Победа в день рождения. «Кадиллак» Варламов вытащил «Айлендерс» из пропасти
НХЛ
Плей-офф. Первый раунд
«Айлендерс» — «Каролина» — 3:2 2ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)
Голы: Джарвис — 2 (бол., Гюнцель), 8:00 — 0:1. Барзал — 1 (Пелек, Хорват), 30:10 — 1:1. Пажо — 1 (бол., Добсон, Ли), 41:38 — 2:1. Ноесен — 2 (бол., Терявяйнен, Нечас), 54:08 — 2:2. Барзал — 2 (Бортуццо, Хорват), 81:24 — 3:2.
Вратари: Варламов (81:24) — Андерсен (81:24).
Штраф: 12 — 8.
Броски: 35 (6+8+11+10) — 44 (8+13+5+18).
Наши: Исхаков (5.58/0/0), Романов (32.05/3/+2) — Кузнецов (12.08/1/0), Орлов (29.07/3/0), Свечников (25.50/3/-1).
27 апреля. Нью-Йорк. UBS Arena. 17255 зрителей.
Счет в серии: 1-3.
О том, как возрождать из руин еще недавно основного вратаря Илью Сорокина, у тренерского штаба «Айлендерс» еще будет много времени подумать в межсезонье. Пока команда не хочет сдаваться и выиграла свой первый матч в серии против «Каролины». Отлично проявил себя в свой 36-й день рождения голкипер Семен Варламов, действовавший максимально уверенно. Без него о победе ньюйоркцы могли бы только мечтать.
Главный тренер «Островитян» Патрик Руа после второй игры серии, комментируя свое решение по вратарям, сравнил Варламов с роскошным «Кадиллаком», а Сорокина — с быстрой «Феррари». Однако для последнего дебют в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли сложился неудачно и его заменили в третьем матче после трех пропущенных шайб, отправив в «гараж», видимо, до конца серии. Тогда как «Кадиллак» отлично завелся, набрал скорость и привез свою команду к победе.
Сам матч получился довольно нудным, хотя «Айлендерс» впервые в этом плей-офф смотрелись солидно на протяжении всей встречи, а не только отрезками. «Каролина», забив первой, не стала дальше рисковать и ждала ошибок соперника. Однако Варламов был надежен, тем самым вселив уверенность в своих партнеров. Долгое время самым интересным и запоминающимся моментом из всего матча стало явление в студии в одном из перерывов легендарного баскетболиста Шакила О'Нила. В НХЛ, оказывается, тоже умеют делать шоу, выходя за рамки давно принятых стандартов. Жаль, что артистичному Шаку в детстве не имел шансов оказаться в хоккее. Иначе бы Хенрику Лундквисту, которому гигант полностью перекрыл своей мощной фигурой обзор на импровизированной площадке в студии, в годы игровой карьеры пришлось бы максимально тяжело.
Другим героем матча в составе «Айлендерс» стал Мэтью Барзэл. Он сумел дважды пробить неплохо игравшего голкипера «Ураганов» Фредерика Андерсена. Эмоции победителей после гола во втором овертайме были максимально яркими — словно они гарантировали себе выход во второй раунд. Но принципиально в серии ровным счетом ничего не поменялось. «Каролина» вряд ли повторит свои ошибки еще раз, а резервов, чтобы прибавить, у ее соперника не заметно.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Ванкувер - Нэшвилл
|2 - 1
|
Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
0 - 2
|0 - 2
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|2 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 2
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
3 - 0
|3 - 0
|
Бостон - Торонто
|2 - 1
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
3 - 0
|3 - 0
|
Каролина - Айлендерс
|3 - 1
|28.04
|00:05
|
Тампа-Бэй – Флорида
|- : -
|28.04
|03:00
|
Торонто – Бостон
|- : -
|28.04
|05:30
|
Вегас – Даллас
|- : -
|28.04
|21:30
|
Колорадо – Виннипег
|- : -