У российского вратаря — шанс всей жизни. Он сидел под Шестеркиным, а теперь будет играть за чемпионов

«Рейнджерс» обменяли Александра Георгиева в «Колорадо».

Свободные 24 миллиона под потолком и сразу 11 неподписанных обладателей Кубка Стэнли четко давали понять всем, что сохранить чемпионский состав генеральному менеджеру «Колорадо» Джо Сакику будет нереально. Как бы легенда «Эвеланш» ни пыталась извернуться, невидимая рука потолка все равно бы заставила его расстаться с кем-то из ценных активов. И, недолго осознавая неизбежное, босс «Лавин» сперва решил расстаться с Дарси Кемпером, который этим летом выходит на рынок свободных агентов.

Потенциальное продление Кемпера изначально выглядело как утопия. В плей-офф канадский голкипер держал уровень, но и близко не был человеком, который способен в одиночку выигрывать матчи. Тем не менее его рыночная цена подскочила как минимум на пару миллионов, и уже этого было достаточно, чтобы с легкой печалью и благодарностью отпустить его на рынок за последним большим контрактом в карьере. И пытаться всеми силами сохранить Дарси не стоило по одной простой причине — за несколько лет система Джареда Беднара доказала, что способна давать результат без дорогущего стартера.

В теории «Эвеланш» могли приземлить 32-летнего канадца, предложив контракт с действующим кэпхитом в 4,5 миллиона за сезон. Но в ситуации, когда надо удерживать Назема Кадри, Валерия Ничушкина, Андре Бураковски и Джоша Мэнсона, даже эти цифры усложняли бы Сакику первоочередные задачи из своего блокнота.

В качестве преемника Кемпера в прессе всплывало сразу несколько имен. Одни отправляли в Денвер Джэка Кэмпбелла, другие — допускали вариант с возвращением Семена Варламова. Однако босс «Лавин» решил рискнуть и выменял у «Рейнджерс» Александра Георгиева, который два года назад окончательно присел за спиной Игоря Шестеркина.

Александр Георгиев. Фото Global Look Press

«Да, мы планируем, что Георгиев будет основным вратарем. Это то, почему мы заключили эту сделку. И мы по-прежнему видим Павла Францоуза в качестве бэкапа. Он отличный запасной вратарь и человек, которому Беднар может доверить сыграть 30-40 игр. Я думаю, что они будут отличным дуэтом.

Было трудно позвонить Дарси и сказать ему, что мы будем двигаться дальше. Он помог нам выиграть Кубок Стэнли. Вы действительно не хотите расставаться с такими парнями. Он потрясающий человек и потрясающий товарищ. Я не хотел звонить, но ты делаешь то, что считаешь правильным для команды. Вероятно, ему было трудно принять это. Но он будет хорош, где бы он ни оказался. У него будет возможность подписать контракт. Я уверен, что будет куча команд, пытающихся подписать его", — сказал босс «Эвеланш» сразу после обмена.

Глядя на то, как клуб из Денвера выбирает вратарей, решение Сакика не кажется странным. «Колорадо» не первый раз делает ставку на вчерашнего бэкапа. Достаточно вспомнить, как «Лавины» выменивали у «Вашингтона» еще сырого Семена Варламова, а через несколько лет вытащили из «Кэпиталз» немца Филипа Грубауэра. Но если экс-партнеры Александра Овечкина переезжали в высокогорье на восходе, то Георгиев катит к действующим чемпионам на спаде, который длится уже третий сезон.

Еще три года назад парня с болгарскими корнями называли потенциальным первым номером «Рейнджерс» после ухода Хенрика Лундквиста, постепенно отходившего от дел. У Георгиева было много места для роста и равная игровая пропорция с легендарным шведом. Показательно, что когда он на старте прошлого сезона зарубился в подтрибунке с Тони Анджело, экс-босс «Рейнджерс» Джефф Гортон предпочел сохранить его, а не лучшего атакующего защитника.

Но как только в Нью-Йорке высадился Игорь Шестеркин, воспитанник московского хоккея сник и перестал прогрессировать.

Если ориентироваться на цифры, то нынешний сезон Георгиев провел на вполне неплохом уровне для бэкапа, пропуская в среднем около трех шайб за игру и отражая 89% бросков. Однако если отбросить статистику, то в рамке он производил очень гнетущее впечатление, частенько получая разгромную прессу. Особенно провальным выдался март, в котором москвич проиграл семь из восьми матчей. И на фоне откровенно слабой игры еще прошлой зимой поползи слухи о его обмене. А уже ближе к концу плей-офф желание покинуть Бродвей изъявлял уже он сам.

В свои скромные по вратарским меркам 26 лет Джорджи вряд ли уперся в свой потолок. Возможно, у него нет таланта, реакции и хоккейной злости Шестеркина. Зато у него точно есть хорошая школа и техника, которую, по сути, заложили в финском «ТПС». И теперь ему предстоит доказать это в «Колорадо», где, в отличие от «Рейнджерс», есть приличная оборона и финский тренер вратарей Юсси Паркилла — тот самый, который слепил MVP Кубка Гагарина из Константина Барулина и запустил профессиональную карьеру Семена Варламова в Ярославле. Более крутого шанса стать основным вратарем претендента на кубок и доказать, что он не хуже Шестеркина, в его карьере может и не быть.