открытый кусочек льда, ты такое чувствуешь или нет, и Алекс определенно это чувствует», — сказал Гретцки.

Александр Овечкин (№ 8) в игре в матче «Вашингтон» — «Баффало» (4:5 ОТ). Фото USA Today Sports Фото USA Today Sports

«Как только Алекс приблизится к рекорду, буду на каждой его игре»

Гретцки провел в лиге 20 сезонов за «Эдмонтон», «Лос-Анджелес», «Сент-Луис» и «Рейнджерс» и закончил карьеру в 38 лет после регулярки-1998/99. При этом он прошел Хоу и забил 802-й гол в марте 1994 года. Овечкин проводит 18-й сезон в НХЛ, в каждом забивал не менее 20 голов и только в укороченной после пандемии регулярке не добрался до 25 шайб. Контракт россиянина с «Вашингтоном» рассчитан еще на три с половиной года. С учетом темпа Ови актуален вопрос не только обгона снайперского рекорда, но и способности форварда первым выйти на отметку в 900 голов.

«Что ж, все зависит от него, как долго он будет играть и, надеюсь, избегать травм», — сказал Гретцки.

Гретцки оценил визит на матч «Вашингтона» с «Детройтом» в декабре 2022-го сыновей Горди Хоу, экс-защитников клубов НХЛ Марка и Марти. Овечкин в тот вечер получил очередное заверение в поддержке от семьи Мистера Хоккей в гонке за его снайперским достижением. Сам Горди Хоу, который умер в 2016 году в возрасте 88 лет, аналогичным образом поддерживал Уэйна во время погони за его рекордами по очкам (1850 очков у Хоу, 2857 за всю карьеру у Гретцки) и голам. Теперь Великий снова повторил намерение посещать игры «Кэпиталз», когда Александр приблизится к великому достижению.

«Это зависит от лиги, «Вашингтона» и того, что они хотят сделать. Очевидно, Горди был для меня большим источником вдохновения. И он был на играх, когда я бил рекорды. И это было реально очень классно со стороны Марка и Марти приехать к Алексу, когда он мог обойти Горди. Так что, да, когда придет нужное время, я собираюсь быть на каждой игре, пока он не забьет 895-й гол. Как только он приблизится к рекорду, определенно, с удовольствием буду там», — сказал Гретцки.

Александр Овечкин празднует дубль в матче «Вашингтон» — «Баффало» (4:5 ОТ). Фото USA Today Sports Фото USA Today Sports

«Мне просто нужно было попадать в ворота»

Для «Сэйбрз» матч в столице США прошел в непростой момент. Накануне игрок «Баффало Биллс» Дамар Хэмлин после столкновения с соперником в матче НФЛ с «Цинциннати» перенес остановку сердца и попал в реанимацию в критическом состоянии. Хоккеисты приехали на арену «Вашингтона» в специальных майках в поддержку 3-го номера «Биллс». Гости отменили общение с прессой после игры и добились важной победы. Говоря о хоккее, в «Вашингтоне» выделили удачные эпизоды при неудачном исходе.

«Неприятное поражение. У нас были моменты, мы отыгрались с «минус два» и затем повели. Думаю, когда мы начинаем играть жестче, глубоко забрасывать шайбу в чужую зону и идти в давление, это раскрывает наше нападение. У нас были хорошие моменты во втором периоде, которые мы использовали и смогли изменить ход матча», — сказал Овечкин.

Капитан отдельно оценил вклад партнеров в свои голы. Оба Овечкин провел после работы Кузнецова на точке для вбрасывания, сначала отличился с передачи Евгения (105-й результативный пас центрфорварда на Ови при его 807-й шайбе), а затем — поборовшегося за воротами Шири. Между этими моментами Конор еще не сделал передачу на Александра в выходе «два в одного», а в другом эпизоде после паса Евгения их остановил вратарь.

«Второй гол — Шузи проделал отличную работу, выиграл единоборство и нашел меня. Мне просто нужно было не промахнуться и отправить шайбу в сетку. А первый — это Кузя. Все было очень быстро. Партнеры делали свою работу, выигрывали вбрасывание и боролись, а от меня требовалось попадать в ворота», — сказал Овечкин.

«Да, мы создали несколько таких моментов — очень хорошо, что реализовали два. Игра в целом не была плохой. Мы встретились с хорошей командой, знали это. Быть может, провели больше времени в своей зоне, они давили. Но мы не допустили много серьезных ошибок. В общем-то игра мне понравилась», — сказал Кузнецов.

Овечкин также ответил на вопрос о новой восходящей звезде лиги Томпсоне. И выделил не только габариты двухметрового американца, который оформил третий хет-трик в сезоне на пути к 30 голам.

«Очевидно, что он большой и сильный. Хорошо двигает шайбу, знаете ли, у него отличный бросок. У них есть ряд молодых талантов. Да, это была забавная игра», — сказал Овечкин.

Александр в этой игре вышел на красивую отметку в 808 голов и догнал Теему Селянне на 16-м месте в историческом списке бомбардиров. У Финской Вспышки — 1457 (684+773) очков в 1451 матче, у Русской Машины — 1457 (808+649) в 1314. За ними идет Сидни Кросби с 1452 (536+916) в 1145, а на 15-й строчке — Стен Микита с 1467. В этой гонке ориентиром для Ови пока стоит считать место в десятке и Фила Эспозито с 1590 очками.