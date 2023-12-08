Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Новости
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 12:00

У «Тампы» проблемы без Василевского. Сменщик русского вратаря тянет команду на дно

Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Вратарь «Тампы» Йонас Йоханссон в матче против «Нэшвилла».
Фото USA Today Sports
Йонас Йоханссон проиграл очередной матч.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй» — 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)
Голы: Пярссинен — 5 (бол., Томасино, Макдона), 17:14 — 1:1. Форсберг — 14 (бол., Йоси, Нюквист), 22:37 — 2:1. Макдона — 1, 24:32 — 3:1. Йоси — 6 (Смит), 46:11 — 4:1. Тренин — 6 (п.в., Шервуд), 53:13 — 5:1.
Вратари: Сарос — Йоханссон (51:38 — 53:13).
Штраф: 13 — 13.
Броски: 30 (8+10+12) — 33 (8+14+11).
Наши: Тренин (14.26/2/+3) — Кучеров (23.26/6/-1), Сергачев (23.41/3/-2).
Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17 159 зрителей.

Возвращение в состав Андрея Василевского явно обрадовало главного тренера «Тампы» Джона Купера. Российский вратарь пропустил почти два месяца из-за перенесенной операции. «Лайтнинг» воздержались от приглашения новичков и доверились Йонасу Йоханссону и Мэтту Томпкинсу, которые никогда не получали место первого номера клуба НХЛ. Каждый из них идеально вжился бы в роль бэкапа полностью здорового Василевского. Когда Андрей готов на максимум, дублеру отводится не самая завидная роль. В большинстве матчей запасной вратарь наблюдает за хоккеем с ВИП-места на скамейке и подает водичку.

Пока Купер не форсирует набор формы россиянина. Наставник «Тампы» предпочитает чередовать вратарей, чтобы не перегружать уфимского воспитанника. Василевский выиграл два последних матча — у «Далласа» и «Питтсбурга», причем пропустил лишь одну шайбу. Встречу с крепким «Нэшвиллом» тренер «Молний» доверил Йоханссону. Для «Тампы» матч начался оптимистично. Первый период не предвещал разгрома. Алекс Барра-Буле из второго звена «Лайтнинг» открыл счет, поразив ворота Юусе Сароса после тонкого розыгрыша с партнерами. Голы «Тампы» на этом закончились — дальше забивали только «Предаторз».

Йонас Йоханссон (в&nbsp;центре). «Тампе» совсем тяжело без Василевского. Его сменщик подводит команду

Юусо Пярссинен отыграл одну шайбу в большинстве еще до перерыва. Винить в голе Йоханссона не стоит. Защитники не помешали форварду «Нэшвилла» добить шайбу. Проблемы накрыли «Лайтнинг» во втором периоде. Хозяева реализовали очередное большинство — Филип Форсберг пробил соотечественника прямым броском со средней дистанции. В оправдание вратаря можно заметить, что Колтон Сиссон экранировал на пятаке и не дал голкиперу увидеть полет шайбы. А вот объяснить третий гол от Райана Макдоны вряд ли получится, даже если включить режим гиперопеки вратарей. Йоханссон не успел переместиться и не среагировал на бросок защитника с неудобной руки.

Вратарь «Тампы» Йонас Йоханссон в матче против «Нэшвилла».
Фото USA Today Sports

Неуверенная игра Йонаса наложилась на надежность вратаря «Нэшвилла» Сароса. «Тампа» редко удивляла финна супермоментами, но несколько раз во втором периоде Юусе пришлось изрядно покрутиться в «краске», чтобы отразить броски с близкой дистанции. Четвертый гол от Романа Йоси окончательно похоронил интригу. «Лайтнинг» потеряли изобретательность в атаке, а «Нэшвилл» добывал голы из не самых очевидных моментов. Купер рано заменил Юханссона на шестого полевого, но дополнительный игрок не расшевелил розыгрыш. «Тампа» получила пятую шайбу в пустые ворота от Якова Тренина. Так челябинец забил шестой гол в сезоне и опередил в снайперской гонке Александра Овечкина и Владимира Тарасенко.

