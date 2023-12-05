Василевский исправился после провала, Кучеров увеличил отрыв. «Тампа» прервала черную серию
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» — «Даллас» — 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)
Голы: Кучеров — 16 (Сергачев, Стэмкос), 7:47 — 1:0. Чирелли — 4 (Чернак, Кучеров), 18:21 — 2:0. Гленденинг — 4, 43:05 — 3:0. Чирелли — 5, 52:12 — 4:0.
Вратари: Василевский — Эттингер.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 23 (11+4+8) — 25 (10+10+5).
Наши: Кучеров (19.28/6/+2), Сергачев (22.50/1/+2) — -.
5 декабря. Тампа. Amalie Arena.
Неудачная серия «Тампы» затянулась до четырех поражений подряд, а последняя игра против «Далласа» обернулась провалом — «Старз» накидали в ворота «Лайтнинг» аж восемь шайб. Шесть из них пришлось на долю Андрея Василевского, уступившего место Йоханссону после второго периода. Календарь приготовил «Тампе» еще одну игру с «Далласом», на сей раз домашнюю, — и сегодня команда Джона Купера выглядела совсем по-другому.
«Даллас» начал матч очень мощно, и сложно сказать, как закончилась бы игра, не потащи Василевский на первых минутах. Но «Тампа» справилась, забрала инициативу и вскоре открыла счет. Позиционная атака «Лайтнинг» привела к тому, что Сергачев от синей линии сделал передачу на Никиту Кучерова и тот с разворота нанес неотразимый бросок.
В концовке первого периода Кучеров отметился и результативной передачей, ассистировав Сирелли. Никита сравнялся по результативности среди россиян с легендарным защитником Сергеем Зубовым — у обоих теперь по 771 очку. Правда, у Кучерова больше голов — 292 против 152 у Зубова, за счет этого форвард располагается выше.
Для Василевского, пропустившего почти два месяца из-за травмы, важно было реабилитироваться после крайне неудачного матча в Техасе. И российский вратарь не подвел команду. Андрей отразил все 25 бросков по своим воротам, в том числе, например, остановил опасный выход Тайлера Сегина в концовке матча.
Расписание следующих матчей «Тампы» совсем непростое: после домашней игры с «Питтсбургом» команда уезжает на сложный выезд, где сыграет с «Нэшвиллом», «Сиэтлом», «Ванкувером», «Эдмонтоном» и «Калгари». И только если «Молнии» успешно сыграют в гостях, можно будет сказать о том, что они окончательно вышли из кризиса.
Русские тащат «Сент-Луис»
«Вегас» — «Сент-Луис» — 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)
Голы: Торопченко — 5 (Парэйко, Сундквист), 19:39 — 0:1. Айкел — 11 (бол., Пьетранджело, Маршессо), 52:58 — 1:1. Бучневич — 9 (Томас, Парэйко), 60:38 — 1:2.
Вратари: Томпсон — Биннингтон.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 34 (13+8+13+0) — 27 (9+8+9+1).
Наши: Барбашев (19.21/4/0) — Александров (7.22/1/0), Бучневич (20.58/3/+1), Торопченко (8.38/2/+1).
5 декабря. Парадайс. T-Mobile Arena. 17826 зрителей.
Павел Бучневич — очень самокритичный хоккеист. Когда нападающий «Сент-Луиса» редко набирал очки в начале ноября, он не стал перекладывать проблему на партнеров, тренеров, усталость или искать другие оправдания. Россиянин выступил с разлетевшимся заявлением и назвал свою игру ужасной. Павел — требовательный к себе игрок, поэтому публичное признание не должно удивлять. Прятать голову в песок, игнорируя спад, — точно не для Бучневича. После выплеска недовольства форвард через несколько матчей оформил хет-трик в матче с «Колорадо». Успешный отрезок Павлу удался в конце ноября — Бучневич взлетел на второе место в списке бомбардиров «Блюз».
Заголовок «Русские тащат «Сент-Луис» как никогда уместен сегодня. В матче с «Вегасом» два очка команде Крэйга Беруби принесли наши парни. Игра не получилась результативной, хотя соперники прилично нагрузили вратарей бросками. Тренер «Блюз» объединил в четвертой тройке Торопченко и Александрова. В конце первого периода форвард номинального четвертого звена открыл счет в матче. Алексей удачно сыграл на подставлении после броска Колтона Парэйко от синей линии. Торопченко забросил уже пятую шайбу в сезоне — столько же, сколько и Александр Овечкин, между прочим.
«Вегас» успел отыграться, и матч затянулся до овертайма. Дополнительный отрезок закончился быстро. Бучневичу хватило 38 секунд, чтобы разобраться с Логаном Томпсоном. Защитники «Голден Найтс» оставили нападающего одного перед воротами, и Павел великолепно воспользовался моментом. В последних шести матчах россиянин набрал 8 (3+5) очков. Теперь, полагаем, Бучневич должен быть доволен своей игрой, особенно после сегодняшнего победного гола «Вегасу».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|23
|18
|5
|37
|2
|Каролина
|24
|14
|10
|29
|3
|Филадельфия
|25
|13
|12
|28
|4
|Вашингтон
|22
|12
|10
|26
|5
|Айлендерс
|23
|10
|13
|26
|6
|Питтсбург
|24
|11
|13
|25
|7
|Нью-Джерси
|22
|11
|11
|23
|8
|Коламбус
|26
|8
|18
|20
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|24
|17
|7
|37
|2
|Флорида
|24
|14
|10
|30
|3
|Детройт
|23
|13
|10
|29
|4
|Торонто
|22
|12
|10
|28
|5
|Тампа-Бэй
|26
|11
|15
|27
|6
|Монреаль
|25
|11
|14
|25
|7
|Баффало
|25
|10
|15
|22
|8
|Оттава
|19
|9
|10
|18
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|24
|15
|9
|32
|2
|Даллас
|23
|14
|9
|31
|3
|Виннипег
|24
|14
|10
|30
|4
|Аризона
|24
|13
|11
|28
|5
|Сент-Луис
|24
|13
|11
|27
|6
|Нэшвилл
|24
|12
|12
|24
|7
|Миннесота
|22
|8
|14
|20
|8
|Чикаго
|23
|7
|16
|14
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|26
|16
|10
|37
|2
|Ванкувер
|25
|16
|9
|33
|3
|Лос-Анджелес
|21
|14
|7
|31
|4
|Калгари
|24
|10
|14
|23
|5
|Сиэтл
|26
|8
|18
|22
|6
|Анахайм
|24
|10
|14
|20
|7
|Эдмонтон
|22
|9
|13
|19
|8
|Сан-Хосе
|25
|6
|19
|14
|5.12
|03:00
|
Филадельфия – Питтсбург
|2 : 1 ОТ
|5.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Даллас
|4 : 0
|5.12
|03:30
|
Монреаль – Сиэтл
|4 : 2
|5.12
|03:30
|
Виннипег – Каролина
|2 : 1
|5.12
|05:00
|
Аризона – Вашингтон
|6 : 0
|5.12
|06:00
|
Вегас – Сент-Луис
|1 : 2 ОТ
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|25
|42
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|24
|36
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|25
|36
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|25
|17
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|25
|16
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|24
|16
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Лион
Детройт
|4
|1.26
|
|
Адин Хилл
Вегас
|14
|1.87