Кучеров стремится в вечность. Сейчас он — не только главная звезда «Тампы», но и всей НХЛ
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй» — 3:4 ОТ (0:2, 2:0, 1:1, 0:1)
Голы: Чирелли — 7 (Пербикс, Жанно), 9:28 — 0:1. Кучеров — 18 (Пойнт, Хагель), 19:16 — 0:2. Бьоркстранд — 8 (Толванен, Борген), 29:52 — 1:2. Олексяк — 2 (Эберле), 32:23 — 2:2. Маккэн — 13 (бол., Данн, Эберле), 40:14 — 3:2. Пол — 9 (Чирелли, Кучеров), 47:09 — 3:3. Кучеров — 19 (Хагель, Раддиш), 63:12 — 3:4.
Вратари: Грубауэр (Даккорд, 40:00, 63:12) — Василевский (63:12).
Штраф: 6 — 12.
Броски: 29 (4+15+7+3) — 30 (14+9+6+1).
Наши: — - Кучеров (21.21/5/+1), Сергачев (25.04/2/+2).
10 декабря. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17 151 зритель.
Никита Кучеров тащит «Тампу» за уши в плей-офф. В этой фразе нет ни капли преувеличения. Сложно представить, где бы находилась команда, если бы не вдохновенная игра россиянина. Он не только возглавляет таблицу лучших бомбардиров лиги с 47 очками, но еще идет с опережением личного рекорда результативности. Лучший результат форвард показал пять лет назад. Тогда Кучеров превзошел достижение Могильного и установил новое российское достижение в НХЛ — 128 очков в регулярном чемпионате. Сейчас его график соответствует 137 баллам! Выдержать такой темп будет невероятно сложно, учитывая состояние «Тампы» в целом. Но это случай, когда Кучеров работает не на свою статистику, чего за ним никогда не водилось, а делает все, чтобы его команда побеждала.
Матч с «Сиэтлом» гости начали уверенно, больше владели инициативой и острее атаковали. Шайба российского форварда, после которого «Тампа» повела 2:0, во многом стал его прямой заслугой — он не просто отправил ее в сетку с метра после отличного паса Брэйдена Пойнта, а чуть ранее совершил отбор в чужой зоне, оставив в дураках сразу трех игроков «Сиэтла».
Но дальше все пошло гораздо хуже. Хоккеисты «Кракена» добавили в скорости и оказалось, что их соперник очень уязвим и далеко не всегда способен провести игру ровно от начала и до конца. Это пока или, скорее всего, уже не «Тампа», которую боялись раньше. Смириться с действительностью и привыкнуть к тому, что она больше не входит в список фаворитов сезона, непросто. Все суперзвезды, которые трижды выводили «Болтс» в финал Кубка Стэнли и выиграли два титула, на месте. Даже Андрей Василевский, который вернулся в строй после операции на позвоночнике, постепенно набирает форму.
Однако от одной из самых замечательных команд в новейшей истории осталась только бледная тень. Возможно, ближе к весне что-то изменится в лучшую сторону. Но если раньше временные трудности воспринимались как необходимое испытание, чтобы наиграть правильные схемы и нужные сочетания к кубковым испытаниям, то сейчас пришло время перестать витать в облаках и твердо стоять на земле. Конкуренция на «Востоке», в отличие от прошлых лет, сумасшедшая. «Тампе» придется серьезно постараться, чтобы сохранить за собой место в зоне плей-офф.
«Сиэтл» лишился основного вратаря Филиппа Грубауэра, который, видимо, получил серьезное растяжение, пытаясь спасти команду в концовке второго периода при выходе «два в одного». Но винить себя в том, что у соперника есть Кучеров, а у тебя самого в лучшем случае Джаред Маккэнн — совершенно непродуктивно. «Кракен» в третьем периоде и овертайме, который начал в большинстве, имел достаточно возможностей, чтобы забить еще и победить. Но этого хозяевам сделать не удалось. Их неудачная серия без побед затянулась уже на семь матчей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|25
|18
|7
|37
|2
|Филадельфия
|27
|15
|12
|32
|3
|Айлендерс
|26
|12
|14
|31
|4
|Вашингтон
|24
|13
|11
|29
|5
|Нью-Джерси
|25
|14
|11
|29
|6
|Каролина
|27
|14
|13
|29
|7
|Питтсбург
|26
|11
|15
|25
|8
|Коламбус
|29
|9
|20
|23
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|26
|18
|8
|39
|2
|Флорида
|26
|16
|10
|34
|3
|Торонто
|24
|14
|10
|32
|4
|Детройт
|26
|14
|12
|32
|5
|Тампа-Бэй
|29
|13
|16
|31
|6
|Монреаль
|27
|12
|15
|27
|7
|Баффало
|28
|11
|17
|25
|8
|Оттава
|22
|11
|11
|22
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|27
|16
|11
|34
|2
|Даллас
|26
|15
|11
|33
|3
|Виннипег
|25
|15
|10
|32
|4
|Аризона
|26
|13
|13
|28
|5
|Нэшвилл
|27
|14
|13
|28
|6
|Сент-Луис
|27
|13
|14
|27
|7
|Миннесота
|25
|9
|16
|22
|8
|Чикаго
|26
|9
|17
|19
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|28
|18
|10
|41
|2
|Ванкувер
|28
|18
|10
|37
|3
|Лос-Анджелес
|24
|16
|8
|36
|4
|Калгари
|27
|11
|16
|25
|5
|Эдмонтон
|24
|11
|13
|23
|6
|Сиэтл
|28
|8
|20
|23
|7
|Анахайм
|26
|10
|16
|20
|8
|Сан-Хосе
|27
|8
|19
|18
|10.12
|00:00
|
Калгари – Нью-Джерси
|2 : 4
|10.12
|00:00
|
Даллас – Вегас
|1 : 6
|10.12
|03:00
|
Торонто – Нэшвилл
|4 : 0
|10.12
|03:00
|
Детройт – Оттава
|1 : 5
|10.12
|03:00
|
Вашингтон – Рейнджерс
|4 : 0
|10.12
|03:00
|
Баффало – Монреаль
|2 : 3 Б
|10.12
|03:30
|
Айлендерс – Лос-Анджелес
|3 : 2 ОТ
|10.12
|04:00
|
Чикаго – Сент-Луис
|3 : 1
|10.12
|05:00
|
Колорадо – Филадельфия
|2 : 5
|10.12
|06:00
|
Сиэтл – Тампа-Бэй
|3 : 4 ОТ
|10.12
|06:00
|
Ванкувер – Каролина
|4 : 3
|10.12
|21:00
|
Коламбус – Флорида
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|28
|47
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|26
|39
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|28
|39
|И
|Г
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|28
|19
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|28
|18
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|24
|18
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Адин Хилл
Вегас
|14
|1.87
|
|
Кэм Тэлбот
Лос-Анджелес
|18
|1.9