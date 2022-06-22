«Наша система готовит лучших хоккеистов в мире». Ротенберг — о трудном пути Шестеркина к «Везине»

Главный тренер СКА рассказал о становлении русской звезды.

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин стал обладателем «Везина Трофи» — награды лучшего вратаря сезона НХЛ. Своими эмоциями от достижения российского вратаря с «СЭ» поделился главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

«Хочу поздравить Игоря с этим достижением! Для российского хоккея очень важно, что наши игроки, в которых мы многое вложили, добиваются таких успехов. С Игорем много лет работали вместе, максимально развивали его лучшие качества, выиграли Кубок Гагарина, Олимпиаду. Была постоянная конкуренция, а это и есть двигатель прогресса. Совместная работа в том числе и привела к тому, что он сейчас один из лучших вратарей мира. Думаю, это достижение даст Игорю мотивацию достичь еще больших успехов. Уверен, он понимает, что это только начало и все еще впереди. Мы это сегодня обсуждали с Игорем утром — все только начинается. Он очень трудолюбивый человек, сам уделял внимание многим деталям. Игорь достиг всего потом и кровью, я лично видел, как он тренируется и работает над собой. Он никогда не расстраивался, несмотря ни на какие сложные ситуации. Можно вспомнить много сложных матчей, которые у него были в России и за сборную. Все, что мы сделали, в итоге дает тот результат, который сейчас есть. Но еще раз подчеркну, что это только начало. У него есть возможность стать лучшим вратарем и приносить пользу сборной России в будущем.

Я следил за Игорем, когда он еще играл за «Крылья» и «Спартак». Он мне всегда импонировал по своему стилю игры и характеру. Была серьезная история с его переходом из «Спартака» в СКА. Уже тогда я видел в нем задатки вратаря, который может стать первым номером. Дальше была жесткая конкуренция в СКА и сборной России, но это пошло ему только на пользу. Никогда не создавали какие-то искусственные условия для Игоря, он только своим трудом добивался успехов. Были и сложные периоды, в профессиональном хоккее без этого невозможно, возникают разные ситуации. Были и горькие поражения, но все это сделало Игоря только сильнее. Он всегда выделялся своей техникой. Однако его «Везина» показывает и его сильные моральные качества, он умеет держать удар. Бывали ситуации, когда мы его проверяли. Можно вспомнить матч против сборной Канады на чемпионате мира 2018 года. Он был удивлен, что ставку сделали на него, но вышел на лед и достойно сыграл против Макдэвида, Барзала, выдержал вратарскую дуэль с Кемпером. Это было после Олимпиады, мы как раз делали ставку на будущее. Тот матч проиграли в овертайме из-за удаления, но такие игры давали Игорю необходимый опыт.

То же самое касается и матчей плей-офф КХЛ. Ему приходилось выбивать себе место в составе. Желаю ему, чтобы он и дальше продолжал двигаться в нужном направлении, ни в коем случае не останавливался на достигнутом. По технике и задаткам он может быть на уровне Василевского. Здорово, что у нас на первых ролях в НХЛ есть два таких сильных голкипера. Плюс Илья Сорокин, который всегда шел рядом с Игорем. Они вместе были еще в молодежной сборной. Все это показывает, что наша хоккейная школа дает игроков высочайшего мастерства. Надо поблагодарить всех тренеров, которые работали с Игорем в «Крыльях», «Спартаке», СКА, сборных командах. За этим достижением стоит огромный труд самого Игоря и всех, кто к этому причастен. Хочу отдельно поздравить родителей Игоря! Знаю, сколько времени и сил они вложили в него. От родителей всегда многое зависит, им приходится жертвовать своей работой, доходом. Это очень большой труд. Мы все гордимся его достижением!

Еще раз подчеркну необходимость конкуренции. Это дает результат: Панарин, Шестеркин и все другие ребята, которые вышли из системы СКА и сейчас играют на высочайшем уровне. Да, мы ждем, что они вернутся обратно, хотим, чтобы играли у нас. Но это тоже гордость, что выпускники нашей системы показывают такие результаты, это важно для нас. Это пример и для других игроков: попадая в систему СКА, они получают возможность стать лучшими не только в России, но и в мире. Будем со всеми работать и развивать. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы ребята играли в России и развивались в нашей системе. Когда они будут готовы играть в первом звене, в большинстве или стать обладателями «Везины», тогда можно ехать и покорять Северную Америку. А уезжать раньше смысла нет. Игорь это показывает своим примером: выиграв Кубок Гагарина и Олимпиаду, он уехал туда и добился успеха. Еще один пример — Панарин, который выиграл Кубок Гагарина, уехал и стал там звездой. Капризов отработал в системе сборных команд, в ЦСКА, взял Кубок Гагарина, уехал и уже на второй сезон побил несколько клубных рекордов, стал одним из лучших нападающих мира. Это правильный подход. Нет смысла ехать туда сырыми, неподготовленными, играть где-то в АХЛ. Это важный момент. Готовым ты можешь стать только после плодотворной работы и достижений в России. Мы можем говорить о том, что лучшие игроки в мире выходят из КХЛ, из нашей системы подготовки. У каждого хоккеиста в России есть шанс стать лучшим, многочисленные примеры это подтверждают".