Кучеров стремится в вечность. Сейчас он — не только главная звезда «Тампы», но и всей НХЛ

Русский лидер «Тампы» набрал 3 (2+1) очка против «Сиэтла».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Тампа-Бэй» — 3:4 ОТ (0:2, 2:0, 1:1, 0:1)

Голы: Чирелли — 7 (Пербикс, Жанно), 9:28 — 0:1. Кучеров — 18 (Пойнт, Хагель), 19:16 — 0:2. Бьоркстранд — 8 (Толванен, Борген), 29:52 — 1:2. Олексяк — 2 (Эберле), 32:23 — 2:2. Маккэн — 13 (бол., Данн, Эберле), 40:14 — 3:2. Пол — 9 (Чирелли, Кучеров), 47:09 — 3:3. Кучеров — 19 (Хагель, Раддиш), 63:12 — 3:4.

Вратари: Грубауэр (Даккорд, 40:00, 63:12) — Василевский (63:12).

Штраф: 6 — 12.

Броски: 29 (4+15+7+3) — 30 (14+9+6+1).

Наши: — - Кучеров (21.21/5/+1), Сергачев (25.04/2/+2).

10 декабря. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17 151 зритель.

Никита Кучеров тащит «Тампу» за уши в плей-офф. В этой фразе нет ни капли преувеличения. Сложно представить, где бы находилась команда, если бы не вдохновенная игра россиянина. Он не только возглавляет таблицу лучших бомбардиров лиги с 47 очками, но еще идет с опережением личного рекорда результативности. Лучший результат форвард показал пять лет назад. Тогда Кучеров превзошел достижение Могильного и установил новое российское достижение в НХЛ — 128 очков в регулярном чемпионате. Сейчас его график соответствует 137 баллам! Выдержать такой темп будет невероятно сложно, учитывая состояние «Тампы» в целом. Но это случай, когда Кучеров работает не на свою статистику, чего за ним никогда не водилось, а делает все, чтобы его команда побеждала.

Матч с «Сиэтлом» гости начали уверенно, больше владели инициативой и острее атаковали. Шайба российского форварда, после которого «Тампа» повела 2:0, во многом стал его прямой заслугой — он не просто отправил ее в сетку с метра после отличного паса Брэйдена Пойнта, а чуть ранее совершил отбор в чужой зоне, оставив в дураках сразу трех игроков «Сиэтла».

Но дальше все пошло гораздо хуже. Хоккеисты «Кракена» добавили в скорости и оказалось, что их соперник очень уязвим и далеко не всегда способен провести игру ровно от начала и до конца. Это пока или, скорее всего, уже не «Тампа», которую боялись раньше. Смириться с действительностью и привыкнуть к тому, что она больше не входит в список фаворитов сезона, непросто. Все суперзвезды, которые трижды выводили «Болтс» в финал Кубка Стэнли и выиграли два титула, на месте. Даже Андрей Василевский, который вернулся в строй после операции на позвоночнике, постепенно набирает форму.

Однако от одной из самых замечательных команд в новейшей истории осталась только бледная тень. Возможно, ближе к весне что-то изменится в лучшую сторону. Но если раньше временные трудности воспринимались как необходимое испытание, чтобы наиграть правильные схемы и нужные сочетания к кубковым испытаниям, то сейчас пришло время перестать витать в облаках и твердо стоять на земле. Конкуренция на «Востоке», в отличие от прошлых лет, сумасшедшая. «Тампе» придется серьезно постараться, чтобы сохранить за собой место в зоне плей-офф.

Форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров. Фото USA Today Sports

«Сиэтл» лишился основного вратаря Филиппа Грубауэра, который, видимо, получил серьезное растяжение, пытаясь спасти команду в концовке второго периода при выходе «два в одного». Но винить себя в том, что у соперника есть Кучеров, а у тебя самого в лучшем случае Джаред Маккэнн — совершенно непродуктивно. «Кракен» в третьем периоде и овертайме, который начал в большинстве, имел достаточно возможностей, чтобы забить еще и победить. Но этого хозяевам сделать не удалось. Их неудачная серия без побед затянулась уже на семь матчей.