В поражении от «Предаторз» неправильно винить только Йоханссона. Швед пропустил необязательные голы, но рассчитывать на победу, забрасывая лишь одну шайбу, слишком наивно. Зато в таких матчах отчетливо заметно влияние Василевского на «Тампу». «Лайтнинг» с Андреем в воротах и без — две абсолютно разные команды. Сарос вчистую выиграл европейскую дуэль у Йоханссона и помог «Предаторз» продлить победную серию.

Андрей Василевский (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
5
1
Читайте также
Бельгийский журналист назвал возможные причины трагедии, случившейся с Шумахером
«Пытаюсь быть Ови». Кучеров установил клубный рекорд и принес «Тампе» еще одну победу!
Минтранс предложил ввести штрафы за превышение средней скорости между камерами
Учительница рассказала об открывшей стрельбу в Брянске ученице и ее сестре
Глава МИД Британии указал на необходимость предоставления Западом помощи Украине
В Москве задержали мужчину по делу об уколе ребенка шприцем в каршеринге
Популярное видео
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Еще один пример его величия». Овечкин дошел до исторической отметки
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 24 18 6 37
2 Филадельфия 26 14 12 30
3 Айлендерс 25 11 14 29
4 Каролина 26 14 12 29
5 Вашингтон 23 12 11 27
6 Нью-Джерси 24 13 11 27
7 Питтсбург 25 11 14 25
8 Коламбус 28 8 20 21
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 25 17 8 37
2 Флорида 25 15 10 32
3 Детройт 25 14 11 32
4 Торонто 23 13 10 30
5 Тампа-Бэй 28 12 16 29
6 Монреаль 26 11 15 25
7 Баффало 27 11 16 24
8 Оттава 21 10 11 20
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 26 16 10 34
2 Даллас 25 15 10 33
3 Виннипег 25 15 10 32
4 Аризона 25 13 12 28
5 Нэшвилл 26 14 12 28
6 Сент-Луис 25 13 12 27
7 Миннесота 24 9 15 22
8 Чикаго 25 8 17 17
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 27 17 10 39
2 Лос-Анджелес 23 16 7 35
3 Ванкувер 27 17 10 35
4 Калгари 26 11 15 25
5 Сиэтл 27 8 19 22
6 Эдмонтон 23 10 13 21
7 Анахайм 26 10 16 20
8 Сан-Хосе 27 8 19 18
Результаты / календарь
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
9.12
10.12
11.12
12.12
13.12
8.12 03:00
Монреаль – Лос-Анджелес
 0 : 4
8.12 03:00
Оттава – Торонто
 3 : 4
8.12 03:00
Детройт – Сан-Хосе
 5 : 6 ОТ
8.12 03:00
Вашингтон – Даллас
 4 : 5 Б
8.12 03:00
Бостон – Баффало
 1 : 3
8.12 03:30
Айлендерс – Коламбус
 7 : 3
8.12 04:00
Нэшвилл – Тампа-Бэй
 5 : 1
8.12 04:30
Чикаго – Анахайм
 1 : 0
8.12 05:00
Колорадо – Виннипег
 2 : 4
8.12 05:00
Калгари – Каролина
 3 : 2
8.12 05:00
Аризона – Филадельфия
 1 : 4
8.12 06:00
Сиэтл – Нью-Джерси
 1 : 2
8.12 06:00
Ванкувер – Миннесота
 2 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 27 44
Джей Ти Миллер

Джей Ти Миллер

Ванкувер

 27 38
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 24 37
И Г
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 27 18
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 27 17
Кайл Коннор

Кайл Коннор

Виннипег Джетс

 25 17
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Алекс Лион

Алекс Лион

Детройт

 5 1.61
Кэм Тэлбот

Кэм Тэлбот

Лос-Анджелес

 17 1.84

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости