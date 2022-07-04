«Тампе» грозит большая перестройка. Это открывает новые возможности для российского защитника

Михаил Сергачев теперь будет играть во второй паре.

Каждое новое лето для генменеджера «Тампы» Жюльена Брисбуа до боли похоже на предыдущее. Пока некоторые коллеги могут позволить себя хотя бы недельку провести на шезлонге с бокалом какого-нибудь благородного напитка, босс «Лайтнинг» уже какой год подряд вынужден вместе со своими помощниками в режиме 24/7 ломать голову над тем, как сохранить под потолком всех своих лидеров и не обделить деньгами растущих работяг из боттома. Но как бы фронт-офис клуба из Флориды ни прогибал под себя правила/ни находил лазейки в Коллективном соглашении/ни обманывал лигу (что вам ближе — можете выбрать сами), без откровенно тяжелых и непопулярных решений отсрочить пресловутый «Тампагеддон» невозможно.

Райан Макдона. Фото USA Today Sports

Обмен Райана Макдоны в «Нэшвилл» — один из таких вынужденных шагов, который франкофон делал скрепя сердце. Не будь у «Молний» проблем с платежкой, трейд одного из лучших двухсторонних защитников лиги и лидера плей-офф по заблокированным броскам воспринимался бы как чистое самодурство. Однако порой потолок делает очень больно как менеджерам, так и фанатам. Впрочем, куда интереснее, что сделки с «Предаторз» не состоялось бы без красивого жеста со стороны самого игрока — ведь, по сути, Макдона отказался от прописанного в контракте запрета на обмен, чтобы оставить «Тампе» шанс продлить Ондржея Палата. Вместо того чтобы встать в позу и еще несколько лет пожить вместе с семьей в уютном домике во Флориде, Райан сказал спасибо и расстался с клубом и друзьями.

«Райан — один из лучших защитников НХЛ. Самоотверженный хоккеист и настоящий лидер. Я знаю, что он не хотел уходить. Он и его семья были очень счастливы здесь. Макдона был ключевым членом нашей команды.



Если бы не было потолка зарплат, мне бы даже в голову не пришло попросить Райана отказаться от пункта о запрете на обмен, потому что я был бы в восторге от того, что его контракт действует еще четыре года», — сказал короткостриженый гений сразу после обмена.

Для того чтобы сохранить потрясающего чеха после долгосрочного подписания Ника Пола, Брисбуа действительно пришлось бы расстаться с кем-то из игроков с крупным контрактом. Но слить прогрессирующего центра Энтони Сирелли можно было бы только под веществами, а выгодно скинуть 4-миллионый контракт Алекса Киллорна после откровенного слабого плей-офф было бы проблематично. В итоге невинной жертвой еще не закрывшегося чемпионского окна «Тампы» стал именно 33-летний ту-вэй, чье соглашение с кэпхитом 6,7 миллиона долларов действует до 2026 года.

Отправив Макдону в Теннесси, «Лайтнинг» выкроили лишние 4,6 миллиона долларов для маневра. Удивительно, но в случае выкупа контракта Майерса «Молнии» могли бы не получить штраф в платежку, а по-читерски освободить лишние 600 тысяч из-за действующих правил CBA. Только избавляться от праворукого канадца Брисбуа не собирается: «Наш план на данный момент — работать с Майерсом. Нам очень нравится его набор сильных сторон. Он нам нравится как игрок. Ему всего 25 лет, у него есть неплохие габариты и неплохая скорость. Мы будем работать над улучшением его катания. У него будет огромный шанс».

Как бы то ни было, освобожденных денег все равно мало для сохранения 31-летнего Палата, получавшего 5,3 миллиона долларов в год по предыдущему соглашению и желающего урвать последние большие деньги в карьере. А ведь помимо него неподписанным сидит и крепкий домосед Ян Рутта, которого Джон Купер хочет видеть в команде на следующий сезон. И это уже не говоря о том, что через год «Тампе» нужно будет переподписывать Сирелли, Сергачева, Чернака и Колтона — причем все трое жарким летом 2023-го получат право на арбитраж. Вот и выходит, обмен Макдоны — лишь предпосылка, а не гарантия нового контракта для чеха из топ-6.

Оборона «Тампы» до обмена Райана Макдоны.

Кто точно сейчас должен быть рад обмену Макдоны, так это Михаил Сергачев и его сырой ровесник Кэл Фут, который большую часть сезона провел в статусе седьмого защитника «Болтс». Во многом именно возраст и место для роста россиянина подтолкнули Брисбуа к обмену американского Магнето. Да, он стабильно выходил во второй спецбригаде большинства. Но в стрессовые моменты Купер предпочитал ему куда более опытного универсала. Теперь Сергачев должен получить железобетонное место на левом фланге второй пары, а пока еще не пропащий канадец имеет все шансы застолбить за собой место в основе. Однако второму еще предстоит дождаться развязки ситуации с Руттой и выиграть конкуренцию справа у Богосяна и Майерса.