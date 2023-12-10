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Сегодня, 10:00

Кучеров стремится в вечность. Сейчас он — не только главная звезда «Тампы», но и всей НХЛ

Михаил Зислис
Обозреватель
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Форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров забивает гол в ворота «Сиэтла».
Фото USA Today Sports
Форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports
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Русский лидер «Тампы» набрал 3 (2+1) очка против «Сиэтла».

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй» — 3:4 ОТ (0:2, 2:0, 1:1, 0:1)
Голы: Чирелли — 7 (Пербикс, Жанно), 9:28 — 0:1. Кучеров — 18 (Пойнт, Хагель), 19:16 — 0:2. Бьоркстранд — 8 (Толванен, Борген), 29:52 — 1:2. Олексяк — 2 (Эберле), 32:23 — 2:2. Маккэн — 13 (бол., Данн, Эберле), 40:14 — 3:2. Пол — 9 (Чирелли, Кучеров), 47:09 — 3:3. Кучеров — 19 (Хагель, Раддиш), 63:12 — 3:4.
Вратари: Грубауэр (Даккорд, 40:00, 63:12) — Василевский (63:12).
Штраф: 6 — 12.
Броски: 29 (4+15+7+3) — 30 (14+9+6+1).
Наши: — - Кучеров (21.21/5/+1), Сергачев (25.04/2/+2).
10 декабря. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17 151 зритель.

Никита Кучеров тащит «Тампу» за уши в плей-офф. В этой фразе нет ни капли преувеличения. Сложно представить, где бы находилась команда, если бы не вдохновенная игра россиянина. Он не только возглавляет таблицу лучших бомбардиров лиги с 47 очками, но еще идет с опережением личного рекорда результативности. Лучший результат форвард показал пять лет назад. Тогда Кучеров превзошел достижение Могильного и установил новое российское достижение в НХЛ — 128 очков в регулярном чемпионате. Сейчас его график соответствует 137 баллам! Выдержать такой темп будет невероятно сложно, учитывая состояние «Тампы» в целом. Но это случай, когда Кучеров работает не на свою статистику, чего за ним никогда не водилось, а делает все, чтобы его команда побеждала.

Матч с «Сиэтлом» гости начали уверенно, больше владели инициативой и острее атаковали. Шайба российского форварда, после которого «Тампа» повела 2:0, во многом стал его прямой заслугой — он не просто отправил ее в сетку с метра после отличного паса Брэйдена Пойнта, а чуть ранее совершил отбор в чужой зоне, оставив в дураках сразу трех игроков «Сиэтла».

Но дальше все пошло гораздо хуже. Хоккеисты «Кракена» добавили в скорости и оказалось, что их соперник очень уязвим и далеко не всегда способен провести игру ровно от начала и до конца. Это пока или, скорее всего, уже не «Тампа», которую боялись раньше. Смириться с действительностью и привыкнуть к тому, что она больше не входит в список фаворитов сезона, непросто. Все суперзвезды, которые трижды выводили «Болтс» в финал Кубка Стэнли и выиграли два титула, на месте. Даже Андрей Василевский, который вернулся в строй после операции на позвоночнике, постепенно набирает форму.

Вратарь &laquo;Тампы&raquo; Йонас Йоханссон в&nbsp;матче против &laquo;Нэшвилла&raquo;. У «Тампы» проблемы без Василевского. Сменщик русского вратаря тянет команду на дно

Однако от одной из самых замечательных команд в новейшей истории осталась только бледная тень. Возможно, ближе к весне что-то изменится в лучшую сторону. Но если раньше временные трудности воспринимались как необходимое испытание, чтобы наиграть правильные схемы и нужные сочетания к кубковым испытаниям, то сейчас пришло время перестать витать в облаках и твердо стоять на земле. Конкуренция на «Востоке», в отличие от прошлых лет, сумасшедшая. «Тампе» придется серьезно постараться, чтобы сохранить за собой место в зоне плей-офф.

Форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports

«Сиэтл» лишился основного вратаря Филиппа Грубауэра, который, видимо, получил серьезное растяжение, пытаясь спасти команду в концовке второго периода при выходе «два в одного». Но винить себя в том, что у соперника есть Кучеров, а у тебя самого в лучшем случае Джаред Маккэнн — совершенно непродуктивно. «Кракен» в третьем периоде и овертайме, который начал в большинстве, имел достаточно возможностей, чтобы забить еще и победить. Но этого хозяевам сделать не удалось. Их неудачная серия без побед затянулась уже на семь матчей.

Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Сиэтл Кракен
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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Семь очков на троих! Русская тройка «Коламбуса» разбушевалась и прибила «Сент-Луис»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 25 18 7 37
2 Филадельфия 27 15 12 32
3 Айлендерс 26 12 14 31
4 Вашингтон 24 13 11 29
5 Нью-Джерси 25 14 11 29
6 Каролина 27 14 13 29
7 Питтсбург 26 11 15 25
8 Коламбус 29 9 20 23
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 26 18 8 39
2 Флорида 26 16 10 34
3 Торонто 24 14 10 32
4 Детройт 26 14 12 32
5 Тампа-Бэй 29 13 16 31
6 Монреаль 27 12 15 27
7 Баффало 28 11 17 25
8 Оттава 22 11 11 22
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 27 16 11 34
2 Даллас 26 15 11 33
3 Виннипег 25 15 10 32
4 Аризона 26 13 13 28
5 Нэшвилл 27 14 13 28
6 Сент-Луис 27 13 14 27
7 Миннесота 25 9 16 22
8 Чикаго 26 9 17 19
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 28 18 10 41
2 Ванкувер 28 18 10 37
3 Лос-Анджелес 24 16 8 36
4 Калгари 27 11 16 25
5 Эдмонтон 24 11 13 23
6 Сиэтл 28 8 20 23
7 Анахайм 26 10 16 20
8 Сан-Хосе 27 8 19 18
Результаты / календарь
30.11
1.12
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3.12
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14.12
15.12
10.12 00:00
Калгари – Нью-Джерси
 2 : 4
10.12 00:00
Даллас – Вегас
 1 : 6
10.12 03:00
Торонто – Нэшвилл
 4 : 0
10.12 03:00
Детройт – Оттава
 1 : 5
10.12 03:00
Вашингтон – Рейнджерс
4 : 0
10.12 03:00
Баффало – Монреаль
 2 : 3 Б
10.12 03:30
Айлендерс – Лос-Анджелес
 3 : 2 ОТ
10.12 04:00
Чикаго – Сент-Луис
 3 : 1
10.12 05:00
Колорадо – Филадельфия
 2 : 5
10.12 06:00
Сиэтл – Тампа-Бэй
 3 : 4 ОТ
10.12 06:00
Ванкувер – Каролина
 4 : 3
10.12 21:00
Коламбус – Флорида
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 28 47
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 26 39
Джей Ти Миллер

Джей Ти Миллер

Ванкувер

 28 39
И Г
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 28 19
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 28 18
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 24 18
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Адин Хилл

Адин Хилл

Вегас

 14 1.87
Кэм Тэлбот

Кэм Тэлбот

Лос-Анджелес

 18 1.9

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