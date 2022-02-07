Шейн Доан — о своей сборной, России и Олимпиаде без игроков НХЛ.

Шейн Доан — главная легенда «Аризоны Койотис». Крайне редко бывает, чтобы в НХЛ хоккеист провел всю долгую карьеру в одном клубе, — так вот генеральный менеджер «Кленовых листьев» на Олимпиаде в Пекине как раз из таких. 20 лет в одной и той же организации, переехавшей за это время из Виннипега в Финикс, а затем в Глейндейл!

Для скромной команды из южного штата США иметь в своей истории хоккеиста, входящего в двадцатку лиги по количеству сыгранных матчей в регулярных чемпионатах, уже круто. За годы карьеры Доан и золото чемпионатов мира дважды выиграл — в 2003-м в Финляндии и в 2007-м в Москве. Два участия в Матчах звезд НХЛ дополняют картину. С Олимпиадой, правда, не сложилось: последний раз, когда Россия обыгрывала Канаду на турнирах с участием всех сильнейших, случился как раз в Турине-2006 при его участии — с «сухарем» Набокова и победной шайбой юного Овечкина.

Теперь Доан — генменеджер «Кленовых листьев». Нас познакомил Игорь Ларионов, и первый человек канадской сборной эксклюзивно рассказал «СЭ» о том, что происходит в канадской команде, одном из главных претендентов на золото Игр.

Олимпийские кольца в Пекине. Фото Getty Images

Всегда надеешься, что НХЛ будет участвовать в большом турнире

— Вы 20 лет играли в НХЛ, закончили не так давно, и вам несложно поставить себя на место игроков этой лиги. Что вы чувствовали в момент, когда она объявила об отказе ехать в Пекин?

— Как болельщик ты всегда хочешь видеть лучший хоккей, какой только возможно. То же могу сказать и о себе. Речь и о финалах Кубка Стэнли, и о любых международных турнирах с участием всех сильнейших. Поэтому всегда надеешься, что НХЛ будет участвовать в большом турнире. Но раз этого не произошло — радуешься и по-хорошему волнуешься в связи с той возможностью, которая тебе выпала. И уверен, что наблюдать за этой Олимпиадой тоже будет удовольствием.

— Поймет ли это удовольствие Канада? Насколько эмоциональным будет отношение в вашей стране к такой Олимпиаде?

— Это Канада. В любой ситуации, когда ее сборная играет с Россией, Швецией, Финляндией, Чехией, Словакией, США, это большое событие. Национальная команда всегда несет на себе большой груз, и эмоций много. Канада — это про эмоции от хоккея. Всегда. И всегда у нас будет счастье от победы и несчастье от поражения.

— Какой была реакция простых канадцев на поражение «Кленовых листьев» от Германии в полуфинале Олимпиады в Пхенчхане?

— Реакция была тяжелой. При этом все в высшей степени отдали должное сборной Германии, которая провела шикарный турнир и получила шанс выиграть все!

— Не просто шанс, а огромный шанс! Вела в счете за 56 секунд до конца основного времени и играла при этом в большинстве.

— Сборной России в такой ситуации было очень сложно отыграться и найти путь к победе, но она сделала это. Что же касается полуфинала, то мы смотрели его всей семьей и были очень расстроены, что не получили шанса биться за золото. При этом гордились тем, что смогли выиграть бронзу, поскольку после поражения в полуфинале собраться еще на один матч очень непросто. Но мы такая страна, что абсолютно в любом хоккейном матче ожидаем победы. Это — наша цель.

— Та же цель и у сборной России. Что думаете о ее нынешнем составе?

— Мне бросается в глаза, что он габаритный. В основном в этой российской команде — крупные ребята. Есть целый ряд защитников, которые хорошо двигают шайбу. А уж тренерский состав — это большие имена. На самом деле я большой поклонник этой группы парней. Не так часто члены Зала хоккейной славы (Доан имеет в виду Сергея Федорова. — Прим. «СЭ») работают в тренерском штабе. Жаль, что до сих пор не встретил их в Олимпийской деревне! Мы бы однозначно классно пообщались.

— Как вам китайский «пузырь»?

— Организаторы проделали отличную работу, чтобы мы могли получать максимум возможного удовольствия от пребывания на Олимпиаде. Но безопасность в плане здоровья тут стоит на первом плане.

Кирилл Капризов. Фото Getty Images

Капризов — огромный талант

— Золотой гол на той Олимпиаде забил Кирилл Капризов. Как вы думаете, это придало ускорение его карьере, стало частью репутации, с которой он приехал в НХЛ?

— Однозначно да! Мы видим, что он делает в НХЛ, в том числе и в овертаймах. Если не ошибаюсь, с момента его прихода в лигу Капризов набрал больше очков в овертаймах, чем кто-либо другой. Так что тот его гол Германии не был случайностью. У него потрясающий инстинкт убийцы. Не знаю, откуда он его берет, но Кирилл — огромный талант. «Миннесоте» с ним очень повезло.

