У «Тампы» проблемы без Василевского. Сменщик русского вратаря тянет команду на дно
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй» — 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)
Голы: Пярссинен — 5 (бол., Томасино, Макдона), 17:14 — 1:1. Форсберг — 14 (бол., Йоси, Нюквист), 22:37 — 2:1. Макдона — 1, 24:32 — 3:1. Йоси — 6 (Смит), 46:11 — 4:1. Тренин — 6 (п.в., Шервуд), 53:13 — 5:1.
Вратари: Сарос — Йоханссон (51:38 — 53:13).
Штраф: 13 — 13.
Броски: 30 (8+10+12) — 33 (8+14+11).
Наши: Тренин (14.26/2/+3) — Кучеров (23.26/6/-1), Сергачев (23.41/3/-2).
Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17 159 зрителей.
Возвращение в состав Андрея Василевского явно обрадовало главного тренера «Тампы» Джона Купера. Российский вратарь пропустил почти два месяца из-за перенесенной операции. «Лайтнинг» воздержались от приглашения новичков и доверились Йонасу Йоханссону и Мэтту Томпкинсу, которые никогда не получали место первого номера клуба НХЛ. Каждый из них идеально вжился бы в роль бэкапа полностью здорового Василевского. Когда Андрей готов на максимум, дублеру отводится не самая завидная роль. В большинстве матчей запасной вратарь наблюдает за хоккеем с ВИП-места на скамейке и подает водичку.
Пока Купер не форсирует набор формы россиянина. Наставник «Тампы» предпочитает чередовать вратарей, чтобы не перегружать уфимского воспитанника. Василевский выиграл два последних матча — у «Далласа» и «Питтсбурга», причем пропустил лишь одну шайбу. Встречу с крепким «Нэшвиллом» тренер «Молний» доверил Йоханссону. Для «Тампы» матч начался оптимистично. Первый период не предвещал разгрома. Алекс Барра-Буле из второго звена «Лайтнинг» открыл счет, поразив ворота Юусе Сароса после тонкого розыгрыша с партнерами. Голы «Тампы» на этом закончились — дальше забивали только «Предаторз».
Юусо Пярссинен отыграл одну шайбу в большинстве еще до перерыва. Винить в голе Йоханссона не стоит. Защитники не помешали форварду «Нэшвилла» добить шайбу. Проблемы накрыли «Лайтнинг» во втором периоде. Хозяева реализовали очередное большинство — Филип Форсберг пробил соотечественника прямым броском со средней дистанции. В оправдание вратаря можно заметить, что Колтон Сиссон экранировал на пятаке и не дал голкиперу увидеть полет шайбы. А вот объяснить третий гол от Райана Макдоны вряд ли получится, даже если включить режим гиперопеки вратарей. Йоханссон не успел переместиться и не среагировал на бросок защитника с неудобной руки.
Неуверенная игра Йонаса наложилась на надежность вратаря «Нэшвилла» Сароса. «Тампа» редко удивляла финна супермоментами, но несколько раз во втором периоде Юусе пришлось изрядно покрутиться в «краске», чтобы отразить броски с близкой дистанции. Четвертый гол от Романа Йоси окончательно похоронил интригу. «Лайтнинг» потеряли изобретательность в атаке, а «Нэшвилл» добывал голы из не самых очевидных моментов. Купер рано заменил Юханссона на шестого полевого, но дополнительный игрок не расшевелил розыгрыш. «Тампа» получила пятую шайбу в пустые ворота от Якова Тренина. Так челябинец забил шестой гол в сезоне и опередил в снайперской гонке Александра Овечкина и Владимира Тарасенко.
В поражении от «Предаторз» неправильно винить только Йоханссона. Швед пропустил необязательные голы, но рассчитывать на победу, забрасывая лишь одну шайбу, слишком наивно. Зато в таких матчах отчетливо заметно влияние Василевского на «Тампу». «Лайтнинг» с Андреем в воротах и без — две абсолютно разные команды. Сарос вчистую выиграл европейскую дуэль у Йоханссона и помог «Предаторз» продлить победную серию.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|24
|18
|6
|37
|2
|Филадельфия
|26
|14
|12
|30
|3
|Айлендерс
|25
|11
|14
|29
|4
|Каролина
|26
|14
|12
|29
|5
|Вашингтон
|23
|12
|11
|27
|6
|Нью-Джерси
|24
|13
|11
|27
|7
|Питтсбург
|25
|11
|14
|25
|8
|Коламбус
|28
|8
|20
|21
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|25
|17
|8
|37
|2
|Флорида
|25
|15
|10
|32
|3
|Детройт
|25
|14
|11
|32
|4
|Торонто
|23
|13
|10
|30
|5
|Тампа-Бэй
|28
|12
|16
|29
|6
|Монреаль
|26
|11
|15
|25
|7
|Баффало
|27
|11
|16
|24
|8
|Оттава
|21
|10
|11
|20
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|26
|16
|10
|34
|2
|Даллас
|25
|15
|10
|33
|3
|Виннипег
|25
|15
|10
|32
|4
|Аризона
|25
|13
|12
|28
|5
|Нэшвилл
|26
|14
|12
|28
|6
|Сент-Луис
|25
|13
|12
|27
|7
|Миннесота
|24
|9
|15
|22
|8
|Чикаго
|25
|8
|17
|17
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|27
|17
|10
|39
|2
|Лос-Анджелес
|23
|16
|7
|35
|3
|Ванкувер
|27
|17
|10
|35
|4
|Калгари
|26
|11
|15
|25
|5
|Сиэтл
|27
|8
|19
|22
|6
|Эдмонтон
|23
|10
|13
|21
|7
|Анахайм
|26
|10
|16
|20
|8
|Сан-Хосе
|27
|8
|19
|18
|8.12
|03:00
|
Монреаль – Лос-Анджелес
|0 : 4
|8.12
|03:00
|
Оттава – Торонто
|3 : 4
|8.12
|03:00
|
Детройт – Сан-Хосе
|5 : 6 ОТ
|8.12
|03:00
|
Вашингтон – Даллас
|4 : 5 Б
|8.12
|03:00
|
Бостон – Баффало
|1 : 3
|8.12
|03:30
|
Айлендерс – Коламбус
|7 : 3
|8.12
|04:00
|
Нэшвилл – Тампа-Бэй
|5 : 1
|8.12
|04:30
|
Чикаго – Анахайм
|1 : 0
|8.12
|05:00
|
Колорадо – Виннипег
|2 : 4
|8.12
|05:00
|
Калгари – Каролина
|3 : 2
|8.12
|05:00
|
Аризона – Филадельфия
|1 : 4
|8.12
|06:00
|
Сиэтл – Нью-Джерси
|1 : 2
|8.12
|06:00
|
Ванкувер – Миннесота
|2 : 0
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|27
|44
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|27
|38
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|24
|37
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|27
|18
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|27
|17
|
|
Кайл Коннор
Виннипег Джетс
|25
|17
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Лион
Детройт
|5
|1.61
|
|
Кэм Тэлбот
Лос-Анджелес
|17
|1.84