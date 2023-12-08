У «Тампы» проблемы без Василевского. Сменщик русского вратаря тянет команду на дно

Йонас Йоханссон проиграл очередной матч.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй» — 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)

Голы: Пярссинен — 5 (бол., Томасино, Макдона), 17:14 — 1:1. Форсберг — 14 (бол., Йоси, Нюквист), 22:37 — 2:1. Макдона — 1, 24:32 — 3:1. Йоси — 6 (Смит), 46:11 — 4:1. Тренин — 6 (п.в., Шервуд), 53:13 — 5:1.

Вратари: Сарос — Йоханссон (51:38 — 53:13).

Штраф: 13 — 13.

Броски: 30 (8+10+12) — 33 (8+14+11).

Наши: Тренин (14.26/2/+3) — Кучеров (23.26/6/-1), Сергачев (23.41/3/-2).

Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17 159 зрителей.

Возвращение в состав Андрея Василевского явно обрадовало главного тренера «Тампы» Джона Купера. Российский вратарь пропустил почти два месяца из-за перенесенной операции. «Лайтнинг» воздержались от приглашения новичков и доверились Йонасу Йоханссону и Мэтту Томпкинсу, которые никогда не получали место первого номера клуба НХЛ. Каждый из них идеально вжился бы в роль бэкапа полностью здорового Василевского. Когда Андрей готов на максимум, дублеру отводится не самая завидная роль. В большинстве матчей запасной вратарь наблюдает за хоккеем с ВИП-места на скамейке и подает водичку.

Пока Купер не форсирует набор формы россиянина. Наставник «Тампы» предпочитает чередовать вратарей, чтобы не перегружать уфимского воспитанника. Василевский выиграл два последних матча — у «Далласа» и «Питтсбурга», причем пропустил лишь одну шайбу. Встречу с крепким «Нэшвиллом» тренер «Молний» доверил Йоханссону. Для «Тампы» матч начался оптимистично. Первый период не предвещал разгрома. Алекс Барра-Буле из второго звена «Лайтнинг» открыл счет, поразив ворота Юусе Сароса после тонкого розыгрыша с партнерами. Голы «Тампы» на этом закончились — дальше забивали только «Предаторз».

Юусо Пярссинен отыграл одну шайбу в большинстве еще до перерыва. Винить в голе Йоханссона не стоит. Защитники не помешали форварду «Нэшвилла» добить шайбу. Проблемы накрыли «Лайтнинг» во втором периоде. Хозяева реализовали очередное большинство — Филип Форсберг пробил соотечественника прямым броском со средней дистанции. В оправдание вратаря можно заметить, что Колтон Сиссон экранировал на пятаке и не дал голкиперу увидеть полет шайбы. А вот объяснить третий гол от Райана Макдоны вряд ли получится, даже если включить режим гиперопеки вратарей. Йоханссон не успел переместиться и не среагировал на бросок защитника с неудобной руки.

Вратарь «Тампы» Йонас Йоханссон в матче против «Нэшвилла». Фото USA Today Sports

Неуверенная игра Йонаса наложилась на надежность вратаря «Нэшвилла» Сароса. «Тампа» редко удивляла финна супермоментами, но несколько раз во втором периоде Юусе пришлось изрядно покрутиться в «краске», чтобы отразить броски с близкой дистанции. Четвертый гол от Романа Йоси окончательно похоронил интригу. «Лайтнинг» потеряли изобретательность в атаке, а «Нэшвилл» добывал голы из не самых очевидных моментов. Купер рано заменил Юханссона на шестого полевого, но дополнительный игрок не расшевелил розыгрыш. «Тампа» получила пятую шайбу в пустые ворота от Якова Тренина. Так челябинец забил шестой гол в сезоне и опередил в снайперской гонке Александра Овечкина и Владимира Тарасенко.

В поражении от «Предаторз» неправильно винить только Йоханссона. Швед пропустил необязательные голы, но рассчитывать на победу, забрасывая лишь одну шайбу, слишком наивно. Зато в таких матчах отчетливо заметно влияние Василевского на «Тампу». «Лайтнинг» с Андреем в воротах и без — две абсолютно разные команды. Сарос вчистую выиграл европейскую дуэль у Йоханссона и помог «Предаторз» продлить победную серию.