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Сегодня, 05:40

Кузнецов играет мало, но творит красоту. «Каролина» впервые выиграла в серии с «Рейнджерс»

Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
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Евгений Кузнецов в матче с «Рейнджерс».
Фото ХК «Каролина»
Первое поражение команды из Нью-Йорка в этом плей-офф.

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд
«Каролина» — «Рейнджерс» — 4:3 (3:1, 0:1, 1:1)
Голы: Кузнецов — 3, 1:51 — 1:0. Ноесен — 4 (Терявяйнен, Деанджело), 6:33 — 2:0. Куилль — 1 (Какко, Густафссон), 8:06 — 2:1. Ахо — 3 (Гюнцель, Бернс), 15:29 — 3:1. Гудроу — 2 (Шнайдер, Веси), 32:43 — 3:2. Лафренье — 4 (Зибанежад, Труба), 42:04 — 3:3. Шей — 1 (бол., Терявяйнен, Свечников), 56:49 — 4:3.
Вратари: Андерсен — Шестеркин (57:43).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 31 (10+13+8) — 25 (8+12+5).
Наши: Кузнецов (8.38/3/-1), Орлов (21.20/2/0), Свечников (15.53/2/0) — Панарин (18.09/1/-3).
12 мая. Роли. PNC Arena.
Счет в серии: 1-3.

На протяжении всей серии «Каролине» все время совсем немногого не хватало для победы. Род Бриндамор не вносил изменения в стиль команды, а пытался перевернуть серию перестановками: то уберет Евгения Кузнецова из состава, то поменяет Фредерика Андерсена на Петра Кочеткова в воротах. Но ничего из этого результата не дало, и «Харрикейнс» уже сегодня могли провести последний матч в сезоне.

Трудно представить, какие слова нашел Бриндамор для своей команды, но уже с первых минут «Каролина» полетела вперед. В самом дебюте матча свою третью шайбу в плей-офф забросил Евгений Кузнецов. У россиянина получился великолепный бросок, который не оставил ни шанса Игорю Шестеркину.

В концовке игры Кузнецов заходил уже на дубль и, пожалуй, лучшую шайбу в плей-офф, но немного не повезло. Удивительно, но Евгений создал больше всего хайлайтов, сыграв менее 10 минут.

В первом периоде «Каролина» закинула сразу три шайбы: помимо Кузнецова, отличились Стефан Ноусен и Себастьян Ахо. «Рейнджерс» ответили лишь одной шайбой Кулле: для 22-летнего форварда она стало первой в плей-офф за карьеру.

Казалось, что уж такое преимущество «Каролина» должна удержать. Причем «Харрикейнс» не садились в глухую оборону, а продолжали проверять Шестеркина большим количеством бросков. Но у «Рейнджерс» уровень везения прокачан до максимальной отметки.

Сначала шайба в ворота «Каролины» влетела после обычного наброса Брэйдена Шнайдера и хорошего подставления Барклая Гудроу. Затем отличился уже Алексис Лафреньер, причем с отрицательного угла: форвард заехал за ворота Андерсена и закинул шайбу в ворота рикошетом от спины голкипера.

Форвард, которого уже записали в главные разочарования драфта-2020, находится в какой-то невероятной форме. В регулярке Алексис побил собственный рекорд по результативности, а в плей-офф набирает больше очка за игру.

Все шло к очередному овертайму, третьему подряд в этой серии. Но судьбу матча решило глупое удаление Линдгрена за 4 минуты до конца. «Каролина» его довольно быстро реализовала и забрала первый матч в серии.

С трудом верится, что «Каролина» сможет отыграться. Но зато «Рейнджерс» впервые в этом плей-офф почувствовали вкус поражений.

