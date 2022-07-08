К Овечкину поедет еще один русский, словаки покорили мир. Итоги первого раунда драфта НХЛ

В топ-10 — один игрок из России.

Канадский центрфорвард Шейн Райт несколько лет считался главным фаворитом драфта-2022. Нет, будущей суперзвездой уровня Коннора Макдэвида Райта никто не считал, но сильнее не было никого. Представляете, каково было разочарование канадца, когда он не попал даже в тройку лучших? Шейна лишь под четвертым номером задрафтовал «Сиэттл», и по лицу Райта было понятно, что он разочарован. Знаменитый фильм про американский футбол Draft Day после такого вполне может получить хоккейный ремейк: по сценарию, героя там также мощно прокатили мимо первого пика.

2004 год рождения считался самым урожайным на таланты в Словакии, и в итоге парни из этой страны стали главными на драфте. До ночи с 7 на 8 июля самым высоко задрафтованным хоккеистом из Словакии был Мариан Габорик, которого «Миннесота» выбрала под третьим номером 22 года назад. Сегодня же первые два выбора клубы НХЛ потратили именно на словаков. «Монреаль» под первым номером выбрал героя Олимпиады, мощного нападающего Юрая Слафковски, а «Нью-Джерси» под вторым — защитника Шимона Немеца.

После того, как «Аризона» забрала третьим американского центрфорварда Логана Кули, в зале повисла пауза. Оказалось, все из-за мощного обмена, затеянного «Чикаго», «Монреалем» и «Айлендерс». В его результате команду сменил российский защитник Александр Романов — вместо Канады он теперь будет играть в Нью-Йорке. А талант «Чикаго» Кирби Дак отправился в «Монреаль». «Чикаго» же продолжил собирать пики, которым насытился еще после обмена в «Оттаву» Алекса Дебринкэта.

После того, как несчастный Райт наконец-то узнал свое будущее, для российских болельщиков ярче стала главная интрига — кого из наших парней заберут первым и попадет ли кто-то в десятку. В преддрафтовых рейтингах защитник Павел Минтюков шел 12-м, но в итоге его задрафтовал под 10-м номером «Анахайм». Серьезное доверие к защитнику «Сагино», но вряд ли стоит ожидать его дебюта в следующем сезоне — скорее всего, еще год Минтюков проведет в юниорской лиге Онтарио.

Павел Минтюков. Фото USA Today Sports

Вторым среди россиян котировался Данила Юров из «Магнитки», но раньше задрафтовали форварда «Авангарда» Ивана Мирошниченко. 18-летний талант перенес тяжелую болезнь — у него была лимфома Ходжкина, и ожидаемо упал во всех рейтингах. Впрочем, незадолго до драфта стало известно, что с Иваном все хорошо, он поправляется — вот в «Вашингтоне» и решили выбрать игрока, который года полтора назад входил в топ-3 главных талантов драфта. Мирошниченко признался, что следующий сезон проведет в России, где пока так и не дебютировал в КХЛ.

Юрова же под 24-м номером выбрала «Миннесота». У Данилы еще год контракта с «Магниткой», и его главная задача на предстоящий сезон — получить больше игрового времени. За два последних сезона 18-летний форвард провел в КХЛ 64 матча, но играл всего по четыре минуты за матч. Добиться большого прогресса при таком доверии сложно, но и главного тренера магнитогорцев Илью Воробьева можно понять — задачи перед командой стоят самые высокие, и им соответствует подбор опытных хоккеистов.

В целом же драфт-2022 уже можно назвать самым европейским: в первом раунде выбрано аж 17 игроков из Старого Света. Это рекорд НХЛ — до этого максимумом были 16 европейцев, задрафтованных 22 года назад. Тогда парней из России было аж восемь, теперь — всего три.