— Способен ли он поднять эту традиционно скромную команду на новый уровень?

— Вера в то, что в вашей команде есть один из лучших игроков мира, всегда делает остальных чуть-чуть лучше. Это придает уверенности.

— При этом немало народу удивилось, что «Уайлд» подписали длинный контракт с ним на 9 миллионов долларов в год после полусотни игр в НХЛ.

— Но в этом сезоне он опять великолепен! Начало далось ему чуть-чуть трудновато — возможно, из-за нового пресса ожиданий. Однако потом Капризов к нему привык, и все пошло, как и в прошлом сезоне. Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин проделал отличную работу! То же самое могу сказать и о тренерском штабе.

— А может ли такое же чудо однажды произойти и с вашей «Аризоной»?

— В нашей истории пару сезонов, когда мы доходили до финала конференции. Но нам нужен другой уровень стабильности. Иногда нужно уметь перестроиться, перегруппироваться, чтобы оказаться там, где ты хочешь быть.

Эрик Стаал. Фото Getty Images

Не ожидали, что Стаал согласится играть на Олимпиаде

— В декабре сборная Канады сыграла на Кубке Первого канала в Москве, но с тех пор в ней произошли большие изменения.

— Да, там у нас были только парни из КХЛ. Теперь же мы дополнили их хоккеистами из семи разных лиг. Важно, что получили в свое распоряжение несколько молодых ребят. И не только молодых. Возьмите Эрика Стаала. То, что он у нас, очень важно! Оуэн Пауэр (19-летний первый номер прошлого драфта НХЛ, выбранный «Баффало». — Прим. «СЭ») намного моложе, но он уже великолепный игрок. Нам нравится та ситуация, в которой мы сейчас находимся.

— Можете поподробнее рассказать о роли Стаала? И как вообще не такой уж старый — 37 лет — член Тройного золотого клуба, обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион Ванкувера теперь играет на совсем другой Олимпиаде?

— Это целая комбинация удачных для сборной Канады факторов. Как же мы были рады, когда он пожелал за нас играть! Эрик никогда не спрячется за чью-то спину, он всегда будет на первых ролях. Стаал — большое имя для Канады. Он выиграл в нашем виде спорта вообще все.

Не так много людей в мировом хоккее (29 игроков. — Прим. «СЭ») попали в Тройной золотой клуб, выиграв и золотую медаль Олимпиады, и Кубок Стэнли, и чемпионат мира. И вот для такого человека снова поехать на Игры — это по-прежнему что-то особенное. По правде говоря, мы не ожидали, что он согласится. Но когда это сработало, мы были чрезвычайно рады.

— Если «Кленовые листья» выиграют Пекин, Оуэн Пауэр станет вторым хоккеистом в истории игры после Петера Форсберга, который выиграет МЧМ, взрослый чемпионат мира и Олимпиаду.

— До того, как дебютирует в НХЛ! Пауэр — особенный игрок. «Баффало» очень повезло еще и потому, что этот пацан обладает не только всем понятным игровым потенциалом, но и большим характером. Ловлю себя на ощущении, что он становится лучше с каждым выходом на лед.

— А что скажете об игроках КХЛ из канадской сборной?

— Поездка на Кубок Первого канала была очень полезной, поскольку дала нам прекрасную возможность посмотреть на них всех. Корбэн Найт и Джордан Уил получили там большое игровое время. Джейсон Демерс и еще пара парней здорово помогли в обороне. Вратарь Эдди Паскуале — однозначно большая часть нашей команды, и знаю, что у него было много успешных выступлений в КХЛ. Мы говорили с ними о том, что такое играть в этой лиге, и я убедился, что они получают от этого удовольствие.

— В России обсуждается отсутствие в канадской команде еще двух форвардов из КХЛ — Джейка Виртанена и особенно Брендана Лайпсика. Скажите честно: у этого решения чисто хоккейные или репутационные причины, из-за которых с ними расстались соответственно «Ванкувер» и «Вашингтон»?

— Сейчас мы концентрируемся на парнях, которые здесь с нами. Они нас полностью устраивают и радуют.

— На днях во время сбора в Швейцарии сломал ребра и выбыл из расположения сборной главный тренер Клод Жюльен, победитель Кубка Стэнли во главе «Бостона». Правду говорят, что к Олимпиаде он в нее вернется?

— У нас пока еще не было особых обсуждений на тему его возвращения. Он поскользнулся на льду, повредил ребра. Ему не повезло. Жюльен — изумительный человек, общение с которым доставляет мне большое удовольствие. Мы очень хотели, чтобы он был нашим тренером, потому и выбрали его. Но нам повезло, что с нами и Джереми (Коллитон, недавний главный тренер «Чикаго», помогавший Жюльену и занявший его место. — Прим. «СЭ»).

— Так это было на льду или в бытовой ситуации?

— Это было мероприятие по тимбилдингу. Он поскользнулся.