Андрей Свечников
Артемий Панарин
Евгений Кузнецов (хоккей)
Игорь Шестеркин
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 82 39 43 94
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 82 38 44 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 82 46 36 102
4 Тампа-Бэй 82 45 37 98
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 52 30 113
2 Виннипег 82 52 30 110
3 Колорадо 82 50 32 107
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 82 43 39 92
6 Миннесота 82 39 43 87
7 Аризона 82 36 46 77
8 Чикаго 82 23 59 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 82 50 32 109
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 45 37 98
5 Калгари 82 38 44 81
6 Сиэтл 82 34 48 81
7 Анахайм 82 27 55 59
8 Сан-Хосе 82 19 63 47
Второй раунд Счет в серии
Ванкувер - Эдмонтон
Ванкувер - Эдмонтон
1 - 1
1. Ванкувер - Эдмонтон
5 - 4
2. Ванкувер - Эдмонтон
3 - 4
3. Эдмонтон - Ванкувер
0 - 0
4. Эдмонтон - Ванкувер
0 - 0
5. Ванкувер - Эдмонтон
0 - 0
1 - 1
Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
1 - 1
1. Даллас - Колорадо
3 - 4
2. Даллас - Колорадо
5 - 3
3. Колорадо - Даллас
0 - 0
4. Колорадо - Даллас
0 - 0
5. Даллас - Колорадо
0 - 0
1 - 1
Флорида - Бостон
Флорида - Бостон
2 - 1
1. Флорида - Бостон
1 - 5
2. Флорида - Бостон
6 - 1
3. Бостон - Флорида
2 - 6
4. Бостон - Флорида
0 - 0
5. Флорида - Бостон
0 - 0
2 - 1
Рейнджерс - Каролина
Рейнджерс - Каролина
3 - 1
1. Рейнджерс - Каролина
4 - 3
2. Рейнджерс - Каролина
4 - 3
3. Каролина - Рейнджерс
2 - 3
4. Каролина - Рейнджерс
4 - 3
5. Рейнджерс - Каролина
0 - 0
3 - 1
Первый раунд
Ванкувер - Нэшвилл
Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
1. Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
2. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 4
3. Нэшвилл - Ванкувер
1 - 2
4. Нэшвилл - Ванкувер
3 - 4
5. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 2
6. Нэшвилл - Ванкувер
0 - 1
4 - 2
Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
4 - 3
1. Даллас - Вегас
3 - 4
2. Даллас - Вегас
1 - 3
3. Вегас - Даллас
2 - 3
4. Вегас - Даллас
2 - 4
5. Даллас - Вегас
3 - 2
6. Вегас - Даллас
2 - 0
7. Даллас - Вегас
2 - 1
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 1
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
7 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
1 - 6
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 1
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
4 - 1
Виннипег - Колорадо
Виннипег - Колорадо
1 - 4
1. Виннипег - Колорадо
7 - 6
2. Виннипег - Колорадо
2 - 5
3. Колорадо - Виннипег
6 - 2
4. Колорадо - Виннипег
5 - 1
5. Виннипег - Колорадо
3 - 6
1 - 4
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
1. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 1
2. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 3
3. Вашингтон - Рейнджерс
1 - 3
4. Вашингтон - Рейнджерс
2 - 4
4 - 0
Бостон - Торонто
Бостон - Торонто
4 - 3
1. Бостон - Торонто
5 - 1
2. Бостон - Торонто
2 - 3
3. Торонто - Бостон
2 - 4
4. Торонто - Бостон
1 - 3
5. Бостон - Торонто
1 - 2
6. Торонто - Бостон
2 - 1
7. Бостон - Торонто
2 - 1
4 - 3
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
4 - 1
1. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
2. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
3 - 5
4. Тампа-Бэй - Флорида
6 - 3
5. Флорида - Тампа-Бэй
6 - 1
4 - 1
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
4 - 1
1. Каролина - Айлендерс
3 - 1
2. Каролина - Айлендерс
5 - 3
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2 - 3
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12.05 02:00
Каролина – Рейнджерс
4 : 3
12.05 05:00
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