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Победа в день рождения. «Кадиллак» Варламов вытащил «Айлендерс» из пропасти

Михаил Зислис
Обозреватель
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Семен Варламов.
Фото ХК «Айлендерс»
«Каролина» все равно уверенно ведет в серии — 3-1.

НХЛ
Плей-офф. Первый раунд
«Айлендерс» — «Каролина» — 3:2 2ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)
Голы: Джарвис — 2 (бол., Гюнцель), 8:00 — 0:1. Барзал — 1 (Пелек, Хорват), 30:10 — 1:1. Пажо — 1 (бол., Добсон, Ли), 41:38 — 2:1. Ноесен — 2 (бол., Терявяйнен, Нечас), 54:08 — 2:2. Барзал — 2 (Бортуццо, Хорват), 81:24 — 3:2.
Вратари: Варламов (81:24) — Андерсен (81:24).
Штраф: 12 — 8.
Броски: 35 (6+8+11+10) — 44 (8+13+5+18).
Наши: Исхаков (5.58/0/0), Романов (32.05/3/+2) — Кузнецов (12.08/1/0), Орлов (29.07/3/0), Свечников (25.50/3/-1).
27 апреля. Нью-Йорк. UBS Arena. 17255 зрителей.
Счет в серии: 1-3.

О том, как возрождать из руин еще недавно основного вратаря Илью Сорокина, у тренерского штаба «Айлендерс» еще будет много времени подумать в межсезонье. Пока команда не хочет сдаваться и выиграла свой первый матч в серии против «Каролины». Отлично проявил себя в свой 36-й день рождения голкипер Семен Варламов, действовавший максимально уверенно. Без него о победе ньюйоркцы могли бы только мечтать.

Главный тренер «Островитян» Патрик Руа после второй игры серии, комментируя свое решение по вратарям, сравнил Варламов с роскошным «Кадиллаком», а Сорокина — с быстрой «Феррари». Однако для последнего дебют в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли сложился неудачно и его заменили в третьем матче после трех пропущенных шайб, отправив в «гараж», видимо, до конца серии. Тогда как «Кадиллак» отлично завелся, набрал скорость и привез свою команду к победе.

Сам матч получился довольно нудным, хотя «Айлендерс» впервые в этом плей-офф смотрелись солидно на протяжении всей встречи, а не только отрезками. «Каролина», забив первой, не стала дальше рисковать и ждала ошибок соперника. Однако Варламов был надежен, тем самым вселив уверенность в своих партнеров. Долгое время самым интересным и запоминающимся моментом из всего матча стало явление в студии в одном из перерывов легендарного баскетболиста Шакила О'Нила. В НХЛ, оказывается, тоже умеют делать шоу, выходя за рамки давно принятых стандартов. Жаль, что артистичному Шаку в детстве не имел шансов оказаться в хоккее. Иначе бы Хенрику Лундквисту, которому гигант полностью перекрыл своей мощной фигурой обзор на импровизированной площадке в студии, в годы игровой карьеры пришлось бы максимально тяжело.

Другим героем матча в составе «Айлендерс» стал Мэтью Барзэл. Он сумел дважды пробить неплохо игравшего голкипера «Ураганов» Фредерика Андерсена. Эмоции победителей после гола во втором овертайме были максимально яркими — словно они гарантировали себе выход во второй раунд. Но принципиально в серии ровным счетом ничего не поменялось. «Каролина» вряд ли повторит свои ошибки еще раз, а резервов, чтобы прибавить, у ее соперника не заметно.

Семен Варламов
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 82 39 43 94
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 82 38 44 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 82 46 36 102
4 Тампа-Бэй 82 45 37 98
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 52 30 113
2 Виннипег 82 52 30 110
3 Колорадо 82 50 32 107
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 82 43 39 92
6 Миннесота 82 39 43 87
7 Аризона 82 36 46 77
8 Чикаго 82 23 59 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 82 50 32 109
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 45 37 98
5 Калгари 82 38 44 81
6 Сиэтл 82 34 48 81
7 Анахайм 82 27 55 59
8 Сан-Хосе 82 19 63 47
Первый раунд Счет в серии
Ванкувер - Нэшвилл
Ванкувер - Нэшвилл
2 - 1
1. Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
2. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 4
3. Нэшвилл - Ванкувер
1 - 2
4. Нэшвилл - Ванкувер
0 - 0
5. Ванкувер - Нэшвилл
0 - 0
2 - 1
Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
0 - 2
1. Даллас - Вегас
3 - 4
2. Даллас - Вегас
1 - 3
3. Вегас - Даллас
0 - 0
4. Вегас - Даллас
0 - 0
0 - 2
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
2 - 1
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
7 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
1 - 6
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
2 - 1
Виннипег - Колорадо
Виннипег - Колорадо
1 - 2
1. Виннипег - Колорадо
7 - 6
2. Виннипег - Колорадо
2 - 5
3. Колорадо - Виннипег
6 - 2
4. Колорадо - Виннипег
0 - 0
5. Виннипег - Колорадо
0 - 0
1 - 2
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
3 - 0
1. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 1
2. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 3
3. Вашингтон - Рейнджерс
1 - 3
4. Вашингтон - Рейнджерс
0 - 0
3 - 0
Бостон - Торонто
Бостон - Торонто
2 - 1
1. Бостон - Торонто
5 - 1
2. Бостон - Торонто
2 - 3
3. Торонто - Бостон
2 - 4
4. Торонто - Бостон
0 - 0
5. Бостон - Торонто
0 - 0
2 - 1
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
3 - 0
1. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
2. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
3 - 5
4. Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
3 - 0
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
3 - 1
1. Каролина - Айлендерс
3 - 1
2. Каролина - Айлендерс
5 - 3
3. Айлендерс - Каролина
2 - 3
4. Айлендерс - Каролина
3 - 2
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0 - 0
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Тампа-Бэй – Флорида
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