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Сегодня, 17:30

«Тампе» грозит большая перестройка. Это открывает новые возможности для российского защитника

«Тампа» обменяла защитника Макдону в «Нэшвилл», получив взамен двух хоккеистов
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Читать «СЭ» в
Михаил Сергачев.
Фото USA Today Sports
Райан Макдона.
Фото Global Look Press
Райан Макдона.
Фото USA Today Sports
Оборона «Тампы» до обмена Райана Макдоны.
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Михаил Сергачев теперь будет играть во второй паре.

Каждое новое лето для генменеджера «Тампы» Жюльена Брисбуа до боли похоже на предыдущее. Пока некоторые коллеги могут позволить себя хотя бы недельку провести на шезлонге с бокалом какого-нибудь благородного напитка, босс «Лайтнинг» уже какой год подряд вынужден вместе со своими помощниками в режиме 24/7 ломать голову над тем, как сохранить под потолком всех своих лидеров и не обделить деньгами растущих работяг из боттома. Но как бы фронт-офис клуба из Флориды ни прогибал под себя правила/ни находил лазейки в Коллективном соглашении/ни обманывал лигу (что вам ближе — можете выбрать сами), без откровенно тяжелых и непопулярных решений отсрочить пресловутый «Тампагеддон» невозможно.

Райан Макдона. Фото USA Today Sports
Райан Макдона.
Фото USA Today Sports

Обмен Райана Макдоны в «Нэшвилл» — один из таких вынужденных шагов, который франкофон делал скрепя сердце. Не будь у «Молний» проблем с платежкой, трейд одного из лучших двухсторонних защитников лиги и лидера плей-офф по заблокированным броскам воспринимался бы как чистое самодурство. Однако порой потолок делает очень больно как менеджерам, так и фанатам. Впрочем, куда интереснее, что сделки с «Предаторз» не состоялось бы без красивого жеста со стороны самого игрока — ведь, по сути, Макдона отказался от прописанного в контракте запрета на обмен, чтобы оставить «Тампе» шанс продлить Ондржея Палата. Вместо того чтобы встать в позу и еще несколько лет пожить вместе с семьей в уютном домике во Флориде, Райан сказал спасибо и расстался с клубом и друзьями.

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«Райан — один из лучших защитников НХЛ. Самоотверженный хоккеист и настоящий лидер. Я знаю, что он не хотел уходить. Он и его семья были очень счастливы здесь. Макдона был ключевым членом нашей команды.

Если бы не было потолка зарплат, мне бы даже в голову не пришло попросить Райана отказаться от пункта о запрете на обмен, потому что я был бы в восторге от того, что его контракт действует еще четыре года», — сказал короткостриженый гений сразу после обмена.

Для того чтобы сохранить потрясающего чеха после долгосрочного подписания Ника Пола, Брисбуа действительно пришлось бы расстаться с кем-то из игроков с крупным контрактом. Но слить прогрессирующего центра Энтони Сирелли можно было бы только под веществами, а выгодно скинуть 4-миллионый контракт Алекса Киллорна после откровенного слабого плей-офф было бы проблематично. В итоге невинной жертвой еще не закрывшегося чемпионского окна «Тампы» стал именно 33-летний ту-вэй, чье соглашение с кэпхитом 6,7 миллиона долларов действует до 2026 года.

Отправив Макдону в Теннесси, «Лайтнинг» выкроили лишние 4,6 миллиона долларов для маневра. Удивительно, но в случае выкупа контракта Майерса «Молнии» могли бы не получить штраф в платежку, а по-читерски освободить лишние 600 тысяч из-за действующих правил CBA. Только избавляться от праворукого канадца Брисбуа не собирается: «Наш план на данный момент — работать с Майерсом. Нам очень нравится его набор сильных сторон. Он нам нравится как игрок. Ему всего 25 лет, у него есть неплохие габариты и неплохая скорость. Мы будем работать над улучшением его катания. У него будет огромный шанс».

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Как бы то ни было, освобожденных денег все равно мало для сохранения 31-летнего Палата, получавшего 5,3 миллиона долларов в год по предыдущему соглашению и желающего урвать последние большие деньги в карьере. А ведь помимо него неподписанным сидит и крепкий домосед Ян Рутта, которого Джон Купер хочет видеть в команде на следующий сезон. И это уже не говоря о том, что через год «Тампе» нужно будет переподписывать Сирелли, Сергачева, Чернака и Колтона — причем все трое жарким летом 2023-го получат право на арбитраж. Вот и выходит, обмен Макдоны — лишь предпосылка, а не гарантия нового контракта для чеха из топ-6.

Оборона «Тампы» до обмена Райана Макдоны.
Оборона «Тампы» до обмена Райана Макдоны.

Кто точно сейчас должен быть рад обмену Макдоны, так это Михаил Сергачев и его сырой ровесник Кэл Фут, который большую часть сезона провел в статусе седьмого защитника «Болтс». Во многом именно возраст и место для роста россиянина подтолкнули Брисбуа к обмену американского Магнето. Да, он стабильно выходил во второй спецбригаде большинства. Но в стрессовые моменты Купер предпочитал ему куда более опытного универсала. Теперь Сергачев должен получить железобетонное место на левом фланге второй пары, а пока еще не пропащий канадец имеет все шансы застолбить за собой место в основе. Однако второму еще предстоит дождаться развязки ситуации с Руттой и выиграть конкуренцию справа у Богосяна и Майерса.

Михаил Сергачев
Райан Макдона
Хоккей
НХЛ
ХК Нэшвилл Предаторз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
Финал Счет в серии
Колорадо - Тампа-Бэй
Колорадо - Тампа-Бэй
4 - 2
1. Колорадо - Тампа-Бэй
4 - 3
2. Колорадо - Тампа-Бэй
7 - 0
3. Тампа-Бэй - Колорадо
6 - 2
4. Тампа-Бэй - Колорадо
2 - 3
5. Колорадо - Тампа-Бэй
2 - 3
6. Тампа-Бэй - Колорадо
1 - 2
4 - 2
1/2 финала
Рейнджерс - Тампа-Бэй
Рейнджерс - Тампа-Бэй
2 - 4
1. Рейнджерс - Тампа-Бэй
6 - 2
2. Рейнджерс - Тампа-Бэй
3 - 2
3. Тампа-Бэй - Рейнджерс
3 - 2
4. Тампа-Бэй - Рейнджерс
4 - 1
5. Рейнджерс - Тампа-Бэй
1 - 3
6. Тампа-Бэй - Рейнджерс
2 - 1
2 - 4
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
1. Колорадо - Эдмонтон
8 - 6
2. Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
3. Эдмонтон - Колорадо
2 - 4
4. Эдмонтон - Колорадо
5 - 6
4 - 0
Второй раунд
Калгари - Эдмонтон
Калгари - Эдмонтон
1 - 4
1. Калгари - Эдмонтон
9 - 6
2. Калгари - Эдмонтон
3 - 5
3. Эдмонтон - Калгари
4 - 1
4. Эдмонтон - Калгари
5 - 3
5. Калгари - Эдмонтон
4 - 5
1 - 4
Каролина - Рейнджерс
Каролина - Рейнджерс
3 - 4
1. Каролина - Рейнджерс
2 - 1
2. Каролина - Рейнджерс
2 - 0
3. Рейнджерс - Каролина
3 - 1
4. Рейнджерс - Каролина
4 - 1
5. Каролина - Рейнджерс
3 - 1
6. Рейнджерс - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Рейнджерс
2 - 6
3 - 4
Колорадо - Сент-Луис
Колорадо - Сент-Луис
4 - 2
1. Колорадо - Сент-Луис
3 - 2
2. Колорадо - Сент-Луис
1 - 4
3. Сент-Луис - Колорадо
2 - 5
4. Сент-Луис - Колорадо
3 - 6
5. Колорадо - Сент-Луис
4 - 5
6. Сент-Луис - Колорадо
2 - 3
4 - 2
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
1. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 4
2. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
5 - 1
4. Тампа-Бэй - Флорида
2 - 0
0 - 4
Первый раунд
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
4 - 2
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
5 - 1
3. Вашингтон - Флорида
6 - 1
4. Вашингтон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Вашингтон
5 - 3
6. Вашингтон - Флорида
3 - 4
4 - 2
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
2 - 1
3. Нэшвилл - Колорадо
3 - 7
4. Нэшвилл - Колорадо
3 - 5
4 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
4 - 3
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 2
3. Даллас - Калгари
4 - 2
4. Даллас - Калгари
1 - 4
5. Калгари - Даллас
3 - 1
6. Даллас - Калгари
4 - 2
7. Калгари - Даллас
3 - 2
4 - 3
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 2
3. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 4
4. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 2
5. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 3
6. Питтсбург - Рейнджерс
3 - 5
7. Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 8
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 4
7. Эдмонтон - Лос-Анджелес
2 - 0
4 - 3
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
3 - 4
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
2 - 5
4. Тампа-Бэй - Торонто
7 - 3
5. Торонто - Тампа-Бэй
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6. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 3
7. Торонто - Тампа-Бэй
1 - 2
3 - 4
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
2 - 4
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
6 - 2
3. Сент-Луис - Миннесота
1 - 5
4. Сент-Луис - Миннесота
5 - 2
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2 - 5
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5 - 1
2 - 4
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
4 - 3
1. Каролина - Бостон
5 - 1
2. Каролина - Бостон
5 - 2
3. Бостон - Каролина
4 - 2
4. Бостон - Каролина
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27.06 03:00
Тампа-Бэй – Колорадо
 1 : 2
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 16 33
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 16 31
Кэйл Макар

Кэйл Макар

Колорадо

 20 29
И Г
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 20 13
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 15 13
Стивен Стэмкос

Стивен Стэмкос

Тампа-Бэй

 23 11
И КН
Даниэл Владарж

Даниэл Владарж

Калгари

 1 0
Эрик Челльгрен

Эрик Челльгрен

Торонто

 1 0
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 6 1.72
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