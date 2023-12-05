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Сегодня, 13:15

Василевский исправился после провала, Кучеров увеличил отрыв. «Тампа» прервала черную серию

Отдел хоккея «СЭ»
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Вратарь «Тампы» Андрей Василевский.
Фото USA Today Sports
«Молнии» разнесли «Даллас» дома.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» — «Даллас» — 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)
Голы: Кучеров — 16 (Сергачев, Стэмкос), 7:47 — 1:0. Чирелли — 4 (Чернак, Кучеров), 18:21 — 2:0. Гленденинг — 4, 43:05 — 3:0. Чирелли — 5, 52:12 — 4:0.
Вратари: Василевский — Эттингер.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 23 (11+4+8) — 25 (10+10+5).
Наши: Кучеров (19.28/6/+2), Сергачев (22.50/1/+2) — -.
5 декабря. Тампа. Amalie Arena.

Неудачная серия «Тампы» затянулась до четырех поражений подряд, а последняя игра против «Далласа» обернулась провалом — «Старз» накидали в ворота «Лайтнинг» аж восемь шайб. Шесть из них пришлось на долю Андрея Василевского, уступившего место Йоханссону после второго периода. Календарь приготовил «Тампе» еще одну игру с «Далласом», на сей раз домашнюю, — и сегодня команда Джона Купера выглядела совсем по-другому.

«Даллас» начал матч очень мощно, и сложно сказать, как закончилась бы игра, не потащи Василевский на первых минутах. Но «Тампа» справилась, забрала инициативу и вскоре открыла счет. Позиционная атака «Лайтнинг» привела к тому, что Сергачев от синей линии сделал передачу на Никиту Кучерова и тот с разворота нанес неотразимый бросок.

В концовке первого периода Кучеров отметился и результативной передачей, ассистировав Сирелли. Никита сравнялся по результативности среди россиян с легендарным защитником Сергеем Зубовым — у обоих теперь по 771 очку. Правда, у Кучерова больше голов — 292 против 152 у Зубова, за счет этого форвард располагается выше.

Для Василевского, пропустившего почти два месяца из-за травмы, важно было реабилитироваться после крайне неудачного матча в Техасе. И российский вратарь не подвел команду. Андрей отразил все 25 бросков по своим воротам, в том числе, например, остановил опасный выход Тайлера Сегина в концовке матча.

Расписание следующих матчей «Тампы» совсем непростое: после домашней игры с «Питтсбургом» команда уезжает на сложный выезд, где сыграет с «Нэшвиллом», «Сиэтлом», «Ванкувером», «Эдмонтоном» и «Калгари». И только если «Молнии» успешно сыграют в гостях, можно будет сказать о том, что они окончательно вышли из кризиса.

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Русские тащат «Сент-Луис»

«Вегас» — «Сент-Луис» — 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)
Голы: Торопченко — 5 (Парэйко, Сундквист), 19:39 — 0:1. Айкел — 11 (бол., Пьетранджело, Маршессо), 52:58 — 1:1. Бучневич — 9 (Томас, Парэйко), 60:38 — 1:2.
Вратари: Томпсон — Биннингтон.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 34 (13+8+13+0) — 27 (9+8+9+1).
Наши: Барбашев (19.21/4/0) — Александров (7.22/1/0), Бучневич (20.58/3/+1), Торопченко (8.38/2/+1).
5 декабря. Парадайс. T-Mobile Arena. 17826 зрителей.

Павел Бучневич — очень самокритичный хоккеист. Когда нападающий «Сент-Луиса» редко набирал очки в начале ноября, он не стал перекладывать проблему на партнеров, тренеров, усталость или искать другие оправдания. Россиянин выступил с разлетевшимся заявлением и назвал свою игру ужасной. Павел — требовательный к себе игрок, поэтому публичное признание не должно удивлять. Прятать голову в песок, игнорируя спад, — точно не для Бучневича. После выплеска недовольства форвард через несколько матчей оформил хет-трик в матче с «Колорадо». Успешный отрезок Павлу удался в конце ноября — Бучневич взлетел на второе место в списке бомбардиров «Блюз».

Заголовок «Русские тащат «Сент-Луис» как никогда уместен сегодня. В матче с «Вегасом» два очка команде Крэйга Беруби принесли наши парни. Игра не получилась результативной, хотя соперники прилично нагрузили вратарей бросками. Тренер «Блюз» объединил в четвертой тройке Торопченко и Александрова. В конце первого периода форвард номинального четвертого звена открыл счет в матче. Алексей удачно сыграл на подставлении после броска Колтона Парэйко от синей линии. Торопченко забросил уже пятую шайбу в сезоне — столько же, сколько и Александр Овечкин, между прочим.

«Вегас» успел отыграться, и матч затянулся до овертайма. Дополнительный отрезок закончился быстро. Бучневичу хватило 38 секунд, чтобы разобраться с Логаном Томпсоном. Защитники «Голден Найтс» оставили нападающего одного перед воротами, и Павел великолепно воспользовался моментом. В последних шести матчах россиянин набрал 8 (3+5) очков. Теперь, полагаем, Бучневич должен быть доволен своей игрой, особенно после сегодняшнего победного гола «Вегасу».

Андрей Василевский (хоккей)
Иван Барбашев
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Даллас Старз
ХК Сент-Луис Блюз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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Кошмар «Вашингтона»: Кузнецова сослали в запас, а на выходе — унижение в Аризоне
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 23 18 5 37
2 Каролина 24 14 10 29
3 Филадельфия 25 13 12 28
4 Вашингтон 22 12 10 26
5 Айлендерс 23 10 13 26
6 Питтсбург 24 11 13 25
7 Нью-Джерси 22 11 11 23
8 Коламбус 26 8 18 20
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 24 17 7 37
2 Флорида 24 14 10 30
3 Детройт 23 13 10 29
4 Торонто 22 12 10 28
5 Тампа-Бэй 26 11 15 27
6 Монреаль 25 11 14 25
7 Баффало 25 10 15 22
8 Оттава 19 9 10 18
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 24 15 9 32
2 Даллас 23 14 9 31
3 Виннипег 24 14 10 30
4 Аризона 24 13 11 28
5 Сент-Луис 24 13 11 27
6 Нэшвилл 24 12 12 24
7 Миннесота 22 8 14 20
8 Чикаго 23 7 16 14
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 26 16 10 37
2 Ванкувер 25 16 9 33
3 Лос-Анджелес 21 14 7 31
4 Калгари 24 10 14 23
5 Сиэтл 26 8 18 22
6 Анахайм 24 10 14 20
7 Эдмонтон 22 9 13 19
8 Сан-Хосе 25 6 19 14
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9.12
10.12
5.12 03:00
Филадельфия – Питтсбург
 2 : 1 ОТ
5.12 03:00
Тампа-Бэй – Даллас
 4 : 0
5.12 03:30
Монреаль – Сиэтл
 4 : 2
5.12 03:30
Виннипег – Каролина
 2 : 1
5.12 05:00
Аризона – Вашингтон
 6 : 0
5.12 06:00
Вегас – Сент-Луис
 1 : 2 ОТ
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Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 25 42
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 24 36
Джей Ти Миллер

Джей Ти Миллер

Ванкувер

 25 36
И Г
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 25 17
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 25 16
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 24 16
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Алекс Лион

Алекс Лион

Детройт

 4 1.26
Адин Хилл

Адин Хилл

Вегас

 14 1.